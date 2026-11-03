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₹30,000-50,000 के बजट में iPhone खरीद रहे लोग; iPhone 13, 14 और 15 की बढ़ी मांग, जानें क्यों आया लोगों का दिल

By Himani Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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नए iPhone की बढ़ती कीमतों के बीच भारत में Refurbished iPhone की मांग तेजी से बढ़ रही है। iPhone 13, iPhone 14 और iPhone 15 जैसे पुराने मॉडल लोगों की पहली पसंद बन रहे हैं। जानिए आखिर क्यों भारतीय ग्राहक नया iPhone खरीदने के बजाय पुराने मॉडल पर पैसा खर्च कर रहे हैं:

iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15
iPhone खरीदने का बदला ट्रेंड: महंगे नए मॉडल छोड़ पुराने iPhone पर दांव लगा रहे भारतीय

अगर आप नया iPhone खरीदने का सपना देख रहे हैं, लेकिन इसकी कीमत आपका बजट बिगाड़ रही है तो ऐसा सिर्फ आपके साथ ही नहीं हो रहा है। भारत में अब बड़ी संख्या में लोग नया iPhone खरीदने के बजाय पुराने यानी Refurbished iPhone की तरफ रुख कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस बाजार में iPhone 13, iPhone 14 और iPhone 15 जैसे मॉडल की सबसे ज्यादा मांग देखी जा रही है। नए स्मार्टफोन की बढ़ती कीमतों ने ग्राहकों को कम कीमत में प्रीमियम फोन खरीदने का दूसरा रास्ता तलाशने पर मजबूर कर दिया है।

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इकनोमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, रिफर्बिश्ड इलेक्ट्रॉनिक्स बेचने वाली कंपनी ControlZ ने फेस्टिव सीजन में अपनी सेल में 100% की बढ़ोतरी दर्ज की है। इसमें iPhone 13, 14 और 15 सीरीज की सेल अहम रही। वहीं, Cashify पर 50,000 रुपये से ज्यादा कीमत वाले रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन की सेल दोगुने से ज्यादा बढ़ गई है। इससे साफ है कि ग्राहक अब कम कीमत में प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने के लिए पुराने मॉडल पर भरोसा कर रहे हैं।

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नया iPhone महंगा होने से बढ़ी मांग

Apple के नए iPhone खरीदने के लिए ग्राहकों को अब पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। ऐसे में हर ग्राहक के लिए नया मॉडल खरीदना आसान नहीं है। खासकर उन लोगों के लिए यह मुश्किल है जो Apple का फोन इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन उनका बजट 30,000 से 50,000 रुपये के बीच है। ControlZ के फाउंडर और CEO Yug Bhatia के मुताबिक, कंपनी के लिए 30,000 से 50,000 रुपये का प्राइस सेगमेंट सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला रहा है। इस रेंज में iPhone 13, iPhone 14 और iPhone 15 जैसे मॉडल ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब एक एंट्री-लेवल Android फोन की कीमत लगभग एक नए जैसे रिफर्बिश्ड iPhone के बराबर हो जाती है, तो कई ग्राहक iPhone खरीदना पसंद करते हैं। यही वजह है कि रिफर्बिश्ड iPhone का बाजार तेजी से बढ़ रहा है।

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छोटे शहरों में भी बढ़ रहा Refurbished iPhone का क्रेज

रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन की मांग अब सिर्फ दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और दूसरे बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। छोटे शहरों में भी ग्राहक पुराने प्रीमियम फोन खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। Cashify के आंकड़ों के मुताबिक, टियर-3 और इससे छोटे शहरों में फोन एक्सचेंज की संख्या में 49% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, देश के छह बड़े मेट्रो शहरों में यह बढ़ोतरी 39% रही।

Refurbished iPhone खरीदने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान

1. बैटरी हेल्थ जरूर चेक करें: iPhone खरीदने से पहले उसकी बैटरी हेल्थ जरूर देखें। पुरानी बैटरी होने पर आपको जल्द ही उसे बदलवाना पड़ सकता है।

2. IMEI नंबर चेक करें: फोन का IMEI नंबर उसके बॉक्स और डिवाइस की जानकारी से मिलाएं। इससे फोन की पहचान को चेक करने में मदद मिलेगी।

3. डिस्प्ले और कैमरा टेस्ट करें: फोन खरीदने से पहले टच स्क्रीन, कैमरा, स्पीकर, माइक्रोफोन और फेस आईडी जैसे फीचर्स को अच्छी तरह चेक करें।

4. वारंटी और रिटर्न पॉलिसी देखें: जिस प्लेटफॉर्म से फोन खरीद रहे हैं, वहां मिलने वाली वारंटी, रिटर्न और रिप्लेसमेंट की शर्तें जरूर पढ़ें।

5. फोन का लॉक और हिस्ट्री चेक करें: यह सुनिश्चित करें कि फोन किसी पुराने Apple अकाउंट से लॉक न हो। साथ ही, अगर फोन में Parts and Service History का ऑप्शन उपलब्ध है तो उसे भी चेक करें।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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