पैसों की होगी भारी बचत Amazon Prime Day Sale में रेफ्रिजरेटर पर मिल रहा है बंपर डिस्काउंट
अमेजन प्राइम डे सेल के खास मौके पर रेफ्रिजरेटर की कीमतों में भारी गिरावट आई है, जिससे ग्राहकों को बंपर डिस्काउंट का फायदा मिल रहा है। अगर आप सैमसंग या एलजी जैसे टॉप ब्रांड्स के फ्रिज खरीदने की सोच रहे हैं, तो पैसों की भारी बचत करने का यह अब तक का सबसे बेहतरीन मौका है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप अपने घर के लिए एक नया और एडवांस रेफ्रिजरेटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो जेब ढीली करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। Amazon Prime Day Sale 2026 की शुरुआत हो चुकी है और इस बार सेल में रेफ्रिजरेटर कैटेगरी पर अब तक का सबसे बड़ा Price Drop देखा जा रहा है।
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टॉप ब्रांड्स के प्रीमियम फ्रिज पर आई भारी गिरावट
इस धमाकेदार सेल में सैमसंग, एलजी, व्हर्लपूल और गोदरेज जैसे भारत के सबसे भरोसेमंद ब्रांड्स पर बंपर डिस्काउंट लाइव हो चुका है। चाहे आपको छोटे परिवार के लिए बजट-फ्रेंडली Single Door फ्रिज चाहिए या फिर बड़े घर के लिए स्मार्ट फीचर्स वाला Double Door या Side-by-Side रेफ्रिजरेटर, अमेजन प्राइम डे सेल में हर वेरिएंट पर भारी छूट मिल रही है।
बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बोनस से होगी एक्स्ट्रा बचत
पैसों की भारी बचत को दोगुना करने के लिए ग्राहकों को फ्लैट डिस्काउंट के साथ-साथ चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर Instant Bank Discount और नो-कॉस्ट EMI की सुविधा भी दी जा रही है। इसके अलावा, अपने पुराने फ्रिज को बदलकर आप बेहतरीन Exchange Offers का लाभ भी उठा सकते हैं। स्टॉक खत्म होने और कीमतें फिर से बढ़ने से पहले आज ही इस बंपर ऑफर का फायदा उठाएं।
1. Samsung 653 L, 3 Star, Frost Free, Double Door, Convertible 5-in-1 Digital Inverter, Side By Side AI Enabled Smart Refrigerator with WiFi (RS76CG8003S9HL, Silver, Refined Inox)
अगर आप अपने बड़े परिवार के लिए एक प्रीमियम, मॉडर्न और बेहद एडवांस फीचर्स वाला फ्रिज ढूंढ रहे हैं, तो Samsung 653 Liters Side-by-Side Refrigerator एक बेहतरीन विकल्प है। Amazon Prime Day Sale में इस समय इस पर 29% का बंपर डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे 1,13,000 रुपये का यह फ्रिज मात्र 79,990 रुपये में मिल रहा है।
यह फ्रिज AI और Wi-Fi सपोर्ट के साथ आता है, जिसे आप SmartThings ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें Convertible 5-in-1 मोड है, जो आपकी स्टोरेज की जरूरतों के हिसाब से फ्रिज और फ्रीजर के स्पेस को बदल देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी क्षमता
AI और Smart Things Wi-Fi
Convertible 5-in-1 मोड
डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर
क्यों खोजें विकल्प
छोटे किचन या कम जगह वाले घरों के लिए यह फिट नहीं
वार्षिक बिजली खपत सिंगल या डबल डोर फ्रिज के मुकाबले थोड़ी ज्यादा
2. LG 655 L, 3 Star, Frost Free Smart Inverter Double Door Side by Side Refrigerator (GL-B257HWBY, Western Black, Express Freezing | Multi Air-Flow)
अगर आप अपने बड़े परिवार के लिए एक स्टाइलिश, बेहद खूबसूरत ब्लैक फिनिश और दमदार कूलिंग वाला फ्रिज तलाश रहे हैं, तो LG 655 Liters Side-by-Side Refrigerator आपके लिए एक बेस्ट-इन-क्लास ऑप्शन है। अमेज़न प्राइम डे सेल में इस पर 39% का बंपर डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे 1,22,899 रुपये की कीमत वाला यह प्रीमियम फ्रिज केवल ₹74,990 में उपलब्ध है।
यह फ्रिज Western Black कलर और हाई-ग्लोस मेटल फिनिश के साथ आता है, जो आपके मॉडर्न किचन को एक बेहद ही लग्जरी लुक देता है। इसमें Multi Air-Flow और Express Freezing जैसी बेहतरीन कूलिंग टेक्नोलॉजी दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल क्षमता
मल्टी एयर-फ्लो सिस्टम
प्रीमियम और मजबूत डिजाइन
धमाकेदार बैंक और कूपन ऑफर्स
क्यों खोजें विकल्प
काफी बड़ा
वाई-फाई या ऐप कंट्रोल जैसे फीचर्स नहीं
3. Whirlpool 192 L 3 Star Vitamagic PRO Frost Free Direct-Cool Single Door Refrigerator (215 VMPRO PRM 3S RADIANT STEEL-Y, Silver, Auto Defrost Technology, 2026 Model)
अगर आप अपने छोटे परिवार, कपल्स या बैचलर्स के लिए एक बजट-फ्रेंडली लेकिन एडवांस फीचर्स वाला फ्रिज ढूंढ रहे हैं, तो Whirlpool 192 Liters Vitamagic PRO एक बेहतरीन विकल्प है। यह 2026 का लेटेस्ट मॉडल है। Amazon Prime Day Sale में इस समय इस पर 22% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे 20,950 रुपये की एमआरपी वाला यह फ्रिज मात्र 16,440 रुपये में आपका हो सकता है।
इस सिंगल डोर फ्रिज की सबसे बड़ी खासियत इसकी Auto Defrost Technology है, जो आमतौर पर सिर्फ महंगे डबल डोर फ्रिज में मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑटो डिफ्रॉस्ट टेक्नोलॉजी
इंटेलिसेंस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी
बिजली की भारी बचत
शानदार प्राइम डे ऑफर्स
क्यों खोजें विकल्प
छोटे परिवारों के लिए सीमित
फ्रीजर और फ्रेश फूड कैपेसिटी
4. Bosch 302L, 3 Star, MaxFlex Convert Frost Free Triple Door Refrigerator | 8-in-1 Convertible Storage Modes | 57L Extra Convertible Zone | Cool Extend up to 18 hours (CMC33S03NI, Fine Steel)
अगर आप अपने 3-4 सदस्यों वाले परिवार के लिए एक प्रीमियम, अनोखे डिजाइन और फ्लेक्सिबल स्टोरेज वाला फ्रिज ढूंढ रहे हैं, तो Bosch 302 Liters Triple Door Refrigerator एक बेहतरीन और इनोवेटिव चॉइस है। Amazon Prime Day Sale में इस समय इस पर 37% का भारी डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे 58,290 रुपये की एमआरपी वाला यह फ्रिज मात्र 36,990 रुपये में मिल रहा है।
इस फ्रिज की सबसे बड़ी खासियत इसका Triple Door डिजाइन और MaxFlex Convert टेक्नोलॉजी है, जो आपको स्टोरेज के मामले में जबरदस्त आजादी देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
8-in-1 कनवर्टिबल और 57L एक्स्ट्रा कनवर्टिबल ज़ोन
18 घंटे का कूल एक्सटेंड
विटाफ्रेश टेक्नोलॉजी
वैरियो इन्वर्टर कंप्रेसर
क्यों खोजें विकल्प
सालाना बिजली खपत सामान्य डबल डोर इन्वर्टर फ्रिज के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा
5. Voltas Beko, A Tata Product 563 L Side by Side Frost Free Refrigerator with ProSmart Inverter Compressor (RSB585/FPV300RXID, INOX steel, Active Fresh Blue Light)
अगर आप कम बजट में एक बहुत बड़ा, प्रीमियम और भरोसेमंद Side-by-Side (साइड-बाय-साइड) फ्रिज खरीदना चाहते हैं, तो टाटा के भरोसे के साथ आने वाला Voltas Beko 563 Liters Refrigerator आपके लिए सबसे बेस्ट डील साबित हो सकता है। Amazon Prime Day Sale में इस समय इस पर 42% का बंपर डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे 94,490 रुपये की एमआरपी वाला यह आलीशान फ्रिज मात्र 54,400 रुपये में मिल रहा है।
यह फ्रिज प्रो-स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर और Active Fresh Blue Light जैसी बेहतरीन कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो बड़े परिवारों की सभी जरूरतों को आसानी से पूरा करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
टाटा का भरोसा और शानदार कीमत
एक्टिव फ्रेश ब्लू लाइट
प्रो-स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर
इलेक्ट्रॉनिक टेम्परेचर कंट्रोल और डिस्प्ले
क्यों खोजें विकल्प
कनवर्टिबल मोड्स की कमी
किचन में काफी ज्यादा स्पेस की आवश्यकता
6. Electrolux 425L 1 Star Double Door Refrigerator with AI CoolAssist, Bottom Mount Freezer, GreenZone Technology, Cooling 360, Inverter, Frost Free, UltimateTaste 700, EBE4302C-S, Stainless Steel
अगर आप अपने किचन के लिए एक बेहद प्रीमियम, इंटरनेशनल लुक और एडवांस टेक्नोलॉजी वाला फ्रिज तलाश रहे हैं, तो स्वीडिश ब्रांड इलेक्ट्रोलक्स का Electrolux 425 Liters Refrigerator एक बेहतरीन विकल्प है। यह Bottom Mount Freezer डिजाइन के साथ आता है, जिससे आपको रोजमर्रा के सामान के लिए बार-बार झुकना नहीं पड़ता।
Amazon Prime Day Sale में इस समय इस पर 21% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे 90,990 रुपये की एमआरपी वाला यह फ्रिज मात्र 71,990 रुपये में उपलब्ध है। यह फ्रिज AI CoolAssist और Cooling 360° जैसी अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है।
Specifications
क्यों खरीदें
AI CoolAssist टेक्नोलॉजी
बॉटम माउंट डिजाइन
ग्रीनज़ोन टेक्नोलॉजी
शानदार प्राइम डे ऑफर्स
क्यों खोजें विकल्प
1-स्टार एनर्जी रेटिंग
कीमत थोड़ी प्रीमियम
7. Godrej 600L 3 Star 5 Years Comprehensive Warranty Smart Convertible Zones | Toughened Glass Door | Frost Free Inverter (2025 Model, RS EONVELVET 600C RIT BK GL, Black Glass)
यह Godrej 600L 3 Star एक प्रीमियम साइड-बाय-साइड फ्रॉस्ट-फ्री रेफ्रिजरेटर है, जो बड़े परिवारों (5 या अधिक सदस्यों) के लिए बिल्कुल सही है। आकर्षक ब्लैक ग्लास फिनिश और मजबूत टफन ग्लास डोर के साथ आने वाला यह मॉडल (2025 मॉडल, RS EONVELVET 600C RIT BK GL) आपकी रसोई को एक मॉडर्न और लग्जरी लुक देता है। इसमें आपको एडवांस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और सबसे खास स्मार्ट कनवर्टिबल जोन्स मिलते हैं, जिससे आप अपनी जरूरत के हिसाब से अलग-अलग हिस्सों का तापमान बदल सकते हैं। साथ ही, कंपनी इस पर 5 साल की लंबी कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी भी दे रही है।
Specifications
क्यों खरीदें
एडवांस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी
5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी
शानदार डिजाइन और लुक
स्मार्ट कनवर्टिबल जोन्स
क्यों खोजें विकल्प
ज्यादा जगह की जरूरत
वारंटी के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी
1. अमेजन पर सबसे बड़ी सेल कब लगती है?
अमेजन इंडिया पर साल की सबसे बड़ी सेल Amazon Great Indian Festival होती है। यह सेल हर साल दिवाली और दशहरे के त्योहारों के दौरान (आमतौर पर सितंबर के आखिर या अक्टूबर महीने में) आती है। इस सेल में मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेज (जैसे फ्रिज, टीवी) पर साल का सबसे भारी डिस्काउंट मिलता है।
2. अमेजन पर 2026 में आगामी सेल कब है?
साल 2026 के लिए अमेजन की मुख्य सेल्स का कैलेंडर इस प्रकार है:
Amazon Prime Day Sale : यह सेल 4 जुलाई से 6 जुलाई 2026 तक चल रही है। अगर आप प्राइम मेंबर हैं, तो इस समय मोबाइल्स और रेफ्रिजरेटर पर बहुत बेहतरीन डील्स मिल रही हैं।
Amazon Great Freedom Festival : यह सेल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 31 अगस्त से 16 अगस्त 2026 के बीच आने की उम्मीद है।
Amazon Great Indian Festival : यह महा-सेल 23 सितंबर से 24 अक्टूबर 2026 के आसपास चलेगी।
3. आपको कौन सा रेफ्रिजरेटर (फ्रिज) लेना चाहिए?
सही फ्रिज चुनना आपके परिवार के सदस्यों की संख्या और बजट पर निर्भर करता है। यहाँ एक सरल गाइड दी गई है:
परिवार के आकार के हिसाब से,
1 से 2 सदस्यों के लिए : 180 से 230 लीटर का फ्रिज काफी रहेगा। (बजट: 12,000 - 20,000रुपये )
3 से 4 सदस्यों के लिए (Double Door / Frost-Free): 250 से 350 लीटर का फ्रिज सबसे सही रहता है। (बजट: 22,000 - 40,000 रुपये)
5 या अधिक सदस्यों के लिए : 500 लीटर से ऊपर का फ्रिज लें, जैसे कि Godrej 600L (RS EONVELVET) मॉडल जिसके बारे में आपने पहले पूछा था। यह बड़े परिवारों के लिए बेहतरीन होते हैं।
खरीदते समय इन बातों का ध्यान रखें:
Inverter Compressor : हमेशा इन्वर्टर कंप्रेसर वाला फ्रिज ही चुनें। यह बिजली कम खाता है और आवाज भी नहीं करता।
Convertible : आजकल ऐसे फ्रिज आते हैं जिनमें आप फ्रीजर वाले हिस्से को भी जरूरत पड़ने पर नॉर्मल फ्रिज बना सकते हैं। यह बहुत काम का फीचर है।
Energy Rating : यदि आपका बजट इजाजत दे, तो 3-स्टार या उससे ऊपर की रेटिंग वाला फ्रिज लें ताकि बिजली का बिल कम आए।
ब्रांड्स: भारत में Samsung, LG, Whirlpool और Godrej रेफ्रिजरेटर के मामले में सबसे भरोसेमंद और बेस्ट सर्विस देने वाले ब्रांड्स हैं।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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