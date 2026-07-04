पैसों की होगी भारी बचत Amazon Prime Day Sale में रेफ्रिजरेटर पर मिल रहा है बंपर डिस्काउंट

अमेजन प्राइम डे सेल के खास मौके पर रेफ्रिजरेटर की कीमतों में भारी गिरावट आई है, जिससे ग्राहकों को बंपर डिस्काउंट का फायदा मिल रहा है। अगर आप सैमसंग या एलजी जैसे टॉप ब्रांड्स के फ्रिज खरीदने की सोच रहे हैं, तो पैसों की भारी बचत करने का यह अब तक का सबसे बेहतरीन मौका है।

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अगर आप अपने घर के लिए एक नया और एडवांस रेफ्रिजरेटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो जेब ढीली करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। Amazon Prime Day Sale 2026 की शुरुआत हो चुकी है और इस बार सेल में रेफ्रिजरेटर कैटेगरी पर अब तक का सबसे बड़ा Price Drop देखा जा रहा है।

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टॉप ब्रांड्स के प्रीमियम फ्रिज पर आई भारी गिरावट इस धमाकेदार सेल में सैमसंग, एलजी, व्हर्लपूल और गोदरेज जैसे भारत के सबसे भरोसेमंद ब्रांड्स पर बंपर डिस्काउंट लाइव हो चुका है। चाहे आपको छोटे परिवार के लिए बजट-फ्रेंडली Single Door फ्रिज चाहिए या फिर बड़े घर के लिए स्मार्ट फीचर्स वाला Double Door या Side-by-Side रेफ्रिजरेटर, अमेजन प्राइम डे सेल में हर वेरिएंट पर भारी छूट मिल रही है।

बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बोनस से होगी एक्स्ट्रा बचत पैसों की भारी बचत को दोगुना करने के लिए ग्राहकों को फ्लैट डिस्काउंट के साथ-साथ चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर Instant Bank Discount और नो-कॉस्ट EMI की सुविधा भी दी जा रही है। इसके अलावा, अपने पुराने फ्रिज को बदलकर आप बेहतरीन Exchange Offers का लाभ भी उठा सकते हैं। स्टॉक खत्म होने और कीमतें फिर से बढ़ने से पहले आज ही इस बंपर ऑफर का फायदा उठाएं।

अगर आप अपने बड़े परिवार के लिए एक प्रीमियम, मॉडर्न और बेहद एडवांस फीचर्स वाला फ्रिज ढूंढ रहे हैं, तो Samsung 653 Liters Side-by-Side Refrigerator एक बेहतरीन विकल्प है। Amazon Prime Day Sale में इस समय इस पर 29% का बंपर डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे 1,13,000 रुपये का यह फ्रिज मात्र 79,990 रुपये में मिल रहा है।

यह फ्रिज AI और Wi-Fi सपोर्ट के साथ आता है, जिसे आप SmartThings ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें Convertible 5-in-1 मोड है, जो आपकी स्टोरेज की जरूरतों के हिसाब से फ्रिज और फ्रीजर के स्पेस को बदल देता है।

Specifications कॉन्फ़िगरेशन Side-by-Side एनर्जी रेटिंग 3 Star सालाना बिजली खपत 547 Units/Year कलर और फिनिश Silver, Refined Inox शैलियों के प्रकार टफन्ड ग्लास डाइमेंशन 71.6D x 91.2W x 178H Centimeters क्यों खरीदें बड़ी क्षमता AI और Smart Things Wi-Fi Convertible 5-in-1 मोड डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर क्यों खोजें विकल्प छोटे किचन या कम जगह वाले घरों के लिए यह फिट नहीं वार्षिक बिजली खपत सिंगल या डबल डोर फ्रिज के मुकाबले थोड़ी ज्यादा

अगर आप अपने बड़े परिवार के लिए एक स्टाइलिश, बेहद खूबसूरत ब्लैक फिनिश और दमदार कूलिंग वाला फ्रिज तलाश रहे हैं, तो LG 655 Liters Side-by-Side Refrigerator आपके लिए एक बेस्ट-इन-क्लास ऑप्शन है। अमेज़न प्राइम डे सेल में इस पर 39% का बंपर डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे 1,22,899 रुपये की कीमत वाला यह प्रीमियम फ्रिज केवल ₹74,990 में उपलब्ध है।

यह फ्रिज Western Black कलर और हाई-ग्लोस मेटल फिनिश के साथ आता है, जो आपके मॉडर्न किचन को एक बेहद ही लग्जरी लुक देता है। इसमें Multi Air-Flow और Express Freezing जैसी बेहतरीन कूलिंग टेक्नोलॉजी दी गई है।

Specifications सालाना बिजली खपत 539 Units/Year कलर और फिनिश Western Black, High-Gloss Finish कूलिंग टेक्नोलॉजी Multi Air-Flow, Express Freezing, Frost Free डाइमेंशन 73.5D x 91.3W x 179H Centimeters वारंटी प्रोडक्ट पर 1 साल और कंप्रेसर पर 10 साल की वारंटी क्यों खरीदें विशाल क्षमता मल्टी एयर-फ्लो सिस्टम प्रीमियम और मजबूत डिजाइन धमाकेदार बैंक और कूपन ऑफर्स क्यों खोजें विकल्प काफी बड़ा वाई-फाई या ऐप कंट्रोल जैसे फीचर्स नहीं

अगर आप अपने छोटे परिवार, कपल्स या बैचलर्स के लिए एक बजट-फ्रेंडली लेकिन एडवांस फीचर्स वाला फ्रिज ढूंढ रहे हैं, तो Whirlpool 192 Liters Vitamagic PRO एक बेहतरीन विकल्प है। यह 2026 का लेटेस्ट मॉडल है। Amazon Prime Day Sale में इस समय इस पर 22% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे 20,950 रुपये की एमआरपी वाला यह फ्रिज मात्र 16,440 रुपये में आपका हो सकता है।

इस सिंगल डोर फ्रिज की सबसे बड़ी खासियत इसकी Auto Defrost Technology है, जो आमतौर पर सिर्फ महंगे डबल डोर फ्रिज में मिलती है।

Specifications सालाना बिजली खपत 151 Units/Year कलर और फिनिश Radiant Steel - 2026 (सिल्वर) खास फीचर्स Auto Defrost, 6th Sense Intellifrost, Intellisense Inverter वारंटी प्रोडक्ट पर 1 साल और इन्वर्टर कंप्रेसर पर 10 साल की वारंटी क्यों खरीदें ऑटो डिफ्रॉस्ट टेक्नोलॉजी इंटेलिसेंस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी बिजली की भारी बचत शानदार प्राइम डे ऑफर्स क्यों खोजें विकल्प छोटे परिवारों के लिए सीमित फ्रीजर और फ्रेश फूड कैपेसिटी

अगर आप अपने 3-4 सदस्यों वाले परिवार के लिए एक प्रीमियम, अनोखे डिजाइन और फ्लेक्सिबल स्टोरेज वाला फ्रिज ढूंढ रहे हैं, तो Bosch 302 Liters Triple Door Refrigerator एक बेहतरीन और इनोवेटिव चॉइस है। Amazon Prime Day Sale में इस समय इस पर 37% का भारी डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे 58,290 रुपये की एमआरपी वाला यह फ्रिज मात्र 36,990 रुपये में मिल रहा है।

इस फ्रिज की सबसे बड़ी खासियत इसका Triple Door डिजाइन और MaxFlex Convert टेक्नोलॉजी है, जो आपको स्टोरेज के मामले में जबरदस्त आजादी देती है।

Specifications सालाना बिजली खपत 360 kWh / Units per year खास फीचर्स 8-in-1 Convertible, 57L Extra Convertible Zone, 18 Hours Cooling Retention कूलिंग टेक्नोलॉजी VitaFresh Technology, Auto Defrost डाइमेंशन 68D x 67W x 175H Centimeters क्यों खरीदें 8-in-1 कनवर्टिबल और 57L एक्स्ट्रा कनवर्टिबल ज़ोन 18 घंटे का कूल एक्सटेंड विटाफ्रेश टेक्नोलॉजी वैरियो इन्वर्टर कंप्रेसर क्यों खोजें विकल्प सालाना बिजली खपत सामान्य डबल डोर इन्वर्टर फ्रिज के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा

अगर आप कम बजट में एक बहुत बड़ा, प्रीमियम और भरोसेमंद Side-by-Side (साइड-बाय-साइड) फ्रिज खरीदना चाहते हैं, तो टाटा के भरोसे के साथ आने वाला Voltas Beko 563 Liters Refrigerator आपके लिए सबसे बेस्ट डील साबित हो सकता है। Amazon Prime Day Sale में इस समय इस पर 42% का बंपर डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे 94,490 रुपये की एमआरपी वाला यह आलीशान फ्रिज मात्र 54,400 रुपये में मिल रहा है।

यह फ्रिज प्रो-स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर और Active Fresh Blue Light जैसी बेहतरीन कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो बड़े परिवारों की सभी जरूरतों को आसानी से पूरा करता है।

Specifications कंप्रेसर प्रकार ProSmart Inverter Compressor खास फीचर्स Active Fresh Blue Light, Electronic Display, Multi Air Flow, Air Clean Filter स्टेबलाइजर Stabilizer Free Operation वारंटी प्रोडक्ट पर 1 साल और कंप्रेसर पर 10 साल की वारंटी क्यों खरीदें टाटा का भरोसा और शानदार कीमत एक्टिव फ्रेश ब्लू लाइट प्रो-स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर इलेक्ट्रॉनिक टेम्परेचर कंट्रोल और डिस्प्ले क्यों खोजें विकल्प कनवर्टिबल मोड्स की कमी किचन में काफी ज्यादा स्पेस की आवश्यकता

अगर आप अपने किचन के लिए एक बेहद प्रीमियम, इंटरनेशनल लुक और एडवांस टेक्नोलॉजी वाला फ्रिज तलाश रहे हैं, तो स्वीडिश ब्रांड इलेक्ट्रोलक्स का Electrolux 425 Liters Refrigerator एक बेहतरीन विकल्प है। यह Bottom Mount Freezer डिजाइन के साथ आता है, जिससे आपको रोजमर्रा के सामान के लिए बार-बार झुकना नहीं पड़ता।

Amazon Prime Day Sale में इस समय इस पर 21% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे 90,990 रुपये की एमआरपी वाला यह फ्रिज मात्र 71,990 रुपये में उपलब्ध है। यह फ्रिज AI CoolAssist और Cooling 360° जैसी अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है।

Specifications कलर और फिनिश Stainless Steel खास फीचर्स AI CoolAssist, GreenZone Technology, Cooling 360°, FresherAir Filter फ्रीजर डिजाइन मॉड्यूलर ड्रावर लेआउट वारंटी प्रोडक्ट पर 1 साल की वारंटी डाइमेंशन 72.3D x 69.9W x 172.5H Centimeters क्यों खरीदें AI CoolAssist टेक्नोलॉजी बॉटम माउंट डिजाइन ग्रीनज़ोन टेक्नोलॉजी शानदार प्राइम डे ऑफर्स क्यों खोजें विकल्प 1-स्टार एनर्जी रेटिंग कीमत थोड़ी प्रीमियम

यह Godrej 600L 3 Star एक प्रीमियम साइड-बाय-साइड फ्रॉस्ट-फ्री रेफ्रिजरेटर है, जो बड़े परिवारों (5 या अधिक सदस्यों) के लिए बिल्कुल सही है। आकर्षक ब्लैक ग्लास फिनिश और मजबूत टफन ग्लास डोर के साथ आने वाला यह मॉडल (2025 मॉडल, RS EONVELVET 600C RIT BK GL) आपकी रसोई को एक मॉडर्न और लग्जरी लुक देता है। इसमें आपको एडवांस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और सबसे खास स्मार्ट कनवर्टिबल जोन्स मिलते हैं, जिससे आप अपनी जरूरत के हिसाब से अलग-अलग हिस्सों का तापमान बदल सकते हैं। साथ ही, कंपनी इस पर 5 साल की लंबी कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी भी दे रही है।

Specifications एनर्जी रेटिंग 3 Star दरवाजे का मटेरियल Toughened Glass Door आयाम 73D x 91W x 177H सेंटीमीटर कनवर्टिबल रेंज -3°C से 5°C क्यों खरीदें एडवांस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी शानदार डिजाइन और लुक स्मार्ट कनवर्टिबल जोन्स क्यों खोजें विकल्प ज्यादा जगह की जरूरत वारंटी के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी

1. अमेजन पर सबसे बड़ी सेल कब लगती है? अमेजन इंडिया पर साल की सबसे बड़ी सेल Amazon Great Indian Festival होती है। यह सेल हर साल दिवाली और दशहरे के त्योहारों के दौरान (आमतौर पर सितंबर के आखिर या अक्टूबर महीने में) आती है। इस सेल में मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेज (जैसे फ्रिज, टीवी) पर साल का सबसे भारी डिस्काउंट मिलता है।

2. अमेजन पर 2026 में आगामी सेल कब है? साल 2026 के लिए अमेजन की मुख्य सेल्स का कैलेंडर इस प्रकार है:

Amazon Prime Day Sale : यह सेल 4 जुलाई से 6 जुलाई 2026 तक चल रही है। अगर आप प्राइम मेंबर हैं, तो इस समय मोबाइल्स और रेफ्रिजरेटर पर बहुत बेहतरीन डील्स मिल रही हैं।

Amazon Great Freedom Festival : यह सेल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 31 अगस्त से 16 अगस्त 2026 के बीच आने की उम्मीद है।

Amazon Great Indian Festival : यह महा-सेल 23 सितंबर से 24 अक्टूबर 2026 के आसपास चलेगी।

3. आपको कौन सा रेफ्रिजरेटर (फ्रिज) लेना चाहिए? सही फ्रिज चुनना आपके परिवार के सदस्यों की संख्या और बजट पर निर्भर करता है। यहाँ एक सरल गाइड दी गई है:

परिवार के आकार के हिसाब से, 1 से 2 सदस्यों के लिए : 180 से 230 लीटर का फ्रिज काफी रहेगा। (बजट: 12,000 - 20,000रुपये )

3 से 4 सदस्यों के लिए (Double Door / Frost-Free): 250 से 350 लीटर का फ्रिज सबसे सही रहता है। (बजट: 22,000 - 40,000 रुपये)

5 या अधिक सदस्यों के लिए : 500 लीटर से ऊपर का फ्रिज लें, जैसे कि Godrej 600L (RS EONVELVET) मॉडल जिसके बारे में आपने पहले पूछा था। यह बड़े परिवारों के लिए बेहतरीन होते हैं।

खरीदते समय इन बातों का ध्यान रखें:

Inverter Compressor : हमेशा इन्वर्टर कंप्रेसर वाला फ्रिज ही चुनें। यह बिजली कम खाता है और आवाज भी नहीं करता।

Convertible : आजकल ऐसे फ्रिज आते हैं जिनमें आप फ्रीजर वाले हिस्से को भी जरूरत पड़ने पर नॉर्मल फ्रिज बना सकते हैं। यह बहुत काम का फीचर है।

Energy Rating : यदि आपका बजट इजाजत दे, तो 3-स्टार या उससे ऊपर की रेटिंग वाला फ्रिज लें ताकि बिजली का बिल कम आए।

ब्रांड्स: भारत में Samsung, LG, Whirlpool और Godrej रेफ्रिजरेटर के मामले में सबसे भरोसेमंद और बेस्ट सर्विस देने वाले ब्रांड्स हैं।

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