24 दिनों की बैटरी लाइफ और खूबसूरत लुक, धूम मचाने आ रही यह स्मार्टवॉच, डिटेल्स लीक

संक्षेप: Redmi Watch 6 details leak: रेडमी ने आधिकारिक तौर पर रेडमी वॉच 6 स्मार्टवॉच की घोषणा कर दी है। यह नई स्मार्टवॉच 23 अक्टूबर को चीन में रेडमी K90 प्रो मैक्स स्मार्टफोन के साथ लॉन्च होगी। लॉन्च से पहले वॉच के कलर ऑप्शन्स और खास फीचर्स की डिटेल सामने आ गई है।

Redmi Watch 6 details leak: रेडमी ने आधिकारिक तौर पर रेडमी वॉच 6 स्मार्टवॉच की घोषणा कर दी है। यह नई स्मार्टवॉच 23 अक्टूबर को चीन में रेडमी K90 प्रो मैक्स स्मार्टफोन के साथ लॉन्च होगी। वॉच 6 में डिजाइन, डिस्प्ले और बैटरी लाइफ में बड़े अपग्रेड देखने को मिलेंगे और कहा जा रहा है कि इसे किफायती कीमत पर लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च से पहले ही अपकमिंग वॉच के कलर और कुछ खास फीचर्स की डिटेल सामने आ गई है। अपकमिंग रेडमी वॉच में क्या खास होगा, चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

Redmi Watch 6 के स्पेसिफिकेशन्स (संभावित) रेडमी वॉच 6 में 2.07 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है जिसमें अल्ट्रा-नैरो 2mm सिमेट्रिकल बेजेल्स हैं, जो लगभग एज-टू-एज व्यूइंग एक्सपीरियंस प्रदान करता है। शाओमी ने चेसिस के लिए हाई-स्ट्रेंथ एल्युमीनियम एलॉय मिडिल फ्रेम का इस्तेमाल किया है, जो स्मार्टवॉच को पिछले मॉडल्स की तुलना में ज्यादा प्रीमियम लुक और फील देता है। डिवाइस में यूनीबॉडी डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है ताकि ओवरऑल प्रोफाइल स्लिम और लाइटवेट रहे।

तीन कलर में आएगी वॉच रेडमी ने यह भी पुष्टि की है कि वॉच 6 मिस्टी ब्लू, क्लासिक ब्लैक और मूनलाइट सिल्वर जैसे कलर्स में उपलब्ध होगी। हालांकि तीनों में एक ही एल्युमीनियम फ्रेम है, लेकिन हर फिनिश स्मार्टवॉच को एक अलग पहचान देती है। मिस्टी ब्लू वर्जन में मैट सिल्वर फ्रेम को लाइट ब्लू कलर के स्ट्रैप के साथ जोड़ा गया है, जो इसे एक बेहतरीन लुक देता है।

इसके विपरीत, क्लासिक ब्लैक मॉडल में मैचिंग ब्लैक फ्रेम और स्ट्रैप का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे कैजुअल और फॉर्मल, दोनों ही तरह के अवसरों के लिए परफेक्ट बनाता है। मूनलाइट सिल्वर वेरिएंट में सिल्वर-व्हाइट फ्रेम और व्हाइट स्ट्रैप का कॉम्बीनेशन देखने को मिलेगा, जिसके बारे में शाओमी का कहना है कि यह कॉम्बीनेशन महिलाओं को ज्यादा पसंद आ सकता है।

वॉच में 24 दिनों की बैटरी लाइफ वॉच 6, शाओमी के HyperOS 3 पर चलती है, जिसमें नोटिफिकेशन मैनेजमेंट, स्मार्ट होम कंट्रोल और संभावित रूप से थर्ड-पार्टी ऐप्स सपोर्ट जैसे कई स्मार्ट फीचर्स शामिल होने की उम्मीद है। कंपनी का दावा है कि यह स्मार्टवॉच 24 दिनों तक की बैटरी लाइफ दे सकती है, हालांकि रियल वर्ल्ड में यूज के हिसाब से परफॉर्मेंस अलग हो सकता है।