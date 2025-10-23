Hindustan Hindi News
आ गई 24 दिन बैटरी लाइफ वाली Redmi Watch 6, इसमें एमोलेड डिस्प्ले और मजबूत बिल्ड, इतनी है कीमत

संक्षेप: Redmi Watch 6 Launched: रेडमी ने चीन में Redmi K90 और Redmi K90 Pro Max स्मार्टफोन्स के साथ Redmi Watch 6 स्मार्टवॉच को भी लॉन्च किया गया है। अगर आप लंबी बैटरी लाइफ वाले वॉच तलाश रहे हैं, तो यह एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है। देखें कीमत और खासियत

Thu, 23 Oct 2025 08:25 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Redmi Watch 6 Launched: रेडमी ने चीन में Redmi K90 और Redmi K90 Pro Max स्मार्टफोन्स के साथ Redmi Watch 6 स्मार्टवॉच को भी लॉन्च किया गया है। अगर आप लंबी बैटरी लाइफ वाले वॉच तलाश रहे हैं, तो यह एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है। रेडमी की नई वॉच में 432×514 रिजॉल्यूशन वाला 2.07-इंच का बड़ा AMOLED कलर डिस्प्ले, 82 प्रतिशत स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो, 2000 निट्स पीक ब्राइटनेस और ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है। इस वॉच में 150 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड, मल्टीडायमेंशनल हेल्थ ट्रैकिंग, 5ATM वॉटर रेसिस्टेंस बिल्ड, बैटरी सेवर मोड में 24 दिनों तक चलने वाली 550mAh की बैटरी और ब्लूटूथ, एनएफसी और इंटेलिजेंट डिवाइस इंटरकनेक्शन जैसे फीचर्स का सपोर्ट मिलता है। कितनी है नई वॉच की कीमत और इसमें क्या-क्या खास मिलता है, चलिए बता हैं...

इतनी है Redmi Watch 6 की कीमत

चीन में रेडमी वॉच 6 की कीमत 599 युआन (लगभग 7,400 रुपये) है। यह तीन कलर्स - ब्लू मून सिल्वर, एलिगेंट ब्लैक और मिस्टी ब्लू में उपलब्ध है। चीन में ग्राहक इस स्मार्टवॉच को शाओमी चाइना ई-स्टोर के जरिए खरीद सकते हैं।

redmi watch 6
Redmi Watch 6 के स्पेसिफिकेशन्स

नई रेडमी वॉच 6 में 2.07 इंच की एमोलेड कलर स्क्रीन है, जिस पर 2.5D कर्व्ड ग्लास कवर है। इसका रिजॉल्यूशन 432×514 पिक्सेल, 82 प्रतिशत स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो, 2 एमएम अल्ट्रा-नैरो एज और 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। डिस्प्ले 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, वाइड फील्ड ऑफ व्यू और कलर ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले (AOD) को सपोर्ट करता है। यूजर्स फुल-स्क्रीन टच के जरिए वॉच को चला सकते हैं और पोर्ट्रेट विकल्पों सहित डायल को कस्टमाइज कर सकते हैं।

यह स्मार्टवॉच सुपर आइलैंड इंटरफेस के साथ शाओमी सर्ज ओएस 3 पर चलती है। यह स्मार्ट डिवाइस इंटरकनेक्शन को सपोर्ट करती है और नए कन्वर्ज्ड डिवाइस सेंटर के जरिए कंट्रोलर की तरह काम कर सकती है। रेडमी वॉच 6 स्मार्ट कार कंट्रोल की सुविधा देती है और मनोरंजन व रोजमर्रा के कामों के लिए कई ऐप्स को सपोर्ट करती है। यूजर्स WeChat क्विक रिप्लाई, वॉयस रिप्लाई, इमोटिकॉन्स और क्विक मैसेज ऑप्शन्स के जरिए मैसेज का तुरंत जवाब भी दे सकते हैं।

रेडमी वॉच 6 में 150 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड हैं, जिनमें से छह अपने आप पहचाने जा सकते हैं। वॉच में हार्ट रेट, ब्लड-ऑक्सीजन (SpO2), स्लीप मॉनिटरिंग और स्ट्रेस ट्रैकिंग जैसे कई हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स का सपोर्ट मिलता है। सेंसर में एक ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, एक एक्सेलेरोमीटर, एक जायरोस्कोप, एक एम्बिएंट लाइट सेंसर और एक जियोमैग्नेटिक सेंसर शामिल है। वॉच में बाइदौ, जीपीएस, ग्लोनास, गैलेलियो और QZSS को सपोर्ट करने वाले अपग्रेडेड डुअल L1 GNSS एंटेना भी हैं।

यह वॉच ब्लूटूथ 5.4 और एनएफसी को सपोर्ट करती है। इसमें 5ATM वॉटर रेजिस्टेंस बिल्ड मिलती है, जिससे इसे तैराकी के दौरान भी इस्तेमाल किया जा सकता है, हालांकि यह हॉट शावर, सॉना या डीप डाइविंग के लिए नहीं है। वॉच में सटीक कंट्रोल के लिए डुअल-बटन इंटरैक्शन भी है।

रेडमी वॉच 6 में 550mAh की लिथियम-आयन पॉलीमर बैटरी है, जो रेगुलर इस्तेमाल में 12 दिन और बैटरी सेविंग मोड में 24 दिन तक चल सकती है। इसमें 20 से ज्यादा वाइब्रेशन टाइप वाली लीनियर वाइब्रेशन मोटर का इस्तेमाल किया गया है। यह वॉच 9.9 एमएम स्लिम और लाइटवेट है और इसका वजन स्ट्रैप के बिना 31 ग्राम है।

