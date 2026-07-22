बजट में होगी रेडमी की नई स्मार्टवॉच, लॉन्च से पहले डिटेल्स लीक, देखें कीमत
Redmi Watch 6 Active और Redmi Watch 6 Lite बाजार में तहलका मचाने के लिए आ रहा है। लॉन्च से पहले दोनों वॉच की कीमत और स्पेसिफिकेशन्स लीक हो गए हैं। आपके बजट में है या नहीं, चलिए डिटेल में बताते हैं...
Xiaomi के दो नए स्मार्टवॉच लॉन्च होने के लिए तैयार हैं। खबर है कि Xiaomi दो नए मॉडल्स - Redmi Watch 6 Active और Redmi Watch 6 Lite – के साथ Redmi Watch 6 लाइनअप लॉन्च करने के लिए तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी जल्द ही इन दोनों वॉच को लॉन्च करने की योजना बना रही है, ये पहले से मौजूद स्टैंडर्ड Redmi Watch 6 के साथ लाइनअप में शामिल होंगी। हालांकि, शाओमी ने अभी तक आधिकारिक लॉन्च की तारीख नहीं बताई है। फिर भी, एक नई लीक से कई जानकारियां सामने आई हैं, जिसमें हर घड़ी की संभावित कीमत, डिजाइन, कलर ऑप्शन्स और हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन्स शामिल हैं। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...
कीमत और कलर ऑप्शन्स
आने वाली दोनों घड़ियां सबसे पहले चुनिंदा यूरोपीय बाजारों में लॉन्च हो सकती हैं। रेडमी वॉच 6 Active की कीमत 50 यूरो (लगभग 5,500 रुपये) हो सकती है, जबकि रेडमी वॉच 6 Lite की कीमत 60 यूरो (लगभग 6,600 रुपये) हो सकती है। कलर ऑप्शन की बात करें तो Active मॉडल ब्लैक और पिंक कलर्स में आएगा, और Lite मॉडल ब्लैक और सिल्वर कलर्स में उपलब्ध होगा। अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये स्मार्टवॉच भारत या दुनिया के अन्य बाजारों में कब लॉन्च होंगी।
डिस्प्ले और डिजाइन
डिजाइन को देखते हुए, लीक हुई तस्वीरें एक मेटल चेसिस का हिंट देती हैं जो काफी प्रीमियम लगती है, दाईं ओर केवल एक नेविगेशन बटन है। दोनों मॉडल इंटरचेंजेबल सिलिकॉन स्ट्रैप्स का सपोर्ट करते हैं, ताकि आप जब चाहें स्टाइल बदल सकें। दोनों के डिस्प्ले अलग-अलग साइज के साथ आते हैं। एक्टिव में 390×390-पिक्सेल रिजॉल्यूशन वाली 1.85-इंच एमोलेड स्क्रीन है, जबकि लाइट मॉडल में 1.96 इंच की बड़ा एमोलेड स्क्रीन है। कंपेरिजन के लिए बता दें कि रेडमी वॉच 6 में 2.07-इंच एमोलेड स्क्रीन स्क्रीन, 432×514 रिजॉल्यूशन, 60Hz रिफ्रेश रेट और 2000 निट्स पीक ब्राइटनेस है।
बैटरी
दोनों नए मॉडल 470mAh बैटरी के साथ आते हैं। यह रेगुलर वॉच 6 के अंदर लगी 550mAh से थोड़ा छोटी है। रेडमी वॉच 6 एक्टिव ब्लूटूथ 5.3 को सपोर्ट करता है, यानी आप इसे चलते-फिरते कॉलिंग कर सकते हैं।
हेल्थ और फिटनेस
वॉच में हेल्थ और फिटनेस फीचर्स की कोई कमी नहीं होगी। लीक हुई जानकारी के अनुसार, इसमें हार्ट रेट मॉनिटरिंग, ब्लड ऑक्सीजन ट्रैकिंग (SpO₂), स्लीप ट्रैकिंग, स्टेप काउंटर, डिस्टेंस ट्रैकिंग और कैलोरी मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स होंगे, ये सभी बेसिक फीचर्स हैं जो हर कोई फिटनेस और वेलनेस ट्रैकिंग के लिए चाहता है। लेकिन हम यह साफ कर दें कि अब तक की सारी डिटेल्स लीक पर बेस्ड हैं और शाओमी ने अभी तक घड़ी की डिटेल्स के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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