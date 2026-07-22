बजट में होगी रेडमी की नई स्मार्टवॉच, लॉन्च से पहले डिटेल्स लीक, देखें कीमत

Redmi Watch 6 Active और Redmi Watch 6 Lite बाजार में तहलका मचाने के लिए आ रहा है। लॉन्च से पहले दोनों वॉच की कीमत और स्पेसिफिकेशन्स लीक हो गए हैं। आपके बजट में है या नहीं, चलिए डिटेल में बताते हैं...

Xiaomi के दो नए स्मार्टवॉच लॉन्च होने के लिए तैयार हैं। खबर है कि Xiaomi दो नए मॉडल्स - Redmi Watch 6 Active और Redmi Watch 6 Lite – के साथ Redmi Watch 6 लाइनअप लॉन्च करने के लिए तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी जल्द ही इन दोनों वॉच को लॉन्च करने की योजना बना रही है, ये पहले से मौजूद स्टैंडर्ड Redmi Watch 6 के साथ लाइनअप में शामिल होंगी। हालांकि, शाओमी ने अभी तक आधिकारिक लॉन्च की तारीख नहीं बताई है। फिर भी, एक नई लीक से कई जानकारियां सामने आई हैं, जिसमें हर घड़ी की संभावित कीमत, डिजाइन, कलर ऑप्शन्स और हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन्स शामिल हैं। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

कीमत और कलर ऑप्शन्स आने वाली दोनों घड़ियां सबसे पहले चुनिंदा यूरोपीय बाजारों में लॉन्च हो सकती हैं। रेडमी वॉच 6 Active की कीमत 50 यूरो (लगभग 5,500 रुपये) हो सकती है, जबकि रेडमी वॉच 6 Lite की कीमत 60 यूरो (लगभग 6,600 रुपये) हो सकती है। कलर ऑप्शन की बात करें तो Active मॉडल ब्लैक और पिंक कलर्स में आएगा, और Lite मॉडल ब्लैक और सिल्वर कलर्स में उपलब्ध होगा। अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये स्मार्टवॉच भारत या दुनिया के अन्य बाजारों में कब लॉन्च होंगी।

डिस्प्ले और डिजाइन डिजाइन को देखते हुए, लीक हुई तस्वीरें एक मेटल चेसिस का हिंट देती हैं जो काफी प्रीमियम लगती है, दाईं ओर केवल एक नेविगेशन बटन है। दोनों मॉडल इंटरचेंजेबल सिलिकॉन स्ट्रैप्स का सपोर्ट करते हैं, ताकि आप जब चाहें स्टाइल बदल सकें। दोनों के डिस्प्ले अलग-अलग साइज के साथ आते हैं। एक्टिव में 390×390-पिक्सेल रिजॉल्यूशन वाली 1.85-इंच एमोलेड स्क्रीन है, जबकि लाइट मॉडल में 1.96 इंच की बड़ा एमोलेड स्क्रीन है। कंपेरिजन के लिए बता दें कि रेडमी वॉच 6 में 2.07-इंच एमोलेड स्क्रीन स्क्रीन, 432×514 रिजॉल्यूशन, 60Hz रिफ्रेश रेट और 2000 निट्स पीक ब्राइटनेस है।

बैटरी दोनों नए मॉडल 470mAh बैटरी के साथ आते हैं। यह रेगुलर वॉच 6 के अंदर लगी 550mAh से थोड़ा छोटी है। रेडमी वॉच 6 एक्टिव ब्लूटूथ 5.3 को सपोर्ट करता है, यानी आप इसे चलते-फिरते कॉलिंग कर सकते हैं।