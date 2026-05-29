2 जून को होने वाला Redmi के सुपरफास्ट फोन से जुड़ा बड़ा खुलासा, मिलेगा 50MP OIS कैमरा, 7560mAh बैटरी; मिड रेंज में कीमत

Redmi Turbo 5S जल्द भारत में लॉन्च होने वाला है। 2 जून को फोन की कुछ खास डिटेल सामने आने वाली हैं। कंपनी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ टीजर्स भी शेयर किए हैं, जिनमें Speed और Performance पर खास जोर दिया गया है।

Redmi India ने अपने अपकमिंग स्मार्टफोन Redmi Turbo 5 को लेकर नया टीजर जारी कर दिया है, जिससे भारतीय यूजर्स के बीच एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है। कंपनी ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि यह एक High Performance स्मार्टफोन होगा जिसे पूरी तरह पावर और स्पीड को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। टीजर में कंपनी ने लिखा है कि The build has begun और The ultimate power machine is forming, यानी यह फोन खासतौर पर उन यूजर्स को टारगेट करेगा जो गेमिंग और हाई परफॉर्मेंस स्मार्टफोन पसंद करते हैं।

सबसे खास बात यह है कि टीजर में 2nd जून 2026 की डेट लिखी है। हालांकि कंपनी ने अभी यह साफ नहीं किया है कि 2 जून को फोन लॉन्च होगा या सिर्फ लॉन्च डेट की घोषणा की जाएगी। माना जा रहा है कि इसी दिन Redmi Turbo 5 से जुड़ा बड़ा खुलासा किया जा सकता है। गौर करने वाली बात यह भी है कि Xiaomi 17T 5G का भारत लॉन्च पहले ही 4 जून 2026 के लिए तय हो चुका है, ऐसे में Redmi Turbo 5 को लेकर आने वाला अपडेट उसके दो दिन पहले सामने आ सकता है।

Amazon India और Xiaomi India की वेबसाइट पर इस फोन की माइक्रोसाइट भी लाइव हो चुकी है। हालांकि वहां अभी फोन के फीचर्स या लॉन्च डेट की जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भारतीय वेरिएंट चीन में लॉन्च हुए Redmi Turbo 5 जैसा ही हो सकता है। बताया जा रहा है कि इसी फोन को कुछ ग्लोबल मार्केट्स में POCO X8 Pro नाम से लॉन्च किया गया था।

हाल ही में BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर “2606FRT34I” मॉडल नंबर भी देखा गया है। टिप्स्टर्स का दावा है कि यह Redmi Turbo 5 का भारतीय वेरिएंट हो सकता है। अगर यह जानकारी सही साबित होती है, तो फोन में कई खास फीचर्स देखने को मिलेंगे।

Redmi Turbo 5s फीचर्स (लीक) फोन में 6.59 इंच का TCL M10 OLED डिस्प्ले मिल सकता है। यह डिस्प्ले 1.5K रेजोल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट, 3500 निट्स पीक ब्राइटनेस और 3840Hz PWM + DC Dimming सपोर्ट के साथ आ सकता है। परफॉर्मेंस के लिए इस स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 8500 Ultra प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है। इसके साथ LPDDR5X Ultra RAM और UFS 4.1 स्टोरेज दी जा सकती है, जिससे फोन में सुपरफास्ट स्पीड और स्मूद मल्टीटास्किंग देखने को मिल सकती है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह स्मार्टफोन Android 16 आधारित HyperOS 3 पर काम कर सकता है। कैमरा फीचर्स की बात करें तो Redmi Turbo 5 में OIS सपोर्ट वाला 50MP प्राइमरी कैमरा दिया जा सकता है। इसके साथ 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी मिलने की उम्मीद है। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 20MP फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है।