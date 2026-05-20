भारत में आते ही छा जाएगा यह फोन, 100W चार्जिंग और 7560mAh बैटरी, कैमरा भी पावरफुल

हाल ही में शाओमी ने कंफर्म किया कि Redmi Turbo 5 जल्द ही भारत में लॉन्च होगा। यह कंपनी की Redmi Turbo सीरीज का पहला स्मार्टफोन होगा जो देश में आएगा। एक टिप्स्टर ने बताया कि यह भारत में जून की शुरुआत में लॉन्च होगा। आप भी देखें फोन में क्या-क्या खास मिलने वाला है…

Xiaomi भारत में अपने नए स्मार्टफोन को लॉन्च करने के लिए तैयार है। हम बात कर रहे हैं Redmi Turbo 5 की, जो लॉन्च से पहले ही अपने दमदार स्पेक्स को लेकर सुर्खियों में है। हाल ही में शाओमी ने कंफर्म किया कि Redmi Turbo 5 जल्द ही भारत में लॉन्च होगा। यह कंपनी की Redmi Turbo सीरीज का पहला स्मार्टफोन होगा जो देश में आएगा। उम्मीद है कि यह फोन एक परफॉर्मेंस-फोकस्ड ऑफरिंग के तौर पर आएगा जिसमें बड़ी बैटरी और कई फ्लैगशिप-लेवल फीचर्स होंगे। हाल ही में आए एक लीक से पता चलता है कि भारतीय वेरिएंट में चीन में लॉन्च हुए मॉडल जैसे ही स्पेसिफिकेशन्स होंगे। यह भी कंफर्म हो गया है कि Redmi Turbo 5 भारत में लॉन्च होने के बाद Amazon पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा।

Redmi Turbo 5 का इंडिया वेरिएंट चीनी वेरिएंट जैसा हो सकता है टिप्स्टर योगेश बरार (@heyitsyogesh) ने एक एक्स पोस्ट में कहा कि Redmi Turbo 5 भारत में जून की शुरुआत में लॉन्च होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय वेरिएंट में चीनी मॉडल जैसे ही स्पेसिफिकेशन्स होंगे, जिसे जनवरी में चीन में Turbo 5 Max वेरिएंट के साथ पेश किया गया था। टिप्स्टर ने दावा किया कि Xiaomi देश में Redmi Turbo 5 के साथ कुछ और प्रोडक्ट्स भी पेश कर सकता है।

फोन में दमदार बैटरी, कैमरा और डिस्प्ले भी टिप्स्टर के मुताबिक, Redmi Turbo 5 में 6.59 इंच का एमोलेड डिस्प्ले होगा, जिसका रिजॉल्यूशन 1.5K होगा और इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज होगा। फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8500 अल्ट्रा चिपसेट होने की उम्मीद है और यह Android 16 पर बेस्ड हाइपरओएस 3 पर चलेगा। टिप्स्टर ने आगे बताया कि Redmi Turbo 5 के इंडियन वेरिएंट में 50-मेगापिक्सेल का रियर कैमरा और 20-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा होगा। फोन में 7,560mAh की बैटरी होने की भी उम्मीद है जो 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी।

Xiaomi India ने कन्फर्म किया है कि Redmi Turbo 5 जल्द ही देश में Redmi Turbo सीरीज के पहले स्मार्टफोन के तौर पर लॉन्च होगा, और Amazon ने फोन के लिए एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट पहले ही लिस्ट कर दी है। टीजर इमेज में फोन ब्लैक कलर में दिख रहा है, जिसमें फ्लैट रियर पैनल और ऊपर बाएं कोने में अलग-अलग दो रियर कैमरा सेंसर लगे हैं। इमेज में पीछे की तरफ एक LED फ्लैश मॉड्यूल और रेडमी ब्रांडिंग भी दिख रही है, जबकि पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर राइट एज पर दिख रहे हैं।

चीन में फोन की कीमत और खासियत Redmi Turbo 5 को चीन में 2,299 युआन (लगभग 30,000 रुपये) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था, यह कीमत इसके 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए है। फोन के चीनी वर्जन में 6.59-इंच का AMOLED डिस्प्ले है जिसका रिजॉल्यूशन 1,268x2,756 पिक्सेल है, यह 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट, 480 हर्ट्ज तक टच सैंपलिंग रेट, डोल्बी विजन, HDR10+ सपोर्ट और 3500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देता है।