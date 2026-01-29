Hindustan Hindi News
9000mAh बैटरी, फुल वॉटरप्रूफ बॉडी, धूम मचाने आया रेडमी का 5G फोन, 16GB की तेजतर्रार रैम भी

9000mAh बैटरी, फुल वॉटरप्रूफ बॉडी, धूम मचाने आया रेडमी का 5G फोन, 16GB की तेजतर्रार रैम भी

संक्षेप:

रेडमी ने बड़ी बैटरी वाला धांसू स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। दरअसल, कंपनी ने चीन में अपनी Redmi Turbo 5 Series को लॉन्च कर दिया है। सीरीज में दो स्मार्टफोन - Redmi Turbo 5 और Redmi Turbo 5 Max शामिल हैं। देखें कीमत और खासियत

Jan 29, 2026 07:51 pm ISTArpit Soni
रेडमी ने बड़ी बैटरी वाला धांसू स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। दरअसल, कंपनी ने चीन में अपनी Redmi Turbo 5 Series को लॉन्च कर दिया है। सीरीज में दो स्मार्टफोन - Redmi Turbo 5 और Redmi Turbo 5 Max शामिल हैं। मैक्स मॉडल 9,000mAh की बड़ी बैटरी के साथ आता है। ये नए स्मार्टफोन कंपनी की वेबसाइट पर खरीदने के लिए उपलब्ध हैं। मैक्स मॉडल चार कलर ऑप्शन में आता है, जबकि स्टैंडर्ड मॉडल तीन शेड्स में बिक्री के लिए उपलब्ध है। मैक्स मॉडल 9,000mAh बैटरी पैक करता है और इसमें मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500s चिपसेट के साथ 16GB तक रैम और 512GB तक ऑनबोर्ड स्टोरेज है। दोनों फोन डुअल रियर कैमरा सेटअप से लैस हैं। कितनी है अलग-अलग मॉडल की कीमत और क्या है इनमें खास, चलिए जानते हैं....

इतनी है अलग-अलग मॉडल की कीमत

Redmi Turbo 5 की कीमत चीन में 12GB रैम + 256GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए 2,299 युआन (लगभग 30,000 रुपये) है। दिलचस्प बात यह है कि 12GB+512GB और 16GB+256GB दोनों वेरिएंट की कीमत 2,599 युआन (लगभग 34,000 रुपये) है। टॉप-ऑफ-द-लाइन वेरिएंट, जिसमें 16GB रैम + 512GB स्टोरेज है, की कीमत 2,899 युआन (लगभग 38,000 रुपये) है। ये फोन ऑस्पिशियस क्लाउड व्हाइट, शैडो ब्लैक और शैलो सी ब्लू जैसे कलर्स में उपलब्ध है।

दूसरी ओर, Redmi Turbo 5 Max की कीमत 12GB+256GB वेरिएंट के लिए 2,499 युआन (लगभग 33,000 रुपये) से शुरू होती है। इसके 16GB+256GB वेरिएंट की कीमत 2,799 युआन (लगभग 37,000 रुपये), 12GB+512GB वेरिएंट की कीमत 2,999 युआन (लगभग 40,000 रुपये) और 16GB+512GB वेरिएंट की कीमत 3,299 युआन (लगभग 44,000 रुपये) है। मैक्स मॉडल ऑस्पिशियस क्लाउड व्हाइट, सी ब्रीज ब्लू, शैडो ब्लैक और सन ऑरेंज जैसे कलर्स में उपलब्ध है। सीरीज के दोनों मॉडल अभी चीन में शाओमी के ऑनलाइन स्टोर के जरिए खरीदने के लिए उपलब्ध हैं।

Redmi Turbo 5 Max
ये भी पढ़ें:हर जेब में होगा 5G Phone, सबसे सस्ते मिल रहे ये पांच मॉडल, कीमत ₹7999 से शुरू
ये भी पढ़ें:आ गया 10,001mAh बैटरी वाला पहला 5G फोन, पूरे 39 दिन नहीं करना पड़ेगा चार्ज, कीमत

Redmi Turbo 5 और Turbo 5 Max की खासियत

रेडमी टर्बो 5 और टर्बो 5 मैक्स दोनों ही डुअल सिम स्मार्टफोन हैं जो शाओमी के एंड्रॉयड 16-बेस्ड हाइपरओएस 3 पर चलते हैं। स्टैंडर्ड रेडमी टर्बो 5 में 6.59-इंच (1,268x2,756 पिक्सेल) एमोलेड डिस्प्ले है जिसमें 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट, 480 हर्ट्ज तक का टच सैंपलिंग रेट, 3500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, 68.7 बिलियन कलर्स, डोल्बी विजन और एचडीआर10+ कंटेंट के लिए सपोर्ट मिलता है। स्क्रीन में वेट हैंड टच 2.0 सपोर्ट भी है, जिससे गीली उंगलियों से भी फोन को आसानी से चलाया जा सकता है। वहीं, Turbo 5 Max में 6.83-इंच (1,280x2,772 पिक्सेल) एमोलेड डिस्प्ले है, जिसमें स्क्रीन रिफ्रेश रेट, कलर्स, टच सैंपलिंग रेट और ब्राइटनेस लेवल समान हैं।

रेडमी टर्बो 5 मैक्स में ऑक्टा कोर 3 एनएम मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500s चिपसेट है, जो 3.73 गीगाहर्ट्ज की पीक स्पीड देता है, जबकि टर्बो 5 में ऑक्टा कोर 4 एनएम मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8500 अल्ट्रा चिपसेट है, जिसकी क्लॉक स्पीड 3.4 गीगाहर्ट्ज है। दोनों फोन में 16GB तक LPDDR5x अल्ट्रा रैम और 512GB तक यूएफएस 4.1 इंटरनल स्टोरेज है। ये फोन डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के लिए IP66 + IP68 + IP69 + IP69K रेटिंग के साथ आते हैं।

कैमरा की बात करें तो, रेडमी टर्बो 5 सीरीज में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 8-मेगापिक्सेल (f/2.2) अल्ट्रावाइड कैमरा है। टर्बो 5 मैक्स में 50-मेगापिक्सेल (f/1.5) लाइट हंटर 600 प्राइमरी रियर कैमरा है, जबकि टर्बो 5 में 50-मेगापिक्सेल (f/1.5) सोनी IMX882 मेन कैमरा है। दोनों फोन में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 20-मेगापिक्सेल (f/2.2) फ्रंट-फेसिंग कैमरे हैं। दोनों 1080p/60fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं।

रेडमी टर्बो 5 मैक्स में 9,000mAh की बैटरी है, जबकि टर्बो 5 में 7,560mAh की बैटरी है। ये फोन 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 27W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। दोनों फोन कनेक्टिविटी के लिए 5G, 4G एलटीई, एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट और ब्लूटूथ 5.4 को सपोर्ट करते हैं। टर्बो 5 मैक्स वाई-फाई 7 को सपोर्ट करता है, और टर्बो 5 वाई-फाई 6 को सपोर्ट करता है। मैक्स मॉडल का डाइमेंशन 162.99x77.93x8.15 एमएम है, और इसका वजन लगभग 219 ग्राम है। दूसरी ओर, Turbo 5 का डाइमेंशन 157.53x75.19x8.18 एमएम है, जबकि इसका वजन लगभग 204 ग्राम है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
