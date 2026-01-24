कंफर्म: 9000mAh बैटरी वाला रेडमी फोन अगले हफ्ते होगा लॉन्च, साथ में टैब और ईयरबड्स
Xiaomi का नया फोन Redmi Turbo 5 Max पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। फोन 9000 एमएएच बैटरी के साथ आएगा। अब यह कंफर्म हो गया है कि फोन अगले हफ्ते लॉन्च होगा। साथ में टैबलेट और बड्स भी आएंगे। क्या होगा खास, डिटेल में जानिए
सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
Xiaomi के सब-ब्रांड Redmi ने पिछले कुछ दिनों से अपने अपकमिंग Redmi Turbo 5 Max स्मार्टफोन से जुड़े नए अपडेट्स टीज किए हैं, और कहा जा रहा था कि यह फोन इस महीने चीन में लॉन्च होगा। इस स्मार्टफोन के साथ, ब्रांड Redmi Pad 2 Pro और Redmi Buds 8 Pro भी लॉन्च करेगा। इन अपकमिंग गैजेट्स के बारे में कुछ नई डिटेल्स रेडमी ने चीन की सोशल मीडिया साइट Weibo पर ऑफिशियली बताई हैं। अपकमिंग फोन, टैबलेट और ईयरबड्स में क्या होगा खास, चलिए बताते हैं...
सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
अगले हफ्ते लॉन्च होगा Redmi Turbo 5 Max
कंपनी ने आधिकारिक तौर पर बताया है कि यह स्मार्टफोन अगले हफ्ते चीनी मार्केट में लॉन्च होगा। कंपनी के लिए यह फोन बेहद खास है क्योंकि इसमें बैटरी लाइफ और फास्ट चार्जिंग पर खास ध्यान दिया गया है। सीईओ लेई जून द्वारा पेश किया गया यह पहला Xiaomi स्मार्टफोन है जिसमें 9000mAh जिनशाजियांग बैटरी है, जिसे 1600 चार्जिंग साइकिल तक सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। फोन 100W चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा। इसमें 27W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग भी शामिल है, जिससे फोन पावर बैंक की तरह काम कर सकता है। लंबे समय तक गेमिंग या हैवी यूज के दौरान गर्मी और बैटरी खराब होने से बचाने के लिए बायपास चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है।
बैटरी हेल्थ पर पांच साल की गारंटी
कंपनी इसकी बैटरी हेल्थ की गारंटी दे रही है। फर्स्ट सेल ऑफर के तहत, ग्राहकों को पांच साल की बैटरी वारंटी मिलेगी। इस पॉलिसी के तहत, अगर पांच साल के अंदर बैटरी हेल्थ 80 प्रतिशत से कम हो जाती है, तो यूजर्स को फ्री बैटरी रिप्लेसमेंट मिलेगा, और सर्विसिंग का पूरा खर्च ऑफिशियल शाओमी सर्विस सेंटर्स द्वारा कवर किया जाएगा।
Redmi Pad 2 Pro
सम्बंधित सुझाव
रेडमी पैड 2 प्रो में 12.1-इंच की 2.5K अल्ट्रा-हाई-डेफिनिशन आई प्रोटेक्शन स्क्रीन है। इसमें 1200mAh की बैटरी होगी, जो 69 दिन का अल्ट्रा-लॉन्ग स्टैंडबाय टाइम देगी, और यह 27W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करता है। यह PC-लेवल WPS और CAJ को सपोर्ट करता है। PC-लेवल WPS से पेपर लिखना और नोट्स लेना आसान हो जाता है, जबकि PC-लेवल CAJ से ओरिजिनल फॉर्मेट में देखने और ज्यादा बेहतर तरीके से एनोटेशन करने में मदद मिलती है। इस टैबलेट में 5.3 रिसोर्स - 800 से ज्यादा किताबें, 1500 से ज्यादा टेस्ट सवालों के सेट, और 20W से ज्यादा टॉपिक हैं।
स्टैंडर्ड वेरिएंट के अलावा, Redmi Redmi Pad 2 Pro हैरी पॉटर एडिशन भी पेश करेगा जो डीप कस्टमाइजेशन के साथ आता है। इस टैबलेट में क्लासिक हॉगवर्ट्स स्कूल बैज की नक्काशी है और यह एक जादुई स्कूल-स्टाइल स्टोरेज बैग में आता है। आप इसे मैजिक थीम, प्लेटफॉर्म 9 ¾, क्लासिक एलिमेंट्स, स्पेशल एडिशन प्रोटेक्टिव केस और स्टाइलस पेन के साथ कस्टमाइज कर सकते हैं।
Redmi Buds 8 Pro
रेडमी बड्स 8 प्रो की बात करें तो, इस ईयरबड में रियर कोएक्सियल ट्रिपल-ड्राइवर डिजाइन है। इसमें 6.7mm पीजोइलेक्ट्रिक सिरेमिक डुअल यूनिट, 11mm टाइटेनियम पेयर्ड मूविंग सरफेस यूनिट और डुअल DACs हैं। यह Hi-Res ऑडियो वायरलेस सर्टिफिकेशन, LHDC-V5, LC3 43ms अल्ट्रा एचडी और डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट जैसे फीचर्स के साथ शानदार साउंड क्वालिटी देता है।
यह 55dB तक नॉइज रिडक्शन, 5kHz अल्ट्रा-वाइडबैंड कवरेज और एम्बिएंट-अवेयर एडाप्टिव नॉइज रिडक्शन देता है, जिसमें किसी मैनुअल एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। 28dB की औसत नॉइज रिडक्शन डेप्थ के साथ, यह सभी तरह के शोर वाले माहौल को खत्म कर देता है। शाओमी सर्ज इंटेलिजेंट कनेक्टिविटी अपग्रेड मोबाइल नोटिफिकेशन ब्रॉडकास्टिंग और डुअल-डिवाइस कनेक्शन को सपोर्ट करता है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।