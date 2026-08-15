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ग्राहकों को सिरदर्द, अब ₹13000 तक महंगे पड़ेंगे ये फोन, कंपनी ने फिर बढ़ाए दाम

By Arpit Soni
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स्मार्टफोन कंपनियां लगातार अपने स्मार्टफोन्स की कीमतों में बढ़ोतरी कर रही हैं। iQOO ने एक बार फिर से पॉपुलर iQOO 15, iQOO 15R, iQOO Neo 10 मॉडल की कीमतें बढ़ा दी हैं। Redmi Turbo 5 भी अब महंगा हो गया है। देखें नई रेट लिस्ट

iqoo 15 price hike in india
iQOO 15 को 72,999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया गया था, अब यह 85,999 रुपये का हो गया है, यानी लॉन्च से 13,000 रुपये महंगा।

iQOO ने अपने कई स्मार्टफोन की कीमतें एक साथ बढ़ा दी हैं। वीवो के इस सब-ब्रांड ने देश में अपने ऑनलाइन स्टोर को अपडेट करके फ्लैगशिप iQOO 15, iQOO 15R और iQOO Neo 10 की नई कीमतें लागू कर दी हैं। इतना ही नहीं, शाओमी के सब-ब्रांड Redmi ने भी अपने पॉपुलर स्मार्टफोन Redmi Turbo 5 की कीमत बढ़ा दी है; यह फोन हाल ही में भारत में टर्बो सीरीज के पहले हैंडसेट के तौर पर लॉन्च किया गया था। ऐसा तब हो रहा है जब कई स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां अपने बजट, मिड-रेंज और फ्लैगशिप फोन की कीमतें बढ़ा रही हैं। हाल ही में OnePlus, Vivo और Oppo ने भी अपने हैंडसेट की कीमतें बढ़ाई हैं, क्योंकि मेमोरी और स्टोरेज कंपोनेंट्स की लागत लगातार बढ़ रही है। यह पहली बार नहीं है जब आईकू इन फोन्स की कीमतें बढ़ा रही है, इससे पहले भी इनकी कीमतों में बढ़ोतरी हो चुकी है। अब इन स्मार्टफोन्स को खरीदने के लिए कितने पैसे खर्च करने होंगे, आइए जानते हैं...

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भारत में iQOO 15, iQOO 15R, iQOO Neo 10 और Redmi Turbo 5 की नई कीमतें

वीवो के सब-ब्रांड ने iQOO 15, iQOO 15R और iQOO Neo 10 की कीमतें बढ़ा दी हैं। भारत में लॉन्च होने के बाद से फ्लैगशिप iQOO 15 की कीमत में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। यह स्मार्टफोन अब iQOO इंडिया ऑनलाइन स्टोर पर 12GB + 256GB रैम और स्टोरेज वाले बेस मॉडल के लिए ₹85,999 की शुरुआती कीमत पर लिस्ट है, जबकि लॉन्च के समय इसकी कीमत ₹72,999 थी। इसी तरह, टॉप-एंड 16GB + 512GB मॉडल अब ₹93,999 में मिल रहा है, जबकि लॉन्च के समय इसकी कीमत ₹79,999 थी।

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इस बीच, iQOO 15R अब कंपनी की वेबसाइट पर बेस 8GB + 256GB मॉडल के लिए 53,999 रुपये, 12GB + 256GB मॉडल के लिए 59,999 रुपये और टॉप-ऑफ-द-लाइन 12GB + 512GB मॉडल के लिए 66,999 रुपये के प्राइस टैग के साथ लिस्टेड है। इन्हें भारत में 24 फरवरी को क्रमशः 44,999 रुपये, 47,999 रुपये और 52,999 रुपये में लॉन्च किया गया था।

दूसरी ओर, भारत में iQOO Neo 10 की कीमत 8GB + 256GB मॉडल के लिए 43,999 रुपये और 12GB + 256GB मॉडल के लिए 48,999 रुपये हो गई है। इसे भारत में पिछले साल मई में बेस 8GB + 128GB मॉडल के लिए 31,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था, जिसे तब से बंद कर दिया गया है। इस बीच, 8GB + 256GB और 12GB + 256GB कॉन्फिगरेशन को देश में क्रमशः 33,999 रुपये और 35,999 रुपये में लॉन्च किया गया था।

चलिए एक नजर डालते हैं, लॉन्च से कितने महंगे हो गए हैं ये फोन

- iQOO 15 को 72,999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया गया था, अब यह 85,999 रुपये का हो गया है, यानी लॉन्च से 13,000 रुपये महंगा।

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- iQOO 15R को 44,999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया गया था, अब यह 53,999 रुपये का हो गया है, यानी लॉन्च से 9,000 रुपये महंगा।

- iQOO Neo 10 को 33,999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया गया था, अब यह 43,999 रुपये का हो गया है, यानी लॉन्च से 10,000 रुपये महंगा।

- Redmi Turbo 5 को 37,999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया गया था, अब यह 41,999 रुपये का हो गया है, यानी लॉन्च से 4,000 रुपये महंगा।

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इसके अलावा, Xiaomi सब-ब्रांड ने भी अपने एक पॉपुलर स्मार्टफोन की कीमत बढ़ा दी है। Redmi Turbo 5 अब Xiaomi ऑनलाइन स्टोर पर बेस 8GB + 256GB मॉडल के लिए 41,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लिस्टेड है, जबकि हाई-एंड 12GB + 256GB मॉडल 46,999 रुपये में उपलब्ध है। बता दें कि, भारत में इसे 16 जून को लॉन्च किया गया था, तब इनकी कीमत क्रमशः 37,999 रुपये और 40,999 रुपये थी।

जैसा कि पहले बताया गया था, मेमोरी और स्टोरेज (DRAM और NAND) के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए प्रोडक्ट्स की कीमतें भी बढ़ रही हैं। AI के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से रैम बनाने वाली कंपनियां अपना माल AI डेटा सेंटर्स को दे रही हैं। साथ ही कंपनियां हाई-बैंडविड्थ मेमोरी (HBM) बनाने पर फोकस कर रही हैं, जिससे आम मेमोरी चिप्स की सप्लाई और कम हो गई है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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