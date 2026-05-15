7500mAh बैटरी, 90W फास्ट चार्जिंग, 144Hz डिस्प्ले जैसे गदर फीचर्स के साथ आ रहा Redmi का Turbo फोन, सामने आया टीजर

Redmi Turbo 5 भारत में जल्द लॉन्च होने वाला है। अमेजन पर इस फोन की माइक्रोसाइट लाइव हो गई है। इस फोन में 7500mAh बैटरी, 144Hz डिस्प्ले, 50MP कैमरा और Dimensity 8500 प्रोसेसर जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है।

Redmi एक बार फिर बड़ा धमाका करने की तैयारी में है, कंपनी जल्द ही भारत में Redmi Turbo 5 लॉन्च करने की तैयारी में है। लॉन्च से पहले इस फोन की Amazon माइक्रोसाइट लाइव हो गई है, जिससे साफ हो गया है कि फोन जल्द भारत में दस्तक देने वाला है। Redmi Turbo 5 में 7500mAh की बड़ी बैटरी, 144Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 8500 प्रोसेसर और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। खास बात यह है कि फोन को गेमिंग को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।

Amazon पर लाइव हुई माइक्रोसाइट Redmi Turbo 5 की लॉन्चिंग को लेकर सबसे बड़ा संकेत Amazon माइक्रोसाइट से मिला है। अमेजन इंडिया पर फोन के लिए पेज लाइव कर दिया गया है, जहां “Coming Soon” लिखा दिखाई दे रहा है। इससे साफ हो गया है कि Redmi बहुत जल्द भारत में फोन लॉन्च करने वाली है। हालांकि कंपनी ने अभी आधिकारिक लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया है।

Redmi Turbo 5 के फीचर्स (संभावित) फोन में 6.78 इंच का बड़ा 1.5K AMOLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा। डिस्प्ले में पतले बेजल्स और पंच-होल डिजाइन दिया जा सकता है, जिससे फोन का लुक ज्यादा प्रीमियम नजर आएगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो Redmi Turbo 5 में MediaTek Dimensity 8500 प्रोसेसर दिए जाने की चर्चा है। यह चिपसेट गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए काफी दमदार माना जा रहा है।

फोन में 8GB और 12GB RAM ऑप्शन मिल सकते हैं, जबकि स्टोरेज के लिए 256GB और 512GB वेरिएंट आने की उम्मीद है। इसके साथ बड़ा वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम भी दिया जा सकता है, ताकि लंबे समय तक गेम खेलने पर फोन ज्यादा गर्म न हो। PUBG, BGMI और Call of Duty जैसे गेम्स हाई ग्राफिक्स पर आसानी से चल सकेंगे।

कैमरा फीचर्स की बात करें तो Redmi Turbo 5 में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है। इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया जा सकता है, जो OIS यानी Optical Image Stabilization सपोर्ट के साथ आ सकता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 16MP फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है। AI बेस्ड कैमरा फीचर्स जैसे Night Mode, AI Portrait, AI Eraser और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट भी देखने को मिल सकते हैं।