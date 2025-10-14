Hindustan Hindi News
बड़ा धमाका करने की तैयारी में रेडमी, नए फोन में मिल सकती है 9000mAh की बैटरी

रेडमी का नया फोन आने वाला है। इसका नाम रेडमी टर्बो 5 है। फोन के बारे में लीक सामने आई है, जिसके अनुसार यह डिवाइस 9000mAh की बैटरी से लैस होगा। फोन में आपको 100 वॉट की चार्जिंग भी देखने को मिलेगी।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 14 Oct 2025 02:12 PM
स्मार्टफोन की दुनिया में रेडमी बड़ा धमाका करने वाला है। कंपनी मार्केट में अपने नए स्मार्टफोन Redmi Turbo 5 को लॉन्च करने वाली है। फोन कुछ दिन पहले चीन के रेडियो सर्टिफिकेशन प्लैटफॉर्म पर दिखा था। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह फोन बहुत जल्द मार्केट में एंट्री करेगा। इसी बीच डिजिटल चैट स्टेशन ने अपनी रिपोर्ट में फोन की बैटरी के बारे में बड़ी जानकारी दी है। लीक के अनुसार यह फोन 9000mAh की बैटरी से लैस होगा, जो 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। आइए डीटेल में जानते हैं कि लीक में इस फोन के बारे में और क्या जानकारी दी गई है।

इन फीचर्स के साथ आएगा रेडमी का नया फोन

टिपस्टर के अनुसार कंपनी इस फोन में राउंड कॉर्नर्स के साथ फ्लैट OLED पैनल देने वाली है। फोन का डिस्प्ले 1.5K रेजॉलूशन के साथ आएगा। इसमें आपको अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलेगा। फोन में दी जाने वाली बैटरी 9000mAh की होगी। टिपस्टर ने कहा कि यह बैटरी 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। फोन की डिजाइन पिछले वेरिएंट की तरह सिंपल ही हो सकता है।

लीक में कहा गया है कि यह फोन IP68/IP69 रेटिंग वाली फुल-लेवल वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आएगा। कुछ लीक रिपोर्ट्स के अनुसार फोन में कंपनी प्रोसेसर के तौर पर डाइमेंसिटी 8500 अल्ट्रा दे सकती है। टिपस्टर ने कहा कि यह फोन चीन में साल 2026 की पहली तिमाही में एंट्री कर सकता है।

गीकबेंच पर दिखा रेडमी K90 प्रो

रेडमी K90 प्रो की जल्द मार्केट में एंट्री हो सकती है। गीकबेंच पर मॉडल नंबर 25102RKBEC वाले एक डिवाइस को देखा गया है। माना जा रहा है कि यह फोन रेडमी K90 प्रो ही है। लिस्टिंग के अनुसार यह फोन स्नैपड्रैगन 8 एलीट 5 चिपसेट के साथ आएगा। इसमें आपको 16जीबी रैम और ऐंड्रॉयड ओएस देखने को मिलेगा। फोन को मल्टी-कोर टेस्ट में 11,060 पॉइंट मिले हैं। वहीं, सिंगल-कोर टेस्ट में इसका स्कोर 3559 रहा।

ये भी पढ़ें:सैमसंग का दिवाली गिफ्ट, ₹7 हजार सस्ता हुआ 5G फोन, मिलेगा 50MP का कैमरा

डिजिटल चैट स्टेशन के अनुसार फोन में ऑफर की जाने वाले बैटरी इस लाइनअप की सबसे पावरफुल बैटरी होगी। यह बैटरी 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। हाल में आई एक रिपोर्ट के अनुसार फोन में तीन रियर कैमरे मिलेंगे और ये तीनो 50 मेगापिक्सल के होंगे।

Redmi Gadgets Hindi News

