Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़redmi turbo 5 display battery and processor details leak ahead of 29 jan launch date
100W चार्जिंग, 7560mAh की तगड़ी बैटरी, आते ही छा जाएगा यह धांसू फोन, देखें खासियत

100W चार्जिंग, 7560mAh की तगड़ी बैटरी, आते ही छा जाएगा यह धांसू फोन, देखें खासियत

संक्षेप:

शाओमी के सब-ब्रांड ने कंफर्म किया है कि अपकमिंग रेडमी टर्बो 5 मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8500 अल्ट्रा चिपसेट से लैस होगा। इसमें एक 3D आइस-सील्ड सर्कुलेशन कूलिंग पंप भी होगा, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह पारंपरिक VC कूलिंग सिस्टम की तुलना में तीन गुना ज्यादा गर्मी कम करेगा।

Jan 28, 2026 05:30 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Redmi Turbo 5 Max

Redmi Turbo 5 Max

  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.7-inch Display Size

₹39990

और जाने

discount

8% OFF

Oppo Reno 15 5G

Oppo Reno 15 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.59-inch Display Size
amazon-logo

₹45999

₹49999

खरीदिये

discount

8% OFF

Realme 16 Pro 5G

Realme 16 Pro 5G

  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
flipkart-logo

₹33999

₹36999

खरीदिये

discount

8% OFF

Realme 16 Pro Plus 5G

Realme 16 Pro Plus 5G

  • check8GB/128GB RAM
  • check12GB / 256GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
flipkart-logo

₹41999

₹45999

खरीदिये

discount

6% OFF

Oppo Reno 14 5G

Oppo Reno 14 5G

  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.59 inches Display Size
flipkart-logo

₹39999

₹42999

खरीदिये

रेडमी अपने स्मार्टफोन फोर्टफोलियों का विस्तार करने की तैयारी में है। अब कंपनी रेडमी टर्बो 5 सीरीज लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसमें स्टैंडर्ड Redmi Turbo 5 और Redmi Turbo 5 Max मॉडल शामिल हैं। कंपनी इन्हें इस महीने के आखिर में चीन में लॉन्च करेगी। ये फोन नए Redmi Buds 8 Pro और Redmi Pad 2 Pro हैरी पॉटर एडिशन के साथ लॉन्च किए जाएंगे। ये दोनों अपकमिंग रेडमी स्मार्टफोन और बड्स 8 प्रो अभी देश में शाओमी चीन ऑनलाइन स्टोर के जरिए प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध हैं। लॉन्च से पहले, कंपनी ने Redmi Turbo 5 के कई स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स, जिसमें चिपसेट और डिस्प्ले शामिल हैं, का खुलासा किया है। अपकमिंग फोन में क्या होगा खास, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ…

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Redmi Turbo 5 Max

Redmi Turbo 5 Max

  • check12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.7-inch Display Size

₹39990

और जाने

discount

8% OFF

Oppo Reno 15 5G

Oppo Reno 15 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.59-inch Display Size
amazon-logo

₹45999

₹49999

खरीदिये

discount

8% OFF

Realme 16 Pro 5G

Realme 16 Pro 5G

  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
flipkart-logo

₹33999

₹36999

खरीदिये

discount

8% OFF

Realme 16 Pro Plus 5G

Realme 16 Pro Plus 5G

  • check8GB/128GB RAM
  • check12GB / 256GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
flipkart-logo

₹41999

₹45999

खरीदिये

discount

6% OFF

Oppo Reno 14 5G

Oppo Reno 14 5G

  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.59 inches Display Size
flipkart-logo

₹39999

₹42999

खरीदिये

Redmi Turbo 5 Series की खासियत (संभावित)

शाओमी के सब-ब्रांड ने कंफर्म किया है कि अपकमिंग रेडमी टर्बो 5 मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8500 अल्ट्रा चिपसेट से लैस होगा। इसमें एक "3D आइस-सील्ड सर्कुलेशन कूलिंग पंप" भी होगा, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह "पारंपरिक VC कूलिंग सिस्टम" की तुलना में तीन गुना ज्यादा गर्मी कम करेगा। यह भी कंफर्म हो गया है कि इस फोन में 6.59-इंच का 2K सैमसंग M10 OLED डिस्प्ले होगा, जिसमें बेहतर आउटडोर व्यूइंग के लिए शाओमी ग्रीन माउंटेन आई प्रोटेक्शन और सुपर सनलाइट स्क्रीन होगी।

ये भी पढ़ें:₹10,999 शुरुआती कीमत में 80W साउंड, 65 इंच तक डिस्प्ले वाले Smart TV लाया ब्रांड
ये भी पढ़ें:हो जाइए तैयार, कल आ रहे 10001mAh तक बैटरी, 200MP तक कैमरा वाले तीन धांसू फोन

फास्ट चार्जिंग के साथ बड़ी बैटरी भी

कंपनी ने बताया है कि जल्द ही लॉन्च होने वाले Redmi Turbo 5 में 7,560mAh की बैटरी होगी। इस फोन में 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग, 27W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग और 100PPS (प्रोग्रामेबल पावर सप्लाई) सपोर्ट होने की बात कही गई है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

13% OFF

Oppo Reno 15 Pro 5G

Oppo Reno 15 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
flipkart-logo

₹64999

₹74999

खरीदिये

discount

13% OFF

Poco M8 5G

Poco M8 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77 inch Display Size
flipkart-logo

₹18999

₹21999

खरीदिये

discount

15% OFF

Xiaomi Redmi Note 15

Xiaomi Redmi Note 15

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹22999

₹26999

खरीदिये

discount

15% OFF

Redmi Note 15 5G

Redmi Note 15 5G

  • checkBlack
  • check6GB/8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹22999

₹26999

खरीदिये

discount

13% OFF

OnePlus 15R

OnePlus 15R

  • checkMint Breeze
  • checkUpto 16GB RAM
  • check1TB Storage
flipkart-logo

₹47608

₹54999

खरीदिये

मजबूत और फुल वॉटरप्रूफ बॉडी

इसमें एक मेटल मिडिल फ्रेम और 2.5D ग्लास रियर पैनल है। कंपनी का दावा है कि यह फोन डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के लिए IP66 + IP68 + IP69 + IP69K रेटिंग के साथ आएगा। यह फोन कम से कम ऑरेंज और सिल्वर कलर में मिलेगा।

इस दिन लॉन्च होंगे फोन, बड्स और टैब

रेडमी टर्बो 5 मैक्स और रेडमी टर्बो 5 चीन में 29 जनवरी को शाम 7 बजे लोकल टाइम (शाम 4:30 बजे IST) पर लॉन्च होंगे। इसी दिन कंपनी रेडमी बड्स 8 प्रो और रेडमी पैड 2 प्रो हैरी पॉटर एडिशन को भी लॉन्च करेगी।

हाल ही में यह कंफर्म हुआ है कि रेडमी टर्बो 5 मैक्स में स्टैंडर्ड मॉडल जैसा ही डिस्प्ले होगा, जो 3500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देगा। इसमें सिक्योरिटी के लिए अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी होगा। यह फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500s चिपसेट से पावर्ड होगा।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Redmi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।