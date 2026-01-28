100W चार्जिंग, 7560mAh की तगड़ी बैटरी, आते ही छा जाएगा यह धांसू फोन, देखें खासियत
शाओमी के सब-ब्रांड ने कंफर्म किया है कि अपकमिंग रेडमी टर्बो 5 मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8500 अल्ट्रा चिपसेट से लैस होगा। इसमें एक 3D आइस-सील्ड सर्कुलेशन कूलिंग पंप भी होगा, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह पारंपरिक VC कूलिंग सिस्टम की तुलना में तीन गुना ज्यादा गर्मी कम करेगा।
रेडमी अपने स्मार्टफोन फोर्टफोलियों का विस्तार करने की तैयारी में है। अब कंपनी रेडमी टर्बो 5 सीरीज लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसमें स्टैंडर्ड Redmi Turbo 5 और Redmi Turbo 5 Max मॉडल शामिल हैं। कंपनी इन्हें इस महीने के आखिर में चीन में लॉन्च करेगी। ये फोन नए Redmi Buds 8 Pro और Redmi Pad 2 Pro हैरी पॉटर एडिशन के साथ लॉन्च किए जाएंगे। ये दोनों अपकमिंग रेडमी स्मार्टफोन और बड्स 8 प्रो अभी देश में शाओमी चीन ऑनलाइन स्टोर के जरिए प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध हैं। लॉन्च से पहले, कंपनी ने Redmi Turbo 5 के कई स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स, जिसमें चिपसेट और डिस्प्ले शामिल हैं, का खुलासा किया है। अपकमिंग फोन में क्या होगा खास, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ…
Redmi Turbo 5 Series की खासियत (संभावित)
शाओमी के सब-ब्रांड ने कंफर्म किया है कि अपकमिंग रेडमी टर्बो 5 मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8500 अल्ट्रा चिपसेट से लैस होगा। इसमें एक "3D आइस-सील्ड सर्कुलेशन कूलिंग पंप" भी होगा, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह "पारंपरिक VC कूलिंग सिस्टम" की तुलना में तीन गुना ज्यादा गर्मी कम करेगा। यह भी कंफर्म हो गया है कि इस फोन में 6.59-इंच का 2K सैमसंग M10 OLED डिस्प्ले होगा, जिसमें बेहतर आउटडोर व्यूइंग के लिए शाओमी ग्रीन माउंटेन आई प्रोटेक्शन और सुपर सनलाइट स्क्रीन होगी।
फास्ट चार्जिंग के साथ बड़ी बैटरी भी
कंपनी ने बताया है कि जल्द ही लॉन्च होने वाले Redmi Turbo 5 में 7,560mAh की बैटरी होगी। इस फोन में 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग, 27W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग और 100PPS (प्रोग्रामेबल पावर सप्लाई) सपोर्ट होने की बात कही गई है।
मजबूत और फुल वॉटरप्रूफ बॉडी
इसमें एक मेटल मिडिल फ्रेम और 2.5D ग्लास रियर पैनल है। कंपनी का दावा है कि यह फोन डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के लिए IP66 + IP68 + IP69 + IP69K रेटिंग के साथ आएगा। यह फोन कम से कम ऑरेंज और सिल्वर कलर में मिलेगा।
इस दिन लॉन्च होंगे फोन, बड्स और टैब
रेडमी टर्बो 5 मैक्स और रेडमी टर्बो 5 चीन में 29 जनवरी को शाम 7 बजे लोकल टाइम (शाम 4:30 बजे IST) पर लॉन्च होंगे। इसी दिन कंपनी रेडमी बड्स 8 प्रो और रेडमी पैड 2 प्रो हैरी पॉटर एडिशन को भी लॉन्च करेगी।
हाल ही में यह कंफर्म हुआ है कि रेडमी टर्बो 5 मैक्स में स्टैंडर्ड मॉडल जैसा ही डिस्प्ले होगा, जो 3500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देगा। इसमें सिक्योरिटी के लिए अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी होगा। यह फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500s चिपसेट से पावर्ड होगा।
Arpit Soni
