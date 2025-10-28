Hindustan Hindi News
Redmi का नया फोन, मिल सकती है 7500mAh की बैटरी, चार्जिंग 100W की, प्रोसेसर भी तगड़ा

संक्षेप: रेडमी टर्बो 5 जल्द मार्केट में एंट्री कर सकता है। लीक रिपोर्ट के अनुसार फोन में कंपनी 7500mAh की बैटरी देने वाली है। यह बैटरी 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन में आपको डाइमेंसिटी 8500 चिपसेट मिल सकता है।

Tue, 28 Oct 2025 01:31 PMKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
रेडमी मार्केट में अपने एक नए फोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के इस अपकमिंग फोन का नाम Redmi Turbo 5 है। फोन की लॉन्च डेट के बारे में कंपनी ने अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। इसी बीच टिपस्टर डिजिटल चैट स्टेशन ने फोन के बारे में नई डीटेल्स को शेयर करके यूजर्स की एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है। टिपस्टर के अनुसार यह फोन 6.5 इंच के 1.5K LTPS डिस्प्ले के साथ आएगा। फोन में कंपनी 7500mAh की बैटरी देने वाली है। यह बैटरी 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी।

मिल सकता है ऑप्टिकल इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट

फोन में कंपनी बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए ऑप्टिकल इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दे सकती है। लीक के अनुसार यह फोन IP68 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आएगा। लीक के अनुसार फोन के ओवरऑल डिजाइन और बिल्ड क्वॉलिटी में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।

डाइमेंसिटी 8500 अल्ट्रा से लैस हो सकता है फोन

पिछली रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि रेडमी मिड-रेंज सेगमेंट में दूसरी कंपनियों से आगे रहने के लिए टर्बो 5 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। टिपस्टर स्मार्ट पिकाचू ने बताया कि यह फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी चिपसेट से लैस हो सकता है। उम्मीद की जा रही है कि इस प्रोसेसर का नाम डाइमेंसिटी 8500 अल्ट्रा हो सकता है। पिछली लीक्स में यह भी बताया गया था कि फोन सिंपल रियर कैमरा डिजाइन, मेटल फ्रेम और अल्ट्रासोनिक इन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर से लैस होगा।

अगले महीने हो सकता है लॉन्च

पहले एक और लीक आई थी, जिसमें कहा गया है कि रेडमी का यह फोन 9000mAh से ज्यादा की बैटरी से लैस होगा। हालांकि, लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार फोन की बैटरी 7500mAh की होगी। फोन में ऑफर की जाने वाली यह बैटरी 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। फोन फुल वॉटरप्रूफ डिजाइन के साथ आएगा, जिससे यह कन्फर्म माना जा रहा है कि फोन IP68 सर्टिफाइड होगा। यह फोन अगले महीने मार्केट में एंट्री कर सकता है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Smartphone Redmi

