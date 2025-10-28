Redmi का नया फोन, मिल सकती है 7500mAh की बैटरी, चार्जिंग 100W की, प्रोसेसर भी तगड़ा
संक्षेप: रेडमी टर्बो 5 जल्द मार्केट में एंट्री कर सकता है। लीक रिपोर्ट के अनुसार फोन में कंपनी 7500mAh की बैटरी देने वाली है। यह बैटरी 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन में आपको डाइमेंसिटी 8500 चिपसेट मिल सकता है।
रेडमी मार्केट में अपने एक नए फोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के इस अपकमिंग फोन का नाम Redmi Turbo 5 है। फोन की लॉन्च डेट के बारे में कंपनी ने अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। इसी बीच टिपस्टर डिजिटल चैट स्टेशन ने फोन के बारे में नई डीटेल्स को शेयर करके यूजर्स की एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है। टिपस्टर के अनुसार यह फोन 6.5 इंच के 1.5K LTPS डिस्प्ले के साथ आएगा। फोन में कंपनी 7500mAh की बैटरी देने वाली है। यह बैटरी 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी।
मिल सकता है ऑप्टिकल इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट
फोन में कंपनी बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए ऑप्टिकल इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दे सकती है। लीक के अनुसार यह फोन IP68 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आएगा। लीक के अनुसार फोन के ओवरऑल डिजाइन और बिल्ड क्वॉलिटी में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।
डाइमेंसिटी 8500 अल्ट्रा से लैस हो सकता है फोन
पिछली रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि रेडमी मिड-रेंज सेगमेंट में दूसरी कंपनियों से आगे रहने के लिए टर्बो 5 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। टिपस्टर स्मार्ट पिकाचू ने बताया कि यह फोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी चिपसेट से लैस हो सकता है। उम्मीद की जा रही है कि इस प्रोसेसर का नाम डाइमेंसिटी 8500 अल्ट्रा हो सकता है। पिछली लीक्स में यह भी बताया गया था कि फोन सिंपल रियर कैमरा डिजाइन, मेटल फ्रेम और अल्ट्रासोनिक इन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर से लैस होगा।
अगले महीने हो सकता है लॉन्च
पहले एक और लीक आई थी, जिसमें कहा गया है कि रेडमी का यह फोन 9000mAh से ज्यादा की बैटरी से लैस होगा। हालांकि, लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार फोन की बैटरी 7500mAh की होगी। फोन में ऑफर की जाने वाली यह बैटरी 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। फोन फुल वॉटरप्रूफ डिजाइन के साथ आएगा, जिससे यह कन्फर्म माना जा रहा है कि फोन IP68 सर्टिफाइड होगा। यह फोन अगले महीने मार्केट में एंट्री कर सकता है।
