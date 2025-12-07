रेडमी के नए फोन्स में मिल सकता है तगड़ा प्रोसेसर, 9000mAh तक की हो सकती है बैटरी

संक्षेप: रेडमी टर्बो 5 सीरीज के फोन जल्द मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। लॉन्च से पहले आई लीक रिपोर्ट के अनुसार रेडमी के इन फोन में आपको 9000mAh तक की बैटरी देखने को मिल सकती है। ये फोन लेटेस्ट डाइमेंसिटी प्रोसेसर से लैस हो सकते हैं।

Dec 07, 2025 02:25 pm IST

रेडमी कथित तौर पर अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज Redmi Turbo 5 Series पर काम कर रही है। कंपनी की इस लेटेस्ट सीरीज में दो फोन - Redmi Turbo 5 और Turbo 5 Pro शामिल होंगे। ये फोन मौजूदा टर्बो 4 और टर्बो 4 प्रो के सक्सेसर के तौर पर मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। टर्बो 5 सीरीज के फोन की लॉन्च डेट के बारे में कंपनी की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। इसी बीच टिपस्टर स्मार्ट पिकाचू ने खुलासा किया है कि ये फोन डाइमेंसिटी चिपसेट से लैस होंगे।

मिल सकता है अल्ट्रा-सोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर टिपस्टर ने कहा कि रेडमी टर्बो 5 सीरीज के मेटल मिडिल फ्रेम और राउंड कॉर्नर वाले डिस्प्ले के साथ आएगा। कंपनी की इस नई सीरीज को दोनों फोन में आपको डाइमेंसिटी 8 और डाइमेंसिटी 9 सीरीज का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। टिपस्टर के अनुसार फोन का हाई-एंड वेरिएंट यानी टर्बो 5 प्रो अल्ट्रा-सोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर से लैस हो सकता है। फोन की बैटरी किसी भी रेडमी फोन में अब ऑफर की गई सबसे बड़ी बैटरी होगी। यह 8000mAh की हो सकती है। साथ ही इसमे कंपनी हाई-स्पीड चार्जिंग भी दे सकती है।

कुछ और लीक्स के अनुसार नई सीरीज के प्रो वेरिएंट की मार्केट में रेडमी टर्बो 5 प्रो मैक्स के नाम से एंट्री हो सकती है। सीरीज के स्टैंडर्ड वेरिएंट यानी टर्बो 5 की बात करें, तो यह डाइमेंसिटी 8500 अल्ट्रा चिपसेट से लैस हो सकता है। वहीं, प्रो मैक्स एडिशन में आपको डाइमेंसिटी 9500e प्रोसेसर देखने को मिल सकता है।

रेडमी टर्बो 5 सीरीज के फीचर और स्पेसिफिकेशन लीक रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी अपनी नई सीरीज के फोन्स में 1.5K LTPS OLED डिस्प्ले देने वाली है। इन फोन में आपको 8000mAh और 9000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। दोनों फोन IP68/IP69 रेटिंग के साथ आएंगे। नई सीरीज के फोन जनवरी 2026 में मार्केट में एंट्री कर सकते हैं।