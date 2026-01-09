वायरलेस सबवूफर वाला साउंडबार लाया ब्रांड, इसमें चमकने वाली LED लाइट्स भी, इतनी है कीमत
Redmi Soundbar Speaker 2 Pro Launched: शाओमी ने चुपचाप अपने घरेलू बाजार में एक नए साउंडबार सिस्टम लॉन्च कर दिया है। दरअसल, कंपनी ने Redmi Soundbar Speaker 2 Pro मॉडल को चीन में लॉन्च किया है। खास बात यह है कि स्पीकर एक वायरलेस सबवूफर के साथ आता है। इसमें RGB लाइटिंग इफेक्ट के साथ पावरफुल ऑडियो मिलता है। इसकी कीमत 7,000 रुपये से भी कम है। चलिए डिटेल में जानते हैं नए स्पीकर के बारे में सबकुछ...
रेडमी साउंडबार स्पीकर की खासियत
शाओमी का नया Redmi Soundbar Speaker 2 Pro स्पीकर सिस्टम एक मेन साउंडबार यूनिट के साथ आता है, जिसके साथ एक वायरलेस सबवूफर भी है। वायरलेस होने की वजह से साउंडबार और सबवूफर को आप अपनी सुविधा अनुसार दूर-दूर भी रख सकते हैं। हालांकि, सबवूफर को पावर सोर्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बार से वायरलेस कनेक्शन होने के कारण इसे अब कहीं भी रखना ज्यादा आसान हो जाता है। इस खूबी की वजह से यह डेस्क, एंटरटेनमेंट या दूसरी छोटी जगहों पर इस्तेमाल करने के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन बन जाता है।
साउंडबार में चार ड्राइवर लगे हैं, जिनमें दो स्पीकर और दो पैसिव रेडिएटर शामिल हैं, जिन्हें ऑडियो को 53° के एंगल पर भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक ऐसा डिजाइन है जिसका मकसद सुनने वाले तक सीधे साफ आवाज पहुंचाना है और डेस्कटॉप पर डिस्टॉर्शन को कम करना है। वहीं, सबवूफर में 96 एमएम का ड्राइवर है जो ज्यादा डीप बास फ्रीक्वेंसी (सिर्फ 60 हर्ट्ज तक) प्रदान करता है।
इतना ही नहीं, इस नए शाओमी साउंडबार की सबसे आकर्षक चीजों में से एक है मेन यूनिट में लगा RGB लाइटिंग सिस्टम, जो छह अलग-अलग लाइटिंग इफेक्ट को सपोर्ट करता है जो आपके चलाए जा रहे म्यूजिक के साथ डायनामिक रूप से सिंक हो सकते हैं। ऑडियो स्ट्रीमिंग के लिए, यह सिस्टम ब्लूटूथ 5.3 कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है, साथ ही इसमें एक USB पोर्ट और एक स्टैंडर्ड हेडफोन जैक भी है। शाओमी का नया रेडमी साउंडबार स्पीकर चीन में 499 युआन या लगभग 71 अमेरिकी डॉलर (करीब 6,500 रुपये) की शुरुआती कीमत पर खरीदने के लिए उपलब्ध है।
