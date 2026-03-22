100 इंच का TV लाया ब्रांड, घर में देगा थिएटर और स्टेडियम का मजा, साउंड भी दमदार

Mar 22, 2026 12:10 pm IST

Redmi Smart TV MAX 100-inch 2026 launched: घर में ही थिएटर और स्टेडियम जैसा एक्सपीरियंस चाहिए, तो रेडमी का नया टीवी आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। रेडमी 100 इंच का नया टीवी लेकर आया है। कितनी है कीमत और क्या है खास, चलिए बताते हैं

Redmi Smart TV MAX 100 inch 2026 launched: आजकर घर में ही लोगो पर्सनल थिएटर डिजाइन करवा रहे हैं, ताकि भीड़भाड़ में न जाना पड़े और घर पर ही थिएटर और स्टेडियम जैसा एक्सपीरियंस लिया जा सके। ऐसे ही लोगों को ध्यान में रखते हुए रेडमी अब मैसिव साइज का टीवी लेकर आया है। दरअसल, Redmi ने चीन में अपने 2026 रेडमी स्मार्ट टीवी की नई रेंज पेश की है, जिसमें प्रीमियम बड़ी स्क्रीन और मेनस्ट्रीम, दोनों ही सेगमेंट में अपडेट्स दिए गए हैं। नई रेंज में सबसे खास नया Redmi TV MAX 100-इंच मॉडल है, जिसके साथ ही A Pro सीरीज के नए वेरिएंट्स भी पेश किए गए हैं। कितनी है 100 इंच की नए टीवी की कीमत और इसमें क्या-क्या खास मिलता है, चलिए बताते हैं...

100 इंच का टीवी लाया रेडमी, देखें खासियत Redmi Smart TV MAX 100-इंच 2026 मॉडल की कीमत 8,799 युआन (लगभग 1.20 लाख रुपये) है। इसमें 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 4K रिजॉल्यूशन पैनल है, जो इसे मनोरंजन और गेमिंग दोनों के लिए परफेक्ट बनाता है। कहा जा रहा है कि इसका डिस्प्ले 400 से 600 निट्स के बीच ब्राइटनेस देता है, जिससे इस सीरीज के छोटे मॉडल्स की तुलना में इसमें बेहतर विजिबिलिटी मिलती है।

दमदार साउंड के लिए, इस टीवी में 30W का स्पीकर सिस्टम लगा है और इसमें एचडीएमआई 2.1 का सपोर्ट भी मिलता है। यह पांच-कोर वाले A55 प्रोसेसर पर चलता है और इसमें 4GB रैम और 64GB स्टोरेज दी गई है। इसकी पावर कंजंप्शन की रेटिंग 450W है। इसके साथ ही, शाओमी ने 85-इंच का एक मॉडल भी पेश किया है, जिसकी कीमत 4,899 युआन (करीब 66,000 रुपये) है; इसमें ब्राइटनेस थोड़ी कम है, 20W का स्पीकर आउटपुट है और 3GB रैम दी गई है।

रेडमी ने A Pro सीरीज भी पेश की A Pro सीरीज कई साइज में उपलब्ध है, जिसमें 43 इंच से लेकर 75 इंच तक के टीवी मॉडल शामिल हैं। 43-इंच वाले मॉडल की कीमत 1,799 युआन (लगभग 24,000 रुपये) से शुरू होती है और 75-इंच वाले वेरिएंट के लिए 3,599 युआन (लगभग 49,000 रुपये) तक जाती है। इस सीरीज के ज्यादातर मॉडल 4K रिजॉल्यूशन और 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करते हैं, सिवाय बेस वर्जन के, जो 60 हर्ट्ज तक ही सीमित है।

अपनी पूरी लाइनअप में, शाओमी हाई रिफ्रेश रेट वाले पैनल, बेहतर सिस्टम मेमोरी और कुल मिलाकर बेहतर एफिशिएंसी पर फोकस कर रहा है। A Pro मॉडल्स 94 प्रतिशत तक DCI-P3 कलर गैमट देते हैं और साइज के आधार पर एचडीएमआई 2.1 सपोर्ट वाले कॉन्फिगरेशन भी इनमें शामिल हैं।

ये टीवी क्वाड-कोर या फाइव-कोर A55 प्रोसेसर से लैस हैं, जिनके साथ 3GB तक रैम और 64GB स्टोरेज दी गई है। A Pro सीरीज में स्पीकर आउटपुट 16W से 20W के बीच है, जबकि मैक्स वेरिएंट ज्यादा इमर्सिव ऑडियो एक्सपीरियंस देता है।