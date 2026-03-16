50 इंच का बेहद किफायती टीवी लॉन्च, मिलेगा धांसू 4K डिस्प्ले, कीमत 19 हजार रुपये से कम

Mar 16, 2026 04:39 pm IST

यह 50 इंच का टीवी 4K स्क्रीन, स्मूद रिफ्रेश रेट और शाओमी के स्मार्ट ईकोसिस्टम के साथ आता है। चीन में इसकी कीमत 1399 युआन (करीब 18800 रुपये) है। यह टीवी ऑल-मेटल यूनीबॉडी डिजाइन के साथ आता है।

मार्केट में 50 इंच के सस्ते स्मार्ट टीवी की एंट्री हुई है। इस टीवी को रेडमी ने लॉन्च किया है। चीन में लॉन्च हुए इस स्मार्ट टीवी का नाम- REDMI Smart TV A50 Energy Efficiency Level 1 Edition है। यह 50 इंच का टीवी 4K स्क्रीन, स्मूद रिफ्रेश रेट और शाओमी के स्मार्ट ईकोसिस्टम के साथ आता है। चीन में इसकी कीमत 1399 युआन (करीब 18800 रुपये) है। यह टीवी ऑल-मेटल यूनीबॉडी डिजाइन के साथ आता है। इससे इसका लुक बेहद प्रीमियम हो जाता है। टीवी में कंपनी दमदार साउंड भी ऑफर कर रही है। आइए डीटेल में जानते हैं रेडमी के इस नए टीवी के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में।

रेडमी स्मार्ट टीवी A50 एनर्जी एफिशिएंसी लेवल 1 एडिशन के फीचर और स्पेसिफिकेशन कंपनी इस टीवी में 3840 × 2160 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 50 इंच का 4K UHD डिस्प्ले दे रही है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। इस रिफ्रेश रेट के साथ टीवी स्पोर्ट्स, फास्ट मूविंग वीडियो और गेमिंग कॉन्टेंट के दौरान बेहद स्मूद मोशन ऑफर करता है। कंपनी इस टीवी में डायरेक्ट बैकलाइटिंग के साथ डायरेक्ट-लिट एलसीडी पैनल दे रही है। इससे पूरी स्क्रीन पर एक जैसी ब्राइटनेस बनी रहती है।

टीवी खास ट्रू टोन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के साथ आता है। यह लंबे समय तक टीवी देखने का एक्सपीरियंस कलर्स को बैलेंस्ड रख कर कंफर्टेबल बनाता है। टीवी 2जीबी रैम और 32जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर इसमें Mali-G31 MP2 GPU के साथ क्वॉड-कोर कॉर्टेक्स-A35 दिया गया है। रेडमी का यह टीवी Xiaomi Surge OS पर काम करता है। टीवी में दमदार साउंड के लिए 10 वॉट के दो स्पीकर दिए गए हैं, जो टोटल 20 वॉट का साउंड आउटपुट ऑफर करते है।

कनेक्टिविटी के लिए टीवी में में दो HDMI पोर्ट (एक ARC के साथ), दो USB-A पोर्ट, AV इनपुट, ईथरनेट लैन, DTMB/एनालॉग सिग्नल सपोर्ट, S/PDIF ऑडियो आउटपुट, इन्फ्रारेड सपोर्ट और 2.4GHz वाई-फाई शामिल हैं, जिससे यूजर गेमिंग कंसोल, पीसी, साउंडबार और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी लेवल 1 रेटिंग यह बताती है कि टीवी चीन के सबसे हाई एनर्जी-एफिशिएंसी स्टैंडर्ड को पूरा करता है, जिसका मतलब है कि इसे उसी कैटिगरी के सामान्य टीवी की तुलना में कम बिजली की खपत करने के लिए डिजाइन किया गया है।