Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़redmi reportedly testing a 10000mah battery phone in its labs supports 100W fast charging
10,000mAh बैटरी वाला फोन ला रहा ब्रांड, 100W की स्पीड से होगा चार्ज, टेस्टिंग शुरू

10,000mAh बैटरी वाला फोन ला रहा ब्रांड, 100W की स्पीड से होगा चार्ज, टेस्टिंग शुरू

संक्षेप: Redmi अब अपना सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन लॉन्च करने की तैयारी में है। एक पॉपुलर टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन के अनुसार, एक पॉपुलर ब्रांड ने 9,000mAh की सिंगल-सेल सिलिकॉन बैटरी को अंतिम रूप दे दिया है जो 100W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

Sat, 1 Nov 2025 01:22 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Redmi भी अब पावरबैंक जितनी बड़ी बैटरी वाला फोन लॉन्च करने की तैयारी में है। चीन से आई एक नई रिपोर्ट बताती है कि रेडमी अब अपना सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन लॉन्च करने की तैयारी में है। एक पॉपुलर टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन के अनुसार, एक पॉपुलर ब्रांड ने 9,000mAh की सिंगल-सेल सिलिकॉन बैटरी को अंतिम रूप दे दिया है जो 100W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इससे भी ज्यादा अच्छी बात यह है कि कंपनी कथित तौर पर अपनी लैब में 10,000mAh बैटरी वाले फोन की टेस्टिंग कर रही है। लीक में यह नहीं बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट के पीछे कौन सा ब्रांड है, लेकिन चीनी आउटलेट मायड्राइवर्स का मानना ​​है कि यह अपकमिंग Redmi Turbo 5 Series का हिस्सा हो सकता है, जिसके दिसंबर और जनवरी के बीच लॉन्च होने की उम्मीद है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यह रेडमी टर्बो 5 हो सकता है

गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, अभी तक बैटरी की वास्तविक कैपेसिटी को लेकर कुछ संशय बना हुआ है। इस हफ्ते की शुरुआत में DCS के हवाले से एक अलग रिपोर्ट में दावा किया गया था कि रेडमी टर्बो 5 में 7,500mAh की बैटरी होगी।

9000mAh battery could be coming to a Redmi phone
ये भी पढ़ें:पहली बार बरगंडी, कॉफी में iPhone, सामने आई तस्वीर, देखें आपका फेवरेट कौनसा

हालांकि, पुराने लीक में टर्बो 5 के लिए 9,000mAh+ बैटरी यूनिट की ओर इशारा किया गया था। तो या तो बड़ा पैक किसी अन्य टर्बो 5 वेरिएंट के लिए आरक्षित है, या शायद पूरी तरह से एक अलग रेडमी डिवाइस के लिए।

रेडमी टर्बो 5 के बारे में अफवाह है कि यह मीडियाटेक के नए डाइमेंसिटी 8500 चिपसेट से लैस पहला फोन होगा, जिसे TSMC की 4nm प्रोसेस पर बनाया जाएगा। इसमें 3.4 गीगाहर्ट्ज तक की क्लॉक स्पीड वाला ऑक्टा-कोर आर्म कॉर्टेक्स-A725 सीपीयू और लगभग 1.5 गीगाहर्ट्ज पर चलने वाला माली-G720 जीपीयू होने की बात कही जा रही है।

ज्यादा डिमांडिंग यूजर्स के लिए, टर्बो 5 प्रो या तो डाइमेंसिटी 9500e या स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 के साथ चीजों को आगे बढ़ा सकता है। विशेष रूप से, डाइमेंसिटी 9500e में कॉर्टेक्स-एक्स 925 प्राइम कोर, एक इम्मॉर्टेलिस-जी 925 जीपीयू और हार्डवेयर-लेवल एआई एलिमेंट्स शामिल होने की उम्मीद है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Redmi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।