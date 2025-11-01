10,000mAh बैटरी वाला फोन ला रहा ब्रांड, 100W की स्पीड से होगा चार्ज, टेस्टिंग शुरू

संक्षेप: Redmi अब अपना सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन लॉन्च करने की तैयारी में है। एक पॉपुलर टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन के अनुसार, एक पॉपुलर ब्रांड ने 9,000mAh की सिंगल-सेल सिलिकॉन बैटरी को अंतिम रूप दे दिया है जो 100W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

Redmi भी अब पावरबैंक जितनी बड़ी बैटरी वाला फोन लॉन्च करने की तैयारी में है। चीन से आई एक नई रिपोर्ट बताती है कि रेडमी अब अपना सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन लॉन्च करने की तैयारी में है। एक पॉपुलर टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन के अनुसार, एक पॉपुलर ब्रांड ने 9,000mAh की सिंगल-सेल सिलिकॉन बैटरी को अंतिम रूप दे दिया है जो 100W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इससे भी ज्यादा अच्छी बात यह है कि कंपनी कथित तौर पर अपनी लैब में 10,000mAh बैटरी वाले फोन की टेस्टिंग कर रही है। लीक में यह नहीं बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट के पीछे कौन सा ब्रांड है, लेकिन चीनी आउटलेट मायड्राइवर्स का मानना ​​है कि यह अपकमिंग Redmi Turbo 5 Series का हिस्सा हो सकता है, जिसके दिसंबर और जनवरी के बीच लॉन्च होने की उम्मीद है।

यह रेडमी टर्बो 5 हो सकता है गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, अभी तक बैटरी की वास्तविक कैपेसिटी को लेकर कुछ संशय बना हुआ है। इस हफ्ते की शुरुआत में DCS के हवाले से एक अलग रिपोर्ट में दावा किया गया था कि रेडमी टर्बो 5 में 7,500mAh की बैटरी होगी।

हालांकि, पुराने लीक में टर्बो 5 के लिए 9,000mAh+ बैटरी यूनिट की ओर इशारा किया गया था। तो या तो बड़ा पैक किसी अन्य टर्बो 5 वेरिएंट के लिए आरक्षित है, या शायद पूरी तरह से एक अलग रेडमी डिवाइस के लिए।

रेडमी टर्बो 5 के बारे में अफवाह है कि यह मीडियाटेक के नए डाइमेंसिटी 8500 चिपसेट से लैस पहला फोन होगा, जिसे TSMC की 4nm प्रोसेस पर बनाया जाएगा। इसमें 3.4 गीगाहर्ट्ज तक की क्लॉक स्पीड वाला ऑक्टा-कोर आर्म कॉर्टेक्स-A725 सीपीयू और लगभग 1.5 गीगाहर्ट्ज पर चलने वाला माली-G720 जीपीयू होने की बात कही जा रही है।