कमाल! 7000mAh बैटरी और सैटेलाइट से जुड़ने वाला Redmi फोन, लॉन्च से पहले फीचर्स लीक

रेडमी की ओर से भारतीय मार्केट में जल्द नया डिवाइस Redmi Note 15 Pro लॉन्च किया जाएगा। इस डिवाइस से जुड़े लीक्स सामने आए हैं और इसमें सैटेलाइट कनेक्टिविटी का फायदा यूजर्स को मिल सकता है।

चाइनीज टेक कंपनी रेडमी अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो में एक बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इस महीने अपनी नई Redmi Note 15 Pro सीरीज लॉन्च कर सकती है, जिसमें टेक्नोलॉजी और फीचर्स के मामले में कई बड़े अपग्रेड देखने को मिलेंगे। रिपोर्ट्स की मानें तो इस सीरीज में दो मॉडल- Redmi Note 15 Pro और Redmi Note 15 Pro+ शामिल होंगे, जिनमें से Pro+ वेरिएंट ज्यादा पावरफुल होगा।

सबसे बड़ा हाइलाइट फोन की 7000 mAh बैटरी बताई जा रही है, जो लंबी बैटरी लाइफ चाहने वालों के लिए अच्छी खबर होगी है। इतना ही नहीं, यह मॉडल सैटेलाइट कनेक्टिविटी सपोर्ट के साथ आने की उम्मीद है, जिससे आप नेटवर्क कवरेज ना होने पर भी इमरजेंसी मेसेज भेज सकेंगे। अगर यह फीचर आता है, तो यह Redmi का पहला स्मार्टफोन होगा जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सपोर्ट करेगा।

नए लाइनअप के संभावित स्पेसिफिकेशंस डिजाइन के मामले में Redmi Note 15 Pro+ में क्वॉड-कर्व्ड डिस्प्ले दिया जा सकता है, जो 1.5K रिजॉल्यूशन के साथ बेहतर विजुअल एक्सपीरियंस देगा। इसमें Qualcomm का Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर मिलने की संभावना है, जो परफॉर्मेंस और पावर एफिशिएंसी दोनों का बैलेंस बनाएगा। कैमरा सेटअप में भी कंपनी ने बड़ा बदलाव किया है और इसमें डुअल रियर कैमरा सिस्टम मिल सकता है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी और 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस शामिल हो सकता है।

रेडमी के जनरल मैनेजर ने बीते दिनों बताया कि कंपनी ने मटीरियल, क्वॉलिटी और सपोर्ट के मामले में नए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सेट किए हैं। नोट सीरीज की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि Redmi Note मॉडल्स की 100 से अधिक देशों में सेल हो रही है और इस साल की पहली छमाही में चीन में 175 डॉलर से 499 डॉलर की रेंज वाले इन फोन्स की सबसे जबरदस्त डिमांड रही है।