कमाल! 7000mAh बैटरी और सैटेलाइट से जुड़ने वाला Redmi फोन, लॉन्च से पहले फीचर्स लीक Redmi Phone with 7000mAh Battery and Satellite Connectivity Leaks Ahead of Launch, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Redmi Phone with 7000mAh Battery and Satellite Connectivity Leaks Ahead of Launch

कमाल! 7000mAh बैटरी और सैटेलाइट से जुड़ने वाला Redmi फोन, लॉन्च से पहले फीचर्स लीक

रेडमी की ओर से भारतीय मार्केट में जल्द नया डिवाइस Redmi Note 15 Pro लॉन्च किया जाएगा। इस डिवाइस से जुड़े लीक्स सामने आए हैं और इसमें सैटेलाइट कनेक्टिविटी का फायदा यूजर्स को मिल सकता है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 09:37 PM
share Share
Follow Us on
कमाल! 7000mAh बैटरी और सैटेलाइट से जुड़ने वाला Redmi फोन, लॉन्च से पहले फीचर्स लीक

चाइनीज टेक कंपनी रेडमी अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो में एक बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इस महीने अपनी नई Redmi Note 15 Pro सीरीज लॉन्च कर सकती है, जिसमें टेक्नोलॉजी और फीचर्स के मामले में कई बड़े अपग्रेड देखने को मिलेंगे। रिपोर्ट्स की मानें तो इस सीरीज में दो मॉडल- Redmi Note 15 Pro और Redmi Note 15 Pro+ शामिल होंगे, जिनमें से Pro+ वेरिएंट ज्यादा पावरफुल होगा।

सबसे बड़ा हाइलाइट फोन की 7000 mAh बैटरी बताई जा रही है, जो लंबी बैटरी लाइफ चाहने वालों के लिए अच्छी खबर होगी है। इतना ही नहीं, यह मॉडल सैटेलाइट कनेक्टिविटी सपोर्ट के साथ आने की उम्मीद है, जिससे आप नेटवर्क कवरेज ना होने पर भी इमरजेंसी मेसेज भेज सकेंगे। अगर यह फीचर आता है, तो यह Redmi का पहला स्मार्टफोन होगा जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सपोर्ट करेगा।

ये भी पढ़ें:₹20 हजार से कम में OnePlus, Samsung और iQOO के 5G फोन! Amazon सेल में ऑफर्स

नए लाइनअप के संभावित स्पेसिफिकेशंस

डिजाइन के मामले में Redmi Note 15 Pro+ में क्वॉड-कर्व्ड डिस्प्ले दिया जा सकता है, जो 1.5K रिजॉल्यूशन के साथ बेहतर विजुअल एक्सपीरियंस देगा। इसमें Qualcomm का Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर मिलने की संभावना है, जो परफॉर्मेंस और पावर एफिशिएंसी दोनों का बैलेंस बनाएगा। कैमरा सेटअप में भी कंपनी ने बड़ा बदलाव किया है और इसमें डुअल रियर कैमरा सिस्टम मिल सकता है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी और 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस शामिल हो सकता है।

रेडमी के जनरल मैनेजर ने बीते दिनों बताया कि कंपनी ने मटीरियल, क्वॉलिटी और सपोर्ट के मामले में नए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सेट किए हैं। नोट सीरीज की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि Redmi Note मॉडल्स की 100 से अधिक देशों में सेल हो रही है और इस साल की पहली छमाही में चीन में 175 डॉलर से 499 डॉलर की रेंज वाले इन फोन्स की सबसे जबरदस्त डिमांड रही है।

ये भी पढ़ें:₹40 हजार से कम में खरीदना है बेस्ट फोन? OnePlus से Samsung तक, ये रहीं बेस्ट डील

आएगा 9000mAh तक की बैटरी वाला फोन

मजेदार बात यह है कि हाल में एक लीक में कंपनी के 8500 mAh से 9000 mAh बैटरी कैपेसिटी वाले स्मार्टफोन पर भी काम करने की जानकारी सामने आई है, जिसमें सिलिकॉन-कार्बन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। इससे बिना मोटाई बढ़ाए बैटरी कैपेसिटी में इजाफा किया जा सकेगा।

Redmi Redmi India Redmi Phone अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।