Redmi Pad 3 4G जल्द हो सकता है लॉन्च, मिल सकती है 10,000mAh बैटरी; सामने आई डिटेल
Redmi Pad 3 4G जल्द बाजार में डेब्यू कर सकता है। खबर है कि इसे कई सर्टिफिकेशन साइट से अप्रूवल मिल चुका है। कहा जा रहा है कि इसे तीन कॉन्फिगरेशन में लॉन्च किया जाएगा। इसमें 2TB तक माइक्रोएसडी कार्ड का सपोर्ट भी मिलेगा।
लगता है कि शाओमी अब Redmi Pad 3 4G को लाने की तैयारी में जुट गया है। हाल ही में शाओमी ने चीन में अपनी नई 'शाओमी पैड 9' सीरीज के टैबलेट लॉन्च किए हैं, और उम्मीद है कि इनमें से कुछ मॉडल वैश्विक स्तर पर भी पेश किए जाएंगे। खबर है कि शाओमी का सब-ब्रांड 'रेडमी', जल्द 'Redmi Pad 2 (4G)' के सक्सेसर के तौर पर 'Redmi Pad 3 (4G)' लॉन्च कर सकता है। बता दें कि 'रेडमी पैड 2 (4G)' को जून 2025 में लॉन्च किया गया था। 'पैड 3' को कुछ नए सर्टिफिकेशन मिल गए हैं, जिससे यह हिंट मिलता है कि इसे जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है। अपकमिंग टैबलेट में क्या-क्या खास मिल सकत है, चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...
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Redmi Pad 3 (4G) के खास फीचर्स (संभावित)
एंड्रॉयड ट्रेजर की रिपोर्ट के अनुसार, मॉडल नंबर 26104RPF2G के साथ Redmi Pad 3 4G को हाल ही में NCC (ताइवान) और NBTC (थाईलैंड) अधिकारियों द्वारा अप्रूव्ड किया गया है। हालांकि एनबीटीसी लिस्टिं इसके उपनाम की पुष्टि करती है, लेकिन यह कुछ भी खास डिटेल्स नहीं बताती है। दूसरी ओर, एनसीसी लिस्टिंग से तीन मेमोरी कॉन्फिगरेशन का पता चलता है, जिसमें 4GB+128GB, 6GB+128GB और 8GB+256GB शामिल हैं। कहा जा रहा है कि इसमें 2TB तक का माइक्रोएसडी कार्ड सपोर्ट भी मिलेगा।
अपकमिंग टैब में मिल सकती है 10,000mAh बैटरी
इसकी BN90 बैटरी की TÜV रीनलैंड डेटाबेस पर रेटेड कैपेसिटी 9820mAh है, जिसका मतलब है कि सामान्य कैपेसिटी 10,000mAh है, जो Redmi Pad 2 पर मिलने वाली 9,000mAh बैटरी से ज्यादा है। लिस्टिंग में बॉक्स में 15W MDY-18-EJ चार्जर भी शामिल है और एक अलग 33W MDY-16-EH एडाप्टर का भी जिक्र है, इसलिए एक कम्पैटिबल चार्जर के साथ तेज चार्जिंग संभव हो सकती है।
टैबलेट VoLTE के साथ 4G पर चलता है और ब्लूटूथ और डुअल-बैंड वाई-फाई (2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज) को भी सपोर्ट करता है, लेकिन वाई-फाई 6E को नहीं। धूल और पानी के छींटों से सुरक्षित रहने के लिए इसे IP52 रेटिंग मिली है।
पिछले मॉडल की खासियत
याद दिला दें कि पिछले साल के Redmi Pad 2 (4G) में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 11-इंच 2.5K एलसीडी है और यह मीडियाटेक हीलियो G100-अल्ट्रा चिपसेट पर चलता है। इसमें 8 मेगापिक्सेल का रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा, 18W चार्जिंग के साथ 9,000mAh की बैटरी और डॉल्बी एटमॉस के साथ चार स्पीकर हैं।
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लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें