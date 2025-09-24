12 इंच डिस्प्ले और 12,000mAh बैटरी वाला टैबलेट लाया रेडमी, 2TB तक बढ़ा सकेंगे स्टोरेज
शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने अपने नए टैबलेट के तौर पर Redmi Pad 2 Pro को वैश्विक स्तर पर लॉन्च कर दिया है। यह नया टैबलेट स्नैपड्रैगन चिपसेट और 12,000mAh की बैटरी से लैस है। कितनी है कीमत और इसमें क्या-क्या खास मिलता है, चलिए डिटेल में जानते हैं....
शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने अपने नए टैबलेट के तौर पर Redmi Pad 2 Pro को वैश्विक स्तर पर लॉन्च कर दिया है। इवेंट में कंपनी ने Xiaomi 15T, Xiaomi 15T Pro, Watch S4 और Band 10 को भी लॉन्च किया है। यह नया टैबलेट स्नैपड्रैगन चिपसेट और 12,000mAh की बैटरी से लैस है। इसमें डॉल्बी एटमॉस और हाई-रेज ऑडियो सपोर्ट वाला क्वाड-स्पीकर सेटअप है। रेडमी पैड 2 प्रो यूजर्स को अपने फोन की स्क्रीन को सीधे टैबलेट पर मिरर करने की सुविधा भी देता है। कितनी है कीमत और इसमें क्या-क्या खास मिलता है, चलिए डिटेल में जानते हैं....
इतनी है कीमत
रेडमी पैड 2 प्रो की कीमत EUR 299 (लगभग 31,000 रुपये) से शुरू होती है।
Redmi Pad 2 Pro के स्पेसिफिकेशन्स
रेडमी पैड 2 प्रो में 12.1 इंच का डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और 2.5K रिजॉल्यूशन है। यह स्नैपड्रैगन 7s जेनरेशन 4 चिपसेट, 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज से लैस है। दमदार साउंड के लिए इसमें क्वाड-स्पीकर सेटअप है, जिसमें दो स्पीकर ऊपर और दो नीचे की तरफ लगे हुए हैं, जो डॉल्बी एटमॉस, हाई-रेज ऑडियो और 300 प्रतिशत ऑडियो बूस्ट सपोर्ट करते हैं।
रेडमी के नए टैबलेट में एक डेडिकेटेड माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट भी है, जिससे यूजर्स स्टोरेज को 2TB तक बढ़ा सकते हैं। इसमें एक सिंगल रियर कैमरा यूनिट है जिसमें 8-मेगापिक्सेल सेंसर है, जो एक पिल शेप के कैमरा मॉड्यूल के अंदर लगा हुआ है। इसके पीछे एक एलईडी फ्लैश भी है। रेडमी पैड 2 प्रो में 12,000mAh की बैटरी है, जो 33W वायर्ड चार्जिंग और 27W रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
इसके अलावा, इसमें गूगल जेमिनी एआई असिस्टेंट, शाओमी हाइपरकनेक्ट और रेडमी पैड पेन स्टाइलस सपोर्ट भी है। रेडमी पैड 2 प्रो यूजर्स को अपने फोन की स्क्रीन को सीधे टैबलेट पर मिरर करने की सुविधा भी देता है। इसमें 3.5 मिमी हेडफोन जैक भी है।