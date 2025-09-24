12 इंच डिस्प्ले और 12,000mAh बैटरी वाला टैबलेट लाया रेडमी, 2TB तक बढ़ा सकेंगे स्टोरेज redmi pad 2 pro launched with 12000mah battery check price and details, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़redmi pad 2 pro launched with 12000mah battery check price and details

12 इंच डिस्प्ले और 12,000mAh बैटरी वाला टैबलेट लाया रेडमी, 2TB तक बढ़ा सकेंगे स्टोरेज

शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने अपने नए टैबलेट के तौर पर Redmi Pad 2 Pro को वैश्विक स्तर पर लॉन्च कर दिया है। यह नया टैबलेट स्नैपड्रैगन चिपसेट और 12,000mAh की बैटरी से लैस है। कितनी है कीमत और इसमें क्या-क्या खास मिलता है, चलिए डिटेल में जानते हैं....

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 07:04 PM
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

discount

21% OFF

Redmi Pad Pro 5G | Snapdragon 7s Gen 2| 12.1-inch/30.7cm XL Display | 33+ Days Ultra-Long Standby | 10000mAh (typ) Battery | Powered by HyperOS |8GB, 128GB | Wi-Fi 6 + 5G | Graphite Grey

Redmi Pad Pro 5G | Snapdragon 7s Gen 2| 12.1-inch/30.7cm XL Display | 33+ Days Ultra-Long Standby | 10000mAh (typ) Battery | Powered by HyperOS |8GB, 128GB | Wi-Fi 6 + 5G | Graphite Grey

  • checkRedmi Pad Pro 5G | Snapdragon 7s Gen 2| 12.1-inch/30.7cm XL Display | 33+ Days Ultra-Long Standby | 10000mAh (typ) Battery | Powered by HyperOS |8GB
  • check128GB | Wi-Fi 6 + 5G | Graphite Grey
amazon-logo

₹21999

₹27999

खरीदिये

discount

24% OFF

Redmi Pad Pro| Snapdragon 7s Gen 2| 30.7cm(12.1) Tablet| 33+ Days Standby|10000mAh| HyperOS| 120Hz|6GB, 128GB| Quad Speakers|Wi-Fi 6| Graphite Grey

Redmi Pad Pro| Snapdragon 7s Gen 2| 30.7cm(12.1) Tablet| 33+ Days Standby|10000mAh| HyperOS| 120Hz|6GB, 128GB| Quad Speakers|Wi-Fi 6| Graphite Grey

  • checkRedmi Pad Pro| Snapdragon 7s Gen 2| 30.7cm(12.1) Tablet| 33+ Days Standby|10000mAh| HyperOS| 120Hz|6GB
  • check128GB| Quad Speakers|Wi-Fi 6| Graphite Grey
amazon-logo

₹18999

₹24999

खरीदिये

discount

20% OFF

Redmi Pad Pro 5G | Snapdragon 7s Gen 2| 12.1-inch/30.7cm XL Display | 33+ Days Ultra-Long Standby | 10000mAh (typ) Battery | Powered by HyperOS | 8GB, 256GB | Wi-Fi 6 + 5G | Graphite Grey

Redmi Pad Pro 5G | Snapdragon 7s Gen 2| 12.1-inch/30.7cm XL Display | 33+ Days Ultra-Long Standby | 10000mAh (typ) Battery | Powered by HyperOS | 8GB, 256GB | Wi-Fi 6 + 5G | Graphite Grey

  • checkRedmi Pad Pro 5G | Snapdragon 7s Gen 2| 12.1-inch/30.7cm XL Display | 33+ Days Ultra-Long Standby | 10000mAh (typ) Battery | Powered by HyperOS | 8GB
  • check256GB | Wi-Fi 6 + 5G | Graphite Grey
amazon-logo

₹23999

₹29999

खरीदिये

discount

23% OFF

Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular, Active Pen Support, 27.94cm(11") Model, 2.5K Sharp & Clear Display, 8GB, 256GB, All Day & More 9000mAh Battery, AI-Enabled, Dolby Atmos, HyperOS 2, Sky Blue

Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular, Active Pen Support, 27.94cm(11") Model, 2.5K Sharp & Clear Display, 8GB, 256GB, All Day & More 9000mAh Battery, AI-Enabled, Dolby Atmos, HyperOS 2, Sky Blue

  • checkRedmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular
  • checkActive Pen Support
  • check27.94cm(11") Model
amazon-logo

₹16999

₹21999

खरीदिये

discount

20% OFF

Redmi Pad Pro 5G | Snapdragon 7s Gen 2| 12.1-inch/30.7cm XL Display | 33+ Days Ultra-Long Standby | 10000mAh (typ) Battery | Powered by HyperOS | 8GB, 256GB | Wi-Fi 6 + 5G | Quick Silver

Redmi Pad Pro 5G | Snapdragon 7s Gen 2| 12.1-inch/30.7cm XL Display | 33+ Days Ultra-Long Standby | 10000mAh (typ) Battery | Powered by HyperOS | 8GB, 256GB | Wi-Fi 6 + 5G | Quick Silver

  • checkRedmi Pad Pro 5G | Snapdragon 7s Gen 2| 12.1-inch/30.7cm XL Display | 33+ Days Ultra-Long Standby | 10000mAh (typ) Battery | Powered by HyperOS | 8GB
  • check256GB | Wi-Fi 6 + 5G | Quick Silver
amazon-logo

₹23999

₹29999

खरीदिये

12 इंच डिस्प्ले और 12,000mAh बैटरी वाला टैबलेट लाया रेडमी, 2TB तक बढ़ा सकेंगे स्टोरेज

शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने अपने नए टैबलेट के तौर पर Redmi Pad 2 Pro को वैश्विक स्तर पर लॉन्च कर दिया है। इवेंट में कंपनी ने Xiaomi 15T, Xiaomi 15T Pro, Watch S4 और Band 10 को भी लॉन्च किया है। यह नया टैबलेट स्नैपड्रैगन चिपसेट और 12,000mAh की बैटरी से लैस है। इसमें डॉल्बी एटमॉस और हाई-रेज ऑडियो सपोर्ट वाला क्वाड-स्पीकर सेटअप है। रेडमी पैड 2 प्रो यूजर्स को अपने फोन की स्क्रीन को सीधे टैबलेट पर मिरर करने की सुविधा भी देता है। कितनी है कीमत और इसमें क्या-क्या खास मिलता है, चलिए डिटेल में जानते हैं....

सम्बंधित सुझाव

discount

21% OFF

Redmi Pad Pro 5G | Snapdragon 7s Gen 2| 12.1-inch/30.7cm XL Display | 33+ Days Ultra-Long Standby | 10000mAh (typ) Battery | Powered by HyperOS |8GB, 128GB | Wi-Fi 6 + 5G | Graphite Grey

Redmi Pad Pro 5G | Snapdragon 7s Gen 2| 12.1-inch/30.7cm XL Display | 33+ Days Ultra-Long Standby | 10000mAh (typ) Battery | Powered by HyperOS |8GB, 128GB | Wi-Fi 6 + 5G | Graphite Grey

  • checkRedmi Pad Pro 5G | Snapdragon 7s Gen 2| 12.1-inch/30.7cm XL Display | 33+ Days Ultra-Long Standby | 10000mAh (typ) Battery | Powered by HyperOS |8GB
  • check128GB | Wi-Fi 6 + 5G | Graphite Grey
amazon-logo

₹21999

₹27999

खरीदिये

discount

24% OFF

Redmi Pad Pro| Snapdragon 7s Gen 2| 30.7cm(12.1) Tablet| 33+ Days Standby|10000mAh| HyperOS| 120Hz|6GB, 128GB| Quad Speakers|Wi-Fi 6| Graphite Grey

Redmi Pad Pro| Snapdragon 7s Gen 2| 30.7cm(12.1) Tablet| 33+ Days Standby|10000mAh| HyperOS| 120Hz|6GB, 128GB| Quad Speakers|Wi-Fi 6| Graphite Grey

  • checkRedmi Pad Pro| Snapdragon 7s Gen 2| 30.7cm(12.1) Tablet| 33+ Days Standby|10000mAh| HyperOS| 120Hz|6GB
  • check128GB| Quad Speakers|Wi-Fi 6| Graphite Grey
amazon-logo

₹18999

₹24999

खरीदिये

discount

20% OFF

Redmi Pad Pro 5G | Snapdragon 7s Gen 2| 12.1-inch/30.7cm XL Display | 33+ Days Ultra-Long Standby | 10000mAh (typ) Battery | Powered by HyperOS | 8GB, 256GB | Wi-Fi 6 + 5G | Graphite Grey

Redmi Pad Pro 5G | Snapdragon 7s Gen 2| 12.1-inch/30.7cm XL Display | 33+ Days Ultra-Long Standby | 10000mAh (typ) Battery | Powered by HyperOS | 8GB, 256GB | Wi-Fi 6 + 5G | Graphite Grey

  • checkRedmi Pad Pro 5G | Snapdragon 7s Gen 2| 12.1-inch/30.7cm XL Display | 33+ Days Ultra-Long Standby | 10000mAh (typ) Battery | Powered by HyperOS | 8GB
  • check256GB | Wi-Fi 6 + 5G | Graphite Grey
amazon-logo

₹23999

₹29999

खरीदिये

discount

23% OFF

Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular, Active Pen Support, 27.94cm(11") Model, 2.5K Sharp & Clear Display, 8GB, 256GB, All Day & More 9000mAh Battery, AI-Enabled, Dolby Atmos, HyperOS 2, Sky Blue

Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular, Active Pen Support, 27.94cm(11") Model, 2.5K Sharp & Clear Display, 8GB, 256GB, All Day & More 9000mAh Battery, AI-Enabled, Dolby Atmos, HyperOS 2, Sky Blue

  • checkRedmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular
  • checkActive Pen Support
  • check27.94cm(11") Model
amazon-logo

₹16999

₹21999

खरीदिये

discount

20% OFF

Redmi Pad Pro 5G | Snapdragon 7s Gen 2| 12.1-inch/30.7cm XL Display | 33+ Days Ultra-Long Standby | 10000mAh (typ) Battery | Powered by HyperOS | 8GB, 256GB | Wi-Fi 6 + 5G | Quick Silver

Redmi Pad Pro 5G | Snapdragon 7s Gen 2| 12.1-inch/30.7cm XL Display | 33+ Days Ultra-Long Standby | 10000mAh (typ) Battery | Powered by HyperOS | 8GB, 256GB | Wi-Fi 6 + 5G | Quick Silver

  • checkRedmi Pad Pro 5G | Snapdragon 7s Gen 2| 12.1-inch/30.7cm XL Display | 33+ Days Ultra-Long Standby | 10000mAh (typ) Battery | Powered by HyperOS | 8GB
  • check256GB | Wi-Fi 6 + 5G | Quick Silver
amazon-logo

₹23999

₹29999

खरीदिये

इतनी है कीमत

रेडमी पैड 2 प्रो की कीमत EUR 299 (लगभग 31,000 रुपये) से शुरू होती है।

सम्बंधित सुझाव

discount

21% OFF

Redmi Pad Pro 5G | Snapdragon 7s Gen 2| 12.1-inch/30.7cm XL Display | 33+ Days Ultra-Long Standby | 10000mAh (typ) Battery | Powered by HyperOS | 8GB, 128GB | Wi-Fi 6 + 5G | Quick Silver

Redmi Pad Pro 5G | Snapdragon 7s Gen 2| 12.1-inch/30.7cm XL Display | 33+ Days Ultra-Long Standby | 10000mAh (typ) Battery | Powered by HyperOS | 8GB, 128GB | Wi-Fi 6 + 5G | Quick Silver

  • checkRedmi Pad Pro 5G | Snapdragon 7s Gen 2| 12.1-inch/30.7cm XL Display | 33+ Days Ultra-Long Standby | 10000mAh (typ) Battery | Powered by HyperOS | 8GB
  • check128GB | Wi-Fi 6 + 5G | Quick Silver
amazon-logo

₹21999

₹27999

खरीदिये

discount

25% OFF

Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular, Active Pen Support, 27.94cm(11") Model, 2.5K Sharp & Clear Display, 6GB, 128GB, All Day & More 9000mAh Battery, AI-Enabled, Dolby Atmos, HyperOS 2, Graphite Grey

Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular, Active Pen Support, 27.94cm(11") Model, 2.5K Sharp & Clear Display, 6GB, 128GB, All Day & More 9000mAh Battery, AI-Enabled, Dolby Atmos, HyperOS 2, Graphite Grey

  • checkRedmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular
  • checkActive Pen Support
  • check27.94cm(11") Model
amazon-logo

₹14999

₹19999

खरीदिये

discount

23% OFF

Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular, Active Pen Support, 27.94cm(11") Model, 2.5K Sharp & Clear Display, 8GB, 256GB, All Day & More 9000mAh Battery, AI-Enabled, Dolby Atmos, HyperOS 2, Graphite Grey

Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular, Active Pen Support, 27.94cm(11") Model, 2.5K Sharp & Clear Display, 8GB, 256GB, All Day & More 9000mAh Battery, AI-Enabled, Dolby Atmos, HyperOS 2, Graphite Grey

  • checkRedmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular
  • checkActive Pen Support
  • check27.94cm(11") Model
amazon-logo

₹16999

₹21999

खरीदिये

discount

24% OFF

Redmi Pad 2, WiFi Active Pen Support, 27.94Cm(11") Model, 2.5K Sharp & Clear Display, 4GB, 128GB, All Day & More 9000Mah Battery, AI-Enabled, Dolby Atmos, Hyperos 2, Graphite Grey

Redmi Pad 2, WiFi Active Pen Support, 27.94Cm(11") Model, 2.5K Sharp & Clear Display, 4GB, 128GB, All Day & More 9000Mah Battery, AI-Enabled, Dolby Atmos, Hyperos 2, Graphite Grey

  • checkRedmi Pad 2
  • checkWiFi Active Pen Support
  • check27.94Cm(11") Model
amazon-logo

₹12999

₹16999

खरीदिये

discount

24% OFF

Redmi Pad Pro| Snapdragon 7s Gen 2| 30.7cm(12.1) Tablet| 33+ Days Standby|10000mAh| HyperOS| 120Hz|6GB, 128GB| Quad Speakers|Wi-Fi 6| Mist Blue

Redmi Pad Pro| Snapdragon 7s Gen 2| 30.7cm(12.1) Tablet| 33+ Days Standby|10000mAh| HyperOS| 120Hz|6GB, 128GB| Quad Speakers|Wi-Fi 6| Mist Blue

  • checkRedmi Pad Pro| Snapdragon 7s Gen 2| 30.7cm(12.1) Tablet| 33+ Days Standby|10000mAh| HyperOS| 120Hz|6GB
  • check128GB| Quad Speakers|Wi-Fi 6| Mist Blue
amazon-logo

₹18999

₹24999

खरीदिये

redmi pad 2 pro launched
ये भी पढ़ें:भारत में धूम मचाएगा यह दिवाली एडिशन स्मार्टफोन, कल होगा लॉन्च, यह है खास

Redmi Pad 2 Pro के स्पेसिफिकेशन्स

रेडमी पैड 2 प्रो में 12.1 इंच का डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और 2.5K रिजॉल्यूशन है। यह स्नैपड्रैगन 7s जेनरेशन 4 चिपसेट, 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज से लैस है। दमदार साउंड के लिए इसमें क्वाड-स्पीकर सेटअप है, जिसमें दो स्पीकर ऊपर और दो नीचे की तरफ लगे हुए हैं, जो डॉल्बी एटमॉस, हाई-रेज ऑडियो और 300 प्रतिशत ऑडियो बूस्ट सपोर्ट करते हैं।

रेडमी के नए टैबलेट में एक डेडिकेटेड माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट भी है, जिससे यूजर्स स्टोरेज को 2TB तक बढ़ा सकते हैं। इसमें एक सिंगल रियर कैमरा यूनिट है जिसमें 8-मेगापिक्सेल सेंसर है, जो एक पिल शेप के कैमरा मॉड्यूल के अंदर लगा हुआ है। इसके पीछे एक एलईडी फ्लैश भी है। रेडमी पैड 2 प्रो में 12,000mAh की बैटरी है, जो 33W वायर्ड चार्जिंग और 27W रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

इसके अलावा, इसमें गूगल जेमिनी एआई असिस्टेंट, शाओमी हाइपरकनेक्ट और रेडमी पैड पेन स्टाइलस सपोर्ट भी है। रेडमी पैड 2 प्रो यूजर्स को अपने फोन की स्क्रीन को सीधे टैबलेट पर मिरर करने की सुविधा भी देता है। इसमें 3.5 मिमी हेडफोन जैक भी है।

Gadgets Hindi News Xiaomi Redmi अन्य..
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.