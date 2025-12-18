अब भारत में धूम मचाएगा यह 5G रेडमी टैबलेट, खुद कंपनी ने शेयर किया वीडियो टीजर
रेडमी अब भारत में अपना नया टैबलेट लॉन्च करने के लिए तैयार है। हम बात कर रहे हैं Redmi Pad 2 Pro 5G की। कंपनी ने इस साल सितंबर में Redmi Pad 2 Pro Wi-Fi-only वेरिएंट को Redmi Pad 2 Pro Matte Edition के साथ ग्लोबली लॉन्च किया गया था।
सम्बंधित सुझाव
13% OFF
Redmi Pad Pro 5G | Snapdragon 7s Gen 2| 12.1-inch/30.7cm XL Display | 33+ Days Ultra-Long Standby | 10000mAh (typ) Battery | Powered by HyperOS | 8GB, 256GB | Wi-Fi 6 + 5G | Graphite Grey
- Redmi Pad Pro 5G | Snapdragon 7s Gen 2| 12.1-inch/30.7cm XL Display | 33+ Days Ultra-Long Standby | 10000mAh (typ) Battery | Powered by HyperOS | 8GB
- 256GB | Wi-Fi 6 + 5G | Graphite Grey
₹25999₹29999
खरीदिये
20% OFF
Redmi Pad Pro| Snapdragon 7s Gen 2| 30.7cm(12.1) Tablet| 33+ Days Standby|10000mAh| HyperOS| 120Hz|6GB, 128GB| Quad Speakers|Wi-Fi 6| Graphite Grey
- Redmi Pad Pro| Snapdragon 7s Gen 2| 30.7cm(12.1) Tablet| 33+ Days Standby|10000mAh| HyperOS| 120Hz|6GB
- 128GB| Quad Speakers|Wi-Fi 6| Graphite Grey
₹19999₹24999
खरीदिये
14% OFF
Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular, Active Pen Support, 27.94cm(11") Model, 2.5K Sharp & Clear Display, 8GB, 256GB, All Day & More 9000mAh Battery, AI-Enabled, Dolby Atmos, HyperOS 2, Graphite Grey
- Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular
- Active Pen Support
- 27.94cm(11") Model
₹18999₹21999
खरीदिये
15% OFF
Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular, Active Pen Support, 27.94cm(11") Model, 2.5K Sharp & Clear Display, 6GB, 128GB, All Day & More 9000mAh Battery, AI-Enabled, Dolby Atmos, HyperOS 2, Graphite Grey
- Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular
- Active Pen Support
- 27.94cm(11") Model
₹16994₹19999
खरीदिये
रेडमी अब भारत में अपना नया टैबलेट लॉन्च करने के लिए तैयार है। हम बात कर रहे हैं Redmi Pad 2 Pro 5G की। कंपनी ने इस साल सितंबर में Redmi Pad 2 Pro Wi-Fi-only वेरिएंट को Redmi Pad 2 Pro Matte Edition के साथ ग्लोबली लॉन्च किया गया था। अब, ब्रांड Redmi Pad 2 Pro 5G को भारतीय मार्केट में लाने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने एक ऑफिशियल टीजर शेयर किया है, और Amazon और Flipkart दोनों पर एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट पहले से ही लाइव हो चुकी है।
सम्बंधित सुझाव
13% OFF
Redmi Pad Pro 5G | Snapdragon 7s Gen 2| 12.1-inch/30.7cm XL Display | 33+ Days Ultra-Long Standby | 10000mAh (typ) Battery | Powered by HyperOS | 8GB, 256GB | Wi-Fi 6 + 5G | Graphite Grey
- Redmi Pad Pro 5G | Snapdragon 7s Gen 2| 12.1-inch/30.7cm XL Display | 33+ Days Ultra-Long Standby | 10000mAh (typ) Battery | Powered by HyperOS | 8GB
- 256GB | Wi-Fi 6 + 5G | Graphite Grey
₹25999₹29999
खरीदिये
20% OFF
Redmi Pad Pro| Snapdragon 7s Gen 2| 30.7cm(12.1) Tablet| 33+ Days Standby|10000mAh| HyperOS| 120Hz|6GB, 128GB| Quad Speakers|Wi-Fi 6| Graphite Grey
- Redmi Pad Pro| Snapdragon 7s Gen 2| 30.7cm(12.1) Tablet| 33+ Days Standby|10000mAh| HyperOS| 120Hz|6GB
- 128GB| Quad Speakers|Wi-Fi 6| Graphite Grey
₹19999₹24999
खरीदिये
14% OFF
Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular, Active Pen Support, 27.94cm(11") Model, 2.5K Sharp & Clear Display, 8GB, 256GB, All Day & More 9000mAh Battery, AI-Enabled, Dolby Atmos, HyperOS 2, Graphite Grey
- Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular
- Active Pen Support
- 27.94cm(11") Model
₹18999₹21999
खरीदिये
15% OFF
Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular, Active Pen Support, 27.94cm(11") Model, 2.5K Sharp & Clear Display, 6GB, 128GB, All Day & More 9000mAh Battery, AI-Enabled, Dolby Atmos, HyperOS 2, Graphite Grey
- Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular
- Active Pen Support
- 27.94cm(11") Model
₹16994₹19999
खरीदिये
अगल-अलग दिन होगा स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा
माइक्रोसाइट के अनुसार, रेडमी ने कई फीचर्स रिवील करने की तैयारी की है। माइक्रोसाइट पर कंपनी ने बताया कि बैटरी या चार्जिंग स्पेसिफिकेशन्स 22 दिसंबर को बताए जाएंगे, इसके बाद 23 दिसंबर को डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन्स बताए जाएंगे। प्रोसेसर की डिटेल्स 24 दिसंबर को, ऑडियो फीचर्स 25 दिसंबर को और टैबलेट का वजन 27 दिसंबर को बताया जाएगा। हालांकि, भारत में इसे लॉन्च कब किया जाएगा, इसकी जानकारी कंपनी ने नहीं दी है।
इसके अलावा, रेडमी ने यह भी अनाउंस किया है कि Redmi Note 15 5G जल्द ही भारत में लॉन्च होगा, और अफवाहों के अनुसार यह 6 जनवरी, 2026 को लॉन्च हो सकता है। इस टाइमलाइन के आधार पर, यह संभव है कि Redmi Pad 2 Pro 5G भारत में Redmi Note 15 5G के साथ लॉन्च हो सकता है, हालांकि यह अभी सिर्फ अटकलें हैं। उम्मीद है कि रेडमी आने वाले दिनों में ऑफिशियल तौर पर लॉन्च डेट की घोषणा करेगा।
यह ध्यान देने वाली बात है कि रेडमी द्वारा एक्स पर शेयर की गई माइक्रोसाइट्स और टीजर दोनों सिर्फ Redmi Pad 2 Pro 5G वेरिएंट की पुष्टि करते हैं। इस स्टेज पर भारत के लिए Wi-Fi-ओनली या मैट एडिशन मॉडल का कोई जिक्र नहीं है। अभी तक, सिर्फ Redmi Pad 2 Pro 5G के ही भारतीय बाजार में लॉन्च होने की पुष्टि हुई है।
सम्बंधित सुझाव
50% OFF
M.G.R.J® Soft TPU Transparent Back Case Cover for Redmi Pad Pro 5G (12.1") Tablet
- M.G.R.J® Soft TPU Transparent Back Case Cover for Redmi Pad Pro 5G (12.1") Tablet
₹499₹999
खरीदिये
22% OFF
Redmi Pad Pro| Snapdragon 7s Gen 2| 30.7cm(12.1) Tablet| 33+ Days Standby|10000mAh| HyperOS| 120Hz|6GB, 128GB + Kaspersky Standard Mobile Security 1 Device 1 Year (Physical Pack)
- Redmi Pad Pro| Snapdragon 7s Gen 2| 30.7cm(12.1) Tablet| 33+ Days Standby|10000mAh| HyperOS| 120Hz|6GB
- 128GB + Kaspersky Standard Mobile Security 1 Device 1 Year (Physical Pack)
₹20386₹25998
खरीदिये
60% OFF
Robustrion 2 Pack Tempered Glass for Redmi Pad Pro 12.1 inch Screen Protector Guard for Redmi Pad Pro 5G 12.1 inch Tablet
- Robustrion 2 Pack Tempered Glass for Redmi Pad Pro 12.1 inch Screen Protector Guard for Redmi Pad Pro 5G 12.1 inch Tablet
₹799₹1999
खरीदिये
24% OFF
XIAOMI Pad 7 |Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 |28.35cm(11.16") Display |12GB, 256GB |3.2K CrystalRes Display |HyperOS 2 |68 Billion+ Colours |Dolby Vision Atmos |Quad Speakers |Wi-Fi 6e |Graphite Grey
- XIAOMI Pad 7 |Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 |28.35cm(11.16") Display |12GB
- 256GB |3.2K CrystalRes Display |HyperOS 2 |68 Billion+ Colours |Dolby Vision Atmos |Quad Speakers |Wi-Fi 6e |Graphite Grey
₹28974₹37999
खरीदिये
कंपनी ने शेयर किया टीजर
Redmi Pad 2 Pro 5G की खासियत (ग्लोबल वेरिएंट के अनुसार)
रेडमी पैड 2 प्रो के ग्लोबल वर्जन में 12.1-इंच 2.5K डिस्प्ले है, जो 120 हर्ट्ज तक एडाप्टिव रिफ्रेश रेट, डॉल्बी विजन सपोर्ट के साथ आता है और इसमें DC डिमिंग, TÜV रीनलैंड लो ब्लू लाइट (हार्डवेयर-लेवल), फ्लिकर-फ्री, सर्कैडियन फ्रेंडली सर्टिफिकेशन भी मिलता है। यह क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7s जेन 4 चिपसेट से लैस है। दमदार साउंड के लिए इसमें क्वाड स्पीकर सेटअप, डॉल्बी एटमॉस, हाई-रेस ऑडियो, 300% तक मैनुअल वॉल्यूम बूस्ट का सपोर्ट मिलता है। इसमें 12,000mAh बैटरी है, जो 33W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 27W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करती है। टैब Xiaomi HyperOS पर चलता है और इसमें शाओमी इंटरकनेक्टिविटी, कॉल सिंक, शेयर्ड क्लिपबोर्ड, नेटवर्क सिंक, होम स्क्रीन+, क्रॉस-डिवाइस कैमरा जैसे फीचर्स का सपोर्ट मिलता है। इसमें गूगल जेमिनी और सर्किल टू सर्च जैसे AI और स्मार्ट फीचर्स का सपोर्ट भी मिलता है। टैब में 13 मेगापिक्सेल का रियर कैमरा और सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सेल कैमरा है। इसमें 5G, eSIM, वाई-फाई 6, ब्लूटूथ 5.4 जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शन मिलते हैं।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।