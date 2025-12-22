12000mAh बैटरी, 12 इंच की स्क्रीन के साथ 6 जनवरी को आ रहा Redmi का नया Pad; दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी
Redmi Pad 2 Pro 5G भारत में 6 जनवरी 2026 को लॉन्च होने जा रहा है। यह टैबलेट 12,000mAh की बैटरी, Snapdragon 7s Gen 4 चिप, 2.5K डिस्प्ले और 5G सपोर्ट के साथ आएगा। जानें लॉन्च डिटेल, मुख्य स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स:
Xiaomi का सब-ब्रांड Redmi जल्द अपना सबसे बड़ी बैटरी वाला टैबलेट Redmi Pad 2 Pro 5G जल्द लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है कि यह पैड 6 जनवरी 2026 को भारत में पेश होगा। Redmi Pad 2 Pro 5G अपनी कैटेगरी में सबसे बड़ी बैटरी क्षमता और दमदार परफॉर्मेंस के साथ आने वाला है। इस टैब में 12000mAh की बैटरी, Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर और 5G नेटवर्क सपोर्ट जैसी हाई-एंड खूबियां मिलेंगी, जो इसे मल्टीमीडिया, प्रोडक्टिविटी और गेमिंग के लिए हैं। लॉन्च से पहले ही इस टैबलेट को लेकर Amazon और Flipkart पर लैंडिंग पेज लाइव हो चुका है, जिससे पता चलता है कि कंपनी इसे बड़ी स्केल पर उपलब्ध कराएगी।
Redmi Pad 2 Pro 5G के मुख्य स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स (लीक)
Redmi Pad 2 Pro 5G में लगभग 12.1-इंच का 2.5K LCD डिस्प्ले मिलता है, जिसका रेज़ोल्यूशन लगभग 2560×1600 पिक्सल है और यह 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ स्मूद विज़ुअल्स देता है। इस टैबलेट में Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर मौजूद है। Redmi Pad 2 Pro 5G की सबसे बड़ी खासियत इसकी मास्सिव 12,000mAh बैटरी है। कंपनी का दावा है कि यह बैटरी दो दिनों से भी अधिक चल सकती है साधारण यूज़ में। साथ ही Fast Charging सपोर्ट भी मिलने की उम्मीद है।
इस टैब में 8MP का रियर कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। 5G नेटवर्क सपोर्ट के साथ यह टैब अधिक तेज़ इंटरनेट स्पीड और बेहतर कनेक्टिविटी ऑफर करेगा, खासकर उन यूजर्स के लिए जो वीडियो स्ट्रीमिंग या क्लाउड-बेस्ड वर्कशिफ्ट से जुड़े हैं।
Redmi Pad 2 Pro 5G में 6GB RAM + 128GB स्टोरेज जैसे बेस वेरिएंट के साथ माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट भी होने की संभावना है, जिससे स्टोरेज को 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। यह टैब Android बेस्ड Xiaomi HyperOS 2 के साथ आएगा, जो सिस्टम अनुभव को स्मार्ट और स्मूद बनाता है। डिवाइस में क्वाड-स्पीकर सेटअप और Dolby Atmos सपोर्ट मिलने की जानकारी भी सामने आई है, जिससे टैब में ऑडियो क्वालिटी और सिनेमैटिक अनुभव काफी बेहतर बनेगा।
भारत में Redmi Pad 2 Pro 5G की संभावित कीमत और उपलब्धता
लीक रिपोर्ट के अनुसार Redmi Pad 2 Pro 5G की कीमत लगभग 24,999 रुपए के आसपास रखी जा सकती है जिनमें 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट शामिल होगा। यह टैब Amazon और Flipkart दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा, जिससे यूजर्स को खरीदने में आराम मिलेगा।
