Redmi Pad 2 Pro की पहली सेल कल, इसमें दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी, खुश कर देगी कीमत
Redmi Pad 2 Pro 5G First Sale Live: रेडमी के एकदम लेटेस्ट टैबलेट रेडमी पैड 2 प्रो की पहली सेल कल यानी 12 जनवरी से शुरू होने जा रही है। दावा है कि यह दुनिया का पहला 12000mAh बैटरी वाला टैबलेट है और इसमें 83 दिनों का स्टैंडबाय टाइम मिलता है।
सम्बंधित सुझाव
12% OFF
Redmi Pad Pro| Snapdragon 7s Gen 2| 30.7cm(12.1) Tablet| 33+ Days Standby|10000mAh| HyperOS| 120Hz|6GB, 128GB| Quad Speakers|Wi-Fi 6| Graphite Grey
- Redmi Pad Pro| Snapdragon 7s Gen 2| 30.7cm(12.1) Tablet| 33+ Days Standby|10000mAh| HyperOS| 120Hz|6GB
- 128GB| Quad Speakers|Wi-Fi 6| Graphite Grey
₹21999₹24999
खरीदिये
14% OFF
Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular, Active Pen Support, 27.94cm(11") Model, 2.5K Sharp & Clear Display, 8GB, 256GB, All Day & More 9000mAh Battery, AI-Enabled, Dolby Atmos, HyperOS 2, Sky Blue
- Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular
- Active Pen Support
- 27.94cm(11") Model
₹18995₹21999
खरीदिये
15% OFF
Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular, Active Pen Support, 27.94cm(11") Model, 2.5K Sharp & Clear Display, 8GB, 256GB, All Day & More 9000mAh Battery, AI-Enabled, Dolby Atmos, HyperOS 2, Graphite Grey
- Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular
- Active Pen Support
- 27.94cm(11") Model
₹18599₹21999
खरीदिये
20% OFF
Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular, Active Pen Support, 27.94cm(11") Model, 2.5K Sharp & Clear Display, 6GB, 128GB, All Day & More 9000mAh Battery, AI-Enabled, Dolby Atmos, HyperOS 2, Graphite Grey
- Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular
- Active Pen Support
- 27.94cm(11") Model
₹15990₹19999
खरीदिये
Redmi Pad 2 Pro 5G First Sale Live: रेडमी के एकदम लेटेस्ट टैबलेट रेडमी पैड 2 प्रो की पहली सेल कल यानी 12 जनवरी से शुरू होने जा रही है। इसे वाई-फाई ओनली और वाई-फाई + 5G दोनों तरह के कनेक्टविटी ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया है। दावा है कि यह दुनिया का पहला 12000mAh बैटरी वाला टैबलेट है और इसमें 83 दिनों का स्टैंडबाय टाइम मिलता है। अग आप लंबी बैटरी लाइफ और पावरफुल प्रोसेसर वाला टैब तलाश रहे हैं, तो यह मॉडल आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आप भी इसे खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो चलिए डिटेल में बताते हैं इसकी कीमत, बैंक ऑफर और फीचर्स के बारे में सबकुछ...
सम्बंधित सुझाव
12% OFF
Redmi Pad Pro| Snapdragon 7s Gen 2| 30.7cm(12.1) Tablet| 33+ Days Standby|10000mAh| HyperOS| 120Hz|6GB, 128GB| Quad Speakers|Wi-Fi 6| Graphite Grey
- Redmi Pad Pro| Snapdragon 7s Gen 2| 30.7cm(12.1) Tablet| 33+ Days Standby|10000mAh| HyperOS| 120Hz|6GB
- 128GB| Quad Speakers|Wi-Fi 6| Graphite Grey
₹21999₹24999
खरीदिये
14% OFF
Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular, Active Pen Support, 27.94cm(11") Model, 2.5K Sharp & Clear Display, 8GB, 256GB, All Day & More 9000mAh Battery, AI-Enabled, Dolby Atmos, HyperOS 2, Sky Blue
- Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular
- Active Pen Support
- 27.94cm(11") Model
₹18995₹21999
खरीदिये
15% OFF
Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular, Active Pen Support, 27.94cm(11") Model, 2.5K Sharp & Clear Display, 8GB, 256GB, All Day & More 9000mAh Battery, AI-Enabled, Dolby Atmos, HyperOS 2, Graphite Grey
- Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular
- Active Pen Support
- 27.94cm(11") Model
₹18599₹21999
खरीदिये
20% OFF
Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular, Active Pen Support, 27.94cm(11") Model, 2.5K Sharp & Clear Display, 6GB, 128GB, All Day & More 9000mAh Battery, AI-Enabled, Dolby Atmos, HyperOS 2, Graphite Grey
- Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular
- Active Pen Support
- 27.94cm(11") Model
₹15990₹19999
खरीदिये
कीमत और ऑफर
टैबलेट भारत में 12 जनवरी को Amazon और शाओमी ऑनलाइन स्टोर पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। इसे सिल्वर और ग्रे कलर में खरीदा जा सकेगा। इसकी कीमत 8GB रैम + 128GB स्टोरेज वाले Wi-Fi-ओनली वेरिएंट के लिए 22,999 रुपये है। Wi-Fi + 5G कनेक्टिविटी वाले इसी कॉन्फिगरेशन की कीमत 25,999 रुपये है। 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले Wi-Fi + 5G कनेक्टिविटी वाले मॉडल की कीमत 27,999 रुपये है। कंपनी एक्सिस बैंक, एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड पर 2,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट भी दे रही है।
सात साल तक मिलेंगे अपडेट
Redmi Pad 2 Pro 5G टैब HyperOS 2 पर चलता है, जो Android 15 पर बेस्ड है। यह पांच साल ओएस अपग्रेड और सात साल तक सिक्योरिटी अपडेट के लिए एलिजिबल है। टैब में दमदार साउंड के लिए डोल्बी एटमॉस सपोर्ट वाला क्वाड स्पीकर सेटअप है। टैब में सर्कल टू सर्च और जेमिनी एआई जैसे AI टूल्स का सपोर्ट भी मिलता है।
बड़ा और स्मूद डिस्प्ले
Redmi Pad 2 Pro 5G में 12.1-इंच का 2.5K (2560x1600 पिक्सेल) डिस्प्ले है, जिसमें 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट, 249 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी, 360 हर्ट्ज तक का टच सैंपलिंग रेट, 600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, डोल्बी विजन, 16:10 आस्पेक्ट रेश्यो और 1.07 बिलियन कलर्स का सपोर्ट मिलता है।
पावरफुल प्रोसेसर, हैवी रैम
कंपनी का दावा है कि यह रेडमी का सबसे तेज पैड है। Redmi Pad 2 Pro 5G में क्वालकॉम का ऑक्टा कोर 4nm स्नैपड्रैगन 7s जेन 4 चिपसेट है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह 2.7 गीगाहर्ट्ज की पीक क्लॉक स्पीड देता है। इस चिपसेट में एक प्राइम कोर, तीन परफॉर्मेंस कोर और चार एफिशिएंसी कोर हैं। इस टैबलेट में एड्रेनो 810 जीपीयू, 8GB LPDDR4x रैम और 256GB तक UFS 2.2 इंटरनल स्टोरेज भी है। स्टोरेज को 2TB तक बढ़ाया जा सकता है।
कैमरे भी दमदार
Redmi Pad 2 Pro 5G में पीछे की तरफ f/2.2 अपर्चर वाला 13-मेगापिक्सेल का सिंगल कैमरा है। इसमें सेल्फी के लिए f/2.28 अपर्चर वाला 8-मेगापिक्सेल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा भी मिलता है। यह 60fps तक 1080p रिजॉल्यूशन के वीडियो शूट कर सकता है। यह 7.5 एमएम मोटा है और 610 ग्राम वजनी है। टैब में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में 5G, 4G एलटीई, वाई-फाई 6 और ब्लूटूथ 5.4 शामिल हैं। इसमें एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, एम्बिएंट लाइट सेंसर, कलर टेम्परेचर सेंसर, ई-कंपास और हॉल सेंसर जैसे सेंसर दिए गए हैं।
सम्बंधित सुझाव
4% OFF
OnePlus Pad 3 World's Fastest Snapdragon 8 Elite Processor, 13.2" 3.4k Screen, 144Hz Adaptive Refresh Rate, 8 Speakers, AI, 12140 mAh Battery, 12 GB RAM + 256 GB ROM WiFi, Storm Blue
- OnePlus Pad 3 World's Fastest Snapdragon 8 Elite Processor
- 13.2" 3.4k Screen
- 144Hz Adaptive Refresh Rate
₹47999₹49999
खरीदिये
10% OFF
OnePlus Pad Go 2, 30.73 cm (12.1 inch) 2.8K Display, Dolby Vision™, 120Hz Refresh Rate, Quad Speakers, AI, 10050 mAh Battery, Wi-Fi Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage, Shadow Black
- OnePlus Pad Go 2
- 30.73 cm (12.1 inch) 2.8K Display
- Dolby Vision™
₹26999₹29999
खरीदिये
20% OFF
XIAOMI Pad 7 |Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 |28.35cm(11.16") Display |8GB, 128GB |3.2K CrystalRes Display |HyperOS 2 |68 Billion+ Colours |Dolby Vision Atmos |Quad Speakers |Wi-Fi 6e |Mirage Purple
- XIAOMI Pad 7 |Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 |28.35cm(11.16") Display |8GB
- 128GB |3.2K CrystalRes Display |HyperOS 2 |68 Billion+ Colours |Dolby Vision Atmos |Quad Speakers |Wi-Fi 6e |Mirage Purple
₹27999₹34999
खरीदिये
15% OFF
Redmi Pad Pro| Snapdragon 7s Gen 2| 30.7cm(12.1) Tablet| 33+ Days Standby|10000mAh| HyperOS| 120Hz|6GB, 128GB + Kaspersky Standard Mobile Security 1 Device 1 Year (Physical Pack)
- Redmi Pad Pro| Snapdragon 7s Gen 2| 30.7cm(12.1) Tablet| 33+ Days Standby|10000mAh| HyperOS| 120Hz|6GB
- 128GB + Kaspersky Standard Mobile Security 1 Device 1 Year (Physical Pack)
₹22168₹25998
खरीदिये
61% OFF
Lenovo Tab M11 | Wi-Fi+ 4G (LTE) Connectivity| 4 GB RAM, 128 GB ROM|11 Inch Screen| 90 Hz, 72% NTSC, FHD Display| Quad Speakers with Dolby Atmos|Octa-Core Processor |13 MP Rear Camera
- Lenovo Tab M11 | Wi-Fi+ 4G (LTE) Connectivity| 4 GB RAM
- 128 GB ROM|11 Inch Screen| 90 Hz
- 72% NTSC
₹11999₹31000
खरीदिये
14% OFF
Lenovo Idea Tab Smartchoice with Pen|5G + Wi-Fi|11 Inch,2.5K Display, 500 Nits Brightness|8GB RAM + 256GB ROM(Expandable Up to 2 TB)|Mediatek Dimensity 6300|Android 15|4-Speakers with Dolby Atmos,Grey
- Lenovo Idea Tab Smartchoice with Pen|5G + Wi-Fi|11 Inch
- 2.5K Display
- 500 Nits Brightness|8GB RAM + 256GB ROM(Expandable Up to 2 TB)|Mediatek Dimensity 6300|Android 15|4-Speakers with Dolby Atmos
₹21499₹25000
खरीदिये
10% OFF
OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display, Dolby Atmos Quad Speakers, Wi-Fi Connectivity Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage Expandable Up-to 1TB Asin, Twin Mint Colour
- OnePlus Pad Go 28.85Cm 2.4K 7:5 Ratio Readfit Eye Care LCD Display
- Dolby Atmos Quad Speakers
- Wi-Fi Connectivity Tablet
₹17999₹19999
खरीदिये
20% OFF
OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh, 11"(27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hrs of Video Playback, 6GB RAM 128GB Storage, WiFi, Aero Blue
- OnePlus Pad Lite with Biggest Battery in Segment 9340 mAh
- 11"(27.94 cm) Display with 500 nits Brightness & 11 Hrs of Video Playback
- 6GB RAM 128GB Storage
₹15999₹19999
खरीदिये
8% OFF
OnePlus Pad Go 2, 30.73 cm (12.1 inch) 2.8K Display, Dolby Vision™, 120Hz Refresh Rate, Quad Speakers, AI, 10050 mAh Battery, 5G Tablet, 8GB RAM 256 GB Storage, Shadow Black
- OnePlus Pad Go 2
- 30.73 cm (12.1 inch) 2.8K Display
- Dolby Vision™
₹32999₹35999
खरीदिये
24% OFF
Lenovo Idea Tab Smartchoice with Pen|Wi-Fi| 11 Inch, 2.5K Display, 500 Nits Brightness| 8GB RAM + 256GB ROM (Expandable Up to 2TB) |Mediatek Dimensity 6300|Android 15|4-Speakers with Dolby Atmos, Grey
- Lenovo Idea Tab Smartchoice with Pen|Wi-Fi| 11 Inch
- 2.5K Display
- 500 Nits Brightness| 8GB RAM + 256GB ROM (Expandable Up to 2TB) |Mediatek Dimensity 6300|Android 15|4-Speakers with Dolby Atmos
₹18998₹25000
खरीदिये
29% OFF
Lenovo Idea Tab Smartchoice |11" Display, 2.5K Resolution, 90Hz Refresh|8GB RAM, 256GB ROM| MediaTek Dimensity 6300| 7040mAh|4 Speakers| USB-C |Wi-Fi | Luna Grey
- Lenovo Idea Tab Smartchoice |11" Display
- 2.5K Resolution
- 90Hz Refresh|8GB RAM
₹16999₹24000
खरीदिये
3% OFF
Lenovo {Smartchoice} Idea Tab Pro with Pen Plus|12.7" 3K Display|144 Hz Refresh|12 GB RAM, 256 GB ROM| AI-Enabled| MediaTek Dimensity 8300|Quad JBL Speakers|10200 mAh Battery with 45 W Charger|WiFi 6e
- Lenovo {Smartchoice} Idea Tab Pro with Pen Plus|12.7" 3K Display|144 Hz Refresh|12 GB RAM
- 256 GB ROM| AI-Enabled| MediaTek Dimensity 8300|Quad JBL Speakers|10200 mAh Battery with 45 W Charger|WiFi 6e
₹31999₹33000
खरीदिये
44% OFF
Redmi Pad SE 4G | WiFi Mediatek Helio G55| 8.7-Inc Display | 6650Mah Battery | 90Hz Smooth Refresh Rate| 4GB, 128GB | 1340 X 800 Display | 1 Billion Colours | Dolby Atmos | Dual Speakers | Urban Grey
- Redmi Pad SE 4G | WiFi Mediatek Helio G55| 8.7-Inc Display | 6650Mah Battery | 90Hz Smooth Refresh Rate| 4GB
- 128GB | 1340 X 800 Display | 1 Billion Colours | Dolby Atmos | Dual Speakers | Urban Grey
₹9494₹16999
खरीदिये
सबसे बड़ी बैटरी वाला टैब
दावा है कि यह दुनिया का सबसे बड़ी बैटरी वाला टैब है। Redmi Pad 2 Pro 5G में 12,000mAh की बैटरी है जो 33W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 27W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करती है। दावा है कि बैटरी 83 दिन तक का स्टैंडबाय टाइम या 105 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक टाइम या 14 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक टाइम दे सकता है। टैब पावरबैंक का भी काम करता है और इससे अन्य डिवाइस भी चार्ज किए जा सकते हैं।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।