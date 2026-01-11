Hindustan Hindi News
redmi pad 2 pro 5g first sale live tomorrow check price and offer details
Redmi Pad 2 Pro की पहली सेल कल, इसमें दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी, खुश कर देगी कीमत

Redmi Pad 2 Pro की पहली सेल कल, इसमें दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी, खुश कर देगी कीमत

संक्षेप:

Redmi Pad 2 Pro 5G First Sale Live: रेडमी के एकदम लेटेस्ट टैबलेट रेडमी पैड 2 प्रो की पहली सेल कल यानी 12 जनवरी से शुरू होने जा रही है। दावा है कि यह दुनिया का पहला 12000mAh बैटरी वाला टैबलेट है और इसमें 83 दिनों का स्टैंडबाय टाइम मिलता है।

Jan 11, 2026 05:46 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Redmi Pad 2 Pro 5G First Sale Live: रेडमी के एकदम लेटेस्ट टैबलेट रेडमी पैड 2 प्रो की पहली सेल कल यानी 12 जनवरी से शुरू होने जा रही है। इसे वाई-फाई ओनली और वाई-फाई + 5G दोनों तरह के कनेक्टविटी ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया है। दावा है कि यह दुनिया का पहला 12000mAh बैटरी वाला टैबलेट है और इसमें 83 दिनों का स्टैंडबाय टाइम मिलता है। अग आप लंबी बैटरी लाइफ और पावरफुल प्रोसेसर वाला टैब तलाश रहे हैं, तो यह मॉडल आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आप भी इसे खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो चलिए डिटेल में बताते हैं इसकी कीमत, बैंक ऑफर और फीचर्स के बारे में सबकुछ...

कीमत और ऑफर

टैबलेट भारत में 12 जनवरी को Amazon और शाओमी ऑनलाइन स्टोर पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। इसे सिल्वर और ग्रे कलर में खरीदा जा सकेगा। इसकी कीमत 8GB रैम + 128GB स्टोरेज वाले Wi-Fi-ओनली वेरिएंट के लिए 22,999 रुपये है। Wi-Fi + 5G कनेक्टिविटी वाले इसी कॉन्फिगरेशन की कीमत 25,999 रुपये है। 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले Wi-Fi + 5G कनेक्टिविटी वाले मॉडल की कीमत 27,999 रुपये है। कंपनी एक्सिस बैंक, एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड पर 2,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट भी दे रही है।

Redmi Pad 2 Pro 5G first sale live

सात साल तक मिलेंगे अपडेट

Redmi Pad 2 Pro 5G टैब HyperOS 2 पर चलता है, जो Android 15 पर बेस्ड है। यह पांच साल ओएस अपग्रेड और सात साल तक सिक्योरिटी अपडेट के लिए एलिजिबल है। टैब में दमदार साउंड के लिए डोल्बी एटमॉस सपोर्ट वाला क्वाड स्पीकर सेटअप है। टैब में सर्कल टू सर्च और जेमिनी एआई जैसे AI टूल्स का सपोर्ट भी मिलता है।

ये भी पढ़ें:Motorola ने दिया सरप्राइस, इन 8 फोन के लिए भी लाया Android 16, तुरंत करें अप्लाई

बड़ा और स्मूद डिस्प्ले

Redmi Pad 2 Pro 5G में 12.1-इंच का 2.5K (2560x1600 पिक्सेल) डिस्प्ले है, जिसमें 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट, 249 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी, 360 हर्ट्ज तक का टच सैंपलिंग रेट, 600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, डोल्बी विजन, 16:10 आस्पेक्ट रेश्यो और 1.07 बिलियन कलर्स का सपोर्ट मिलता है।

पावरफुल प्रोसेसर, हैवी रैम

कंपनी का दावा है कि यह रेडमी का सबसे तेज पैड है। Redmi Pad 2 Pro 5G में क्वालकॉम का ऑक्टा कोर 4nm स्नैपड्रैगन 7s जेन 4 चिपसेट है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह 2.7 गीगाहर्ट्ज की पीक क्लॉक स्पीड देता है। इस चिपसेट में एक प्राइम कोर, तीन परफॉर्मेंस कोर और चार एफिशिएंसी कोर हैं। इस टैबलेट में एड्रेनो 810 जीपीयू, 8GB LPDDR4x रैम और 256GB तक UFS 2.2 इंटरनल स्टोरेज भी है। स्टोरेज को 2TB तक बढ़ाया जा सकता है।

कैमरे भी दमदार

Redmi Pad 2 Pro 5G में पीछे की तरफ f/2.2 अपर्चर वाला 13-मेगापिक्सेल का सिंगल कैमरा है। इसमें सेल्फी के लिए f/2.28 अपर्चर वाला 8-मेगापिक्सेल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा भी मिलता है। यह 60fps तक 1080p रिजॉल्यूशन के वीडियो शूट कर सकता है। यह 7.5 एमएम मोटा है और 610 ग्राम वजनी है। टैब में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में 5G, 4G एलटीई, वाई-फाई 6 और ब्लूटूथ 5.4 शामिल हैं। इसमें एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, एम्बिएंट लाइट सेंसर, कलर टेम्परेचर सेंसर, ई-कंपास और हॉल सेंसर जैसे सेंसर दिए गए हैं।

सबसे बड़ी बैटरी वाला टैब

दावा है कि यह दुनिया का सबसे बड़ी बैटरी वाला टैब है। Redmi Pad 2 Pro 5G में 12,000mAh की बैटरी है जो 33W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 27W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करती है। दावा है कि बैटरी 83 दिन तक का स्टैंडबाय टाइम या 105 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक टाइम या 14 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक टाइम दे सकता है। टैब पावरबैंक का भी काम करता है और इससे अन्य डिवाइस भी चार्ज किए जा सकते हैं।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
