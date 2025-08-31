Redmi लाया स्पेशल एडिशन टैबलेट, इसमें ब्लू केस के साथ यूनिक हैंडल, 86 दिनों की बैटरी लाइफ

Redmi Pad 2 Play Bundle launched: रेडमी ने अपने नए टैबलेट के तौर पर रेडमी पैड 2 प्ले बंडल को लॉन्च किया है। यह रेडमी पैड 2 का ही एक स्पेशल एडिशन है, जो एक प्रोटेक्टिव केस और स्टाइलस के साथ आता है। यह टैबलेट लाइट ब्लू कलर के रग्ड सिलिकॉन केस के साथ आता है।

Redmi Pad 2 Play Bundle launched: रेडमी ने अपने नए टैबलेट के तौर पर रेडमी पैड 2 प्ले बंडल को लॉन्च किया है। यह रेडमी पैड 2 का ही एक स्पेशल एडिशन है, जो एक प्रोटेक्टिव केस और स्टाइलस के साथ आता है। यह टैबलेट लाइट ब्लू कलर के रग्ड सिलिकॉन केस के साथ आता है, जिसमें एक येलो हैंडल है, जो किकस्टैंड का भी काम करता है और इसमें येलो स्टाइलस के लिए एक स्लॉट भी है। इसमें 86 दिनों तक स्टैंडबाय बैटरी लाइफ मिलती है। कंपनी ने फिलहाल इसे वैश्विक बाजारों में उतारा है। भारत में इसे लॉन्च किया जाएगा या नहीं, फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। चलिए एक नजर डालते हैं नए टैबलेट की कीमत और खासियत पर…

टैबलेट में बड़ा और बेहतरीन डिस्प्ले पैड 2 में 11 इंच का 2.5K मैट ग्लास डिस्प्ले है जिसका रिजॉल्यूशन 2560×1600 और पिक्सेल डेंसिटी 274 पीपीआई है। स्क्रीन AG नैनो-टेक्सचर का इस्तेमाल करती है जो घर के अंदर और बाहर क्लियर विजिबिलिटी प्रदान करती है। इसे लो ब्लू लाइट, फ्लिकर-फ्री परफॉर्मेंस के लिए TÜV रीनलैंड द्वारा ट्रिपल-सर्टिफाइड किया गया है। डिस्प्ले 1.07 बिलियन कलर्स, 90 हर्ट्ज एडाप्टिवसिंक रिफ्रेश रेट और 360 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट को सपोर्ट करता है, जिसमें स्टाइलस का इस्तेमाल करते समय 240 हर्ट्ज उपलब्ध है। ब्राइटनेस सामान्य रूप से 500 निट्स और आउटडोर मोड में 600 निट्स है।

पावरफुल प्रोसेसर और बड़ा स्टोरेज यह डिवाइस 6nm प्रोसेस पर बेस्ड मीडियाटेक हीलियो G100-अल्ट्रा प्रोसेसर से लैस है, जिसका सीपीयू कॉन्फिगरेशन 2.2 गीगाहर्ट्ज पर 2xA76 और 2.0 गीगाहर्ट्ज पर 6xA55 है, और साथ ही इसमें माली-G57 MC2 जीपीयू भी है। इसमें 4GB LPDDR4X रैम और 128GB UFS 2.2 स्टोरेज है, जिसे 2TB तक बढ़ाया जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम शाओमी हाइपरओएस 2 है, जिसमें कॉल सिंक, नेटवर्क सिंक और शेयर्ड क्लिपबोर्ड जैसे फीचर्स शामिल हैं।

टैब में दमदार बैटरी और कैमरा भी टैब में 9000mAh की बैटरी कैपेसिटी है, जो 17 घंटे तक वीडियो प्लेबैक, 22 घंटे रीडिंग, 234 घंटे म्यूजिक और 86 दिनों तक स्टैंडबाय टाइम देती है। चार्जिंग के लिए इसमें टाइप-सी पोर्ट मिलता है। टैब में रियर कैमरा 8 मेगापिक्सेल का है जिसका अपर्चर f/2.0 है और यह 30fps पर 1080p वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सेल का है जिसका अपर्चर f/2.2 है और यह 1080p वीडियो सपोर्ट करता है।

दमदार साउंड के लिए क्वाड स्पीकर टैब में डॉल्बी एटमॉस और हाई-रेज ऑडियो सर्टिफिकेशन वाले क्वाड स्पीकर लगे हुए हैं। इसके कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में वाई-फाई 5, ब्लूटूथ 5.3 और यूएसबी 2.0 शामिल हैं। सेंसर में एक्सेलेरोमीटर, वर्चुअल एम्बिएंट लाइट सेंसर और हॉल सेंसर शामिल हैं।