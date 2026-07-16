अब भारत में धूम मचाएगा Redmi Note 17, इस दिन होगा लॉन्च, 8000mAh बैटरी के साथ 50MP कैमरा भी

खबर है कि Redmi Note 17 अब भारत में धूम मचाने आ रहा है। हाल ही में कंपनी ने Redmi Note 17 और Redmi Note 17 Pro को चीन में लॉन्च किया है। एक टिप्स्टर ने बताया कि स्टैंडर्ड मॉडल अब भारत में लॉन्च होने वाला है। टिप्स्टर ने लॉन्च डेट भी बताई है।

हाल ही में चीन में Redmi Note 17 सीरीज लॉन्च की गई है, जिसमें दो मॉडल - Redmi Note 17 और Note 17 Pro शामिल हैं। हालांकि Xiaomi के इस सब-ब्रांड ने इसके ग्लोबल लॉन्च के बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन अफवाहों से पता चलता है कि Redmi Note 17 जल्द ही भारत में लॉन्च हो सकता है। एक टिप्स्टर के अनुसार, यह स्मार्टफोन अगले महीने देश में पेश किया जा सकता है। हालांकि, अभी यह पता नहीं चला है कि Note 17 Pro भी भारतीय बाजार में आएगा या नहीं।

भारत में इस दिन लॉन्च होगा Redmi Note 17 (लीक के अनुसार) टिप्स्टर अभिषेक यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया कि Redmi Note 17 भारत में 6 अगस्त को लॉन्च होगा। टिप्स्टर ने अज्ञात सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि भारतीय वर्जन में चीन में हाल ही में बिक्री के लिए आए मॉडल की तुलना में "कुछ अंतर हो सकते हैं"।

रेडमी नोट 17 सीरीज की खासियत (चीनी वेरिएंट के अनुसार) खास बात यह है कि Redmi Note 17 सीरीज को इस हफ्ते की शुरुआत में चीन में रेडमी नोट 17 और रेडमी नोट 17 प्रो के साथ लॉन्च किया गया था। स्टैंडर्ड रेडमी नोट 17 में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 7-इंच का फुल एचडी प्लस (1080×2396 पिक्सेल) OLED डिस्प्ले है और यह क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 4 जेन 4 चिपसेट पर चलता है। इसमें 12GB तक रैम और 512GB तक ऑनबोर्ड स्टोरेज है, और यह एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड हाइपरओएस 3 पर काम करता है।

कैमरे की बात करें तो इस फोन में 50-मेगापिक्सेल का रियर कैमरा और 8-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसमें 8000mAh की बैटरी है जो 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। अन्य फीचर्स में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, स्टीरियो स्पीकर, एनएफसी, आईआर ब्लास्टर और IP66-रेटेड बिल्ड शामिल हैं।

वहीं, रेडमी नोट 17 प्रो में 6.83-इंच का 1.5K एमोलेड डिस्प्ले है जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देता है और यह क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 6s Gen 4 चिपसेट पर चलता है। इसमें 12GB तक रैम और 512GB तक स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है। इस फोन में 9000mAh की बैटरी है जो 67W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 22.5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसमें 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी रियर कैमरा है, यह धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP66, IP68, IP69 और IP69K रेटिंग के साथ आता है, और एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड हाइपरओएस 3 के साथ आता है।

हाल की रिपोर्ट्स से यह भी पता चला है कि रेडमी नोट 17 का Poco ब्रांडेड वर्जन भारत में आ सकता है और इसे Poco M8 Power के तौर पर लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि अभी तक शाओमी ने भारत में इसके लॉन्च की तारीख की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और न ही फोन की कोई झलक दिखाई है।