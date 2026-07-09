आते ही छा जाएगा 9000mAh बैटरी वाला Redmi, पांच साल की गारंटी, इसमें 12GB तक रैम भी

Redmi Note 17 Pro स्मार्टफोन बाजार में आते ही धूम मचा देगा। लॉन्च से पहले फोन की खास डिटेल्स लीक हो गई हैं। खबर है कि यह फोन 9000 एमएएच की तगड़ी बैटरी के साथ आएगा। फोन में 12GB तक रैम और 3500 निट्स की पीक ब्राइटनेस वाली डिस्प्ले भी मिलेगी।

Redmi अब नए नोट सीरीज फोन लॉन्च करने की तैयारी में है, जो बाजार में आते ही तहलका मचा देंगे। हम बात कर रहे हैं Redmi Note 17 सीरीज की, जो अगले हफ्ते चीन में लॉन्च होगी। आधिकारिक लॉन्च से पहले, Xiaomi के सब-ब्रांड ने Redmi Note 17 Pro की बैटरी, चार्जिंग और डिस्प्ले से जुड़ी जानकारी दी है। आने वाले इस फोन में अपने पिछले मॉडल, Redmi Note 15 Pro के मुकाबले बैटरी और चार्जिंग में बड़े अपग्रेड मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, Redmi Note 17 Pro को नेशनल कम्युनिकेशंस कमीशन (NCC) की वेबसाइट पर भी देखा गया है। इसे 12GB तक RAM और 512GB तक इन-बिल्ट स्टोरेज के साथ लॉन्च किए जाने की संभावना है। फोन में जबर्दस्त बैटरी देखने को मिलेगी। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

Redmi Note 17 Pro में 9000mAh की बैटरी होगी कंपनी ने चीन की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बीवो (Weibo) पर कई टीजर पोस्ट किए हैं जिनमें रेडमी नोट 17 प्रो की जानकारी दी गई है। यह कन्फर्म हो गया है कि इसमें 9000mAh की बैटरी होगी, जो 67W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 22.5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। जानकारी के लिए बता दें कि Redmi Note 15 Pro में 6580mAh की बैटरी है, जो 45W फास्ट चार्जिंग और 22.5W रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

पांच साल की बैटरी अपग्रेड गारंटी रेडमी नोट 17 प्रो की पहली सेल के दौरान पांच साल की बैटरी अपग्रेड गारंटी मिलेगी। इस प्रोग्राम के तहत, अगर पहले चार सालों में बैटरी हेल्थ 80 प्रतिशत से कम हो जाती है, तो यूजर्स मुफ्त बैटरी रिप्लेसमेंट के लिए एलिजिबल होंगे। कंपनी का कहना है कि पांचवें साल में, जिन ग्राहकों की बैटरी हेल्थ इसी लिमिट से नीचे गिरती है, उन्हें स्टैंडर्ड रिप्लेसमेंट के बजाय ज्यादा क्षमता वाली बैटरी का मुफ्त अपग्रेड मिलेगा।

आंखों के लिए सुरक्षित डिस्प्ले इसके अलावा, रेडमी नोट 17 प्रो में 1.5K रिजॉल्यूशन वाली एक फ्लैट स्क्रीन होने की बात सामने आई है। ल्यूमिनसेंट सामग्री से बना यह डिस्प्ले 3500 निट्स की पीक ब्राइटनेस प्रदान करता है। इसमें कम रोशनी में आंखों की सुरक्षा के लिए शाओमी का ग्रीन माउंटेन आई प्रोटेक्शन फीचर शामिल होगा। इसके अलावा, रेडमी ने पुष्टि की कि फोन वर्तमान में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से चीन में प्री-बुकिंग के लिए उपलब्ध है।

इसके अलावा, एक्सपर्टपिक की रिपोर्ट के अनुसार, एनसीसी सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म पर मॉडल नंबर 2609FRA74G वाला एक Redmi फोन देखा गया है। यह मॉडल नंबर Redmi Note 17 Pro या चर्चा में चल रहे Redmi Note 17 Pro Max से जुड़ा हो सकता है।

फोन में मिलेगी 12GB तक रैम खबरों के मुताबिक, लिस्टिंग में रेडमी नोट 17 सीरीज के फोन के लिए 8GB+256GB, 8GB+512GB, 12GB+256GB और 12GB+512GB रैम और स्टोरेज ऑप्शन का पता चलता है। लिस्टिंग में फोन को BM95 कोडनेम वाली बैटरी और MDY-19-EX चार्जर के साथ दिखाया गया है, जिससे शायद 9210mAh की क्षमता और 100W तक की फास्ट चार्जिंग का हिंट मिलता है।