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6 अगस्त को भारत आ रहा 8000mAh बैटरी, 50MP कैमरा, पानी में बिंदास चलने वाला Redmi Note सीरीज का नया फोन, इतनी होगी कीमत

By Himani Gupta
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120Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 4 Gen 4 प्रोसेसर और 50MP कैमरे वाला Redmi Note 17 भारत में 6 अगस्त को लॉन्च हो सकता है। फोन की बड़ी खासियत इसकी 8000mAh बैटरी है। जानिए फोन की कीमत आपके बजट में है या नहीं।

6 अगस्त को भारत आ रहा 8000mAh बैटरी, 50MP कैमरा, पानी में बिंदास चलने वाला Redmi Note सीरीज का नया फोन, इतनी होगी कीमत

Xiaomi भारतीय बाजार में अपनी Redmi Note सीरीज का नया स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है। हाल ही में सामने आई एक लीक रिपोर्ट के अनुसार, Redmi Note 17 भारत में 6 अगस्त को लॉन्च हो सकता है। हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन टिप्स्टर ने लॉन्च डेट के साथ-साथ फोन के संभावित फीचर्स और कीमत का भी खुलासा किया गया है। Redmi Note 17 में बड़ी 8000mAh सिलिकॉन-कार्बन बैटरी, 120Hz OLED डिस्प्ले, Snapdragon 4 Gen 4 प्रोसेसर, 50MP कैमरा और HyperOS 3 जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फोन की बिक्री 11 अगस्त से शुरू हो सकती है।

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6 अगस्त को हो सकता है भारत में लॉन्च

Redmi Note 17 को 6 अगस्त 2026 को भारतीय बाजार में पेश किया जा सकता है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि लॉन्च के कुछ दिनों बाद यानी 11 अगस्त से इसकी बिक्री शुरू हो सकती है। हालांकि Xiaomi ने फिलहाल लॉन्च डेट की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

ये भी पढ़ें:10000mAh बैटरी और 50MP सेल्फी कैमरा वाले OPPO A7 Pro Max के फीचर्स लीक

Redmi Note 17 के फीचर्स (संभावित)

फोन में 7-इंच का फ्लैट OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है। इसमें 120Hz Adaptive Refresh Rate मिलेगा, जिससे स्क्रॉलिंग और गेमिंग का अनुभव स्मूद होगा। साथ ही स्क्रीन की Peak Brightness 1800 nits तक हो सकती है और सुरक्षा के लिए Corning Gorilla Glass 7i मिलने की उम्मीद है।

फोन में Qualcomm का Snapdragon 4 Gen 4 चिपसेट मिलने की संभावना है। फोन में 256GB तक स्टोरेज मिलने की भी उम्मीद है। Redmi Note 17 की सबसे बड़ी खासियत इसकी 8000mAh सिलिकॉन-कार्बन बैटरी हो सकती है। इतनी बड़ी बैटरी के साथ फोन लंबे समय तक चल सकता है। इसे 45W फास्ट चार्जिंग और 22.5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट मिलने की भी संभावना है।

लीक के मुताबिक फोन में 50MP का प्राइमरी रियर कैमरा मिलेगा। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है। फोन Android 16 बेस्ड HyperOS 3 पर चल सकता है। फोन In-display Fingerprint Scanner, MicroSD Card Slot, IP65 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के साथ आ सकता है।

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Redmi Note 17 की संभावित कीमत

रिपोर्ट्स के अनुसार Redmi Note 17 की भारतीय कीमत करीब 35,000 रुपये हो सकती है। हालांकि लॉन्च ऑफर्स, बैंक डिस्काउंट और स्टोरेज वेरिएंट के आधार पर अंतिम कीमत अलग हो सकती है।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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