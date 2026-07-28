Redmi Note 17 की लॉन्च डेट आई सामने; 8000mAh बैटरी, 7-इंच OLED डिस्प्ले, 50MP कैमरे के साथ 6 अगस्त को होगी एंट्री
Xiaomi ने Redmi Note 17 की भारत लॉन्च डेट कन्फर्म कर दी है। फोन में 8000mAh बैटरी, 50MP AI कैमरा, IP69 रेटिंग और HyperOS 3 मिलने की पुष्टि हुई है। अगले हफ्ते देगा दस्तक:
Xiaomi ने आखिरकार अपने नए स्मार्टफोन Redmi Note 17 की भारत लॉन्च डेट से पर्दा उठा दिया है। पिछले कुछ दिनों से इस फोन को लेकर लगातार टीजर सामने आ रहे थे और अब कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि यह स्मार्टफोन 6 अगस्त को दोपहर 12 बजे भारतीय बाजार में लॉन्च होगा। Redmi Note 17 में 8000mAh की बड़ी बैटरी, 50MP AI कैमरा, IP69 डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस, AI फीचर्स और नया HyperOS 3 मिलेगा। लॉन्च से पहले आइए जानते हैं Redmi Note 17 में क्या-क्या खास मिलने वाला है।
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Redmi Note 17 की भारत में कीमत लीक
जाने-माने टिपस्टर अभिषेक यादव ने आधिकारिक तौर पर जानकारी सामने आने से पहले ही कुछ कीमतें बता दी हैं। लीक के अनुसार: 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत लगभग 30,000 रुपये हो सकती है। 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 33,000 रुपये होने की उम्मीद है।
Redmi Note 17 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स
Redmi Note 17 की सबसे बड़ी हाइलाइट इसकी 8000mAh बैटरी है। कंपनी का दावा है कि बार-बार चार्जर लगाने की जरूरत काफी कम हो जाएगी। साथ ही, बेहतर बैटरी हेल्थ के लिए भी इसमें नए ऑप्टिमाइजेशन दिए जाने की उम्मीद है।
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Redmi Note 17 में 7-इंच का Full HD+ OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है, जो बड़े स्क्रीन पर वीडियो देखने, गेमिंग और मल्टीटास्किंग का बेहतर अनुभव देगा। वहीं, परफॉर्मेंस के लिए इसमें Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 प्रोसेसर मिलने की संभावना है।
फोटोग्राफी के लिए Redmi Note 17 में 50MP का रियर कैमरा मिलने की उम्मीद है। कंपनी ने अभी कैमरे की पूरी जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन टीजर और लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक यह AI कैमरा फीचर्स के साथ आएगा, जिससे अलग-अलग लाइटिंग कंडीशन में बेहतर तस्वीरें क्लिक की जा सकेंगी। इसके अलावा, फोन को प्रीमियम डिजाइन और नए कलर ऑप्शन के साथ पेश किए जाने की भी उम्मीद है।
इस फोन में 5G, डुअल 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, NFC और USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट मिलता है। इसमें डॉल्बी एटमॉस ब्रांडिंग वाला स्टीरियो स्पीकर सेटअप और स्मार्ट डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए IR ब्लास्टर भी दिया गया है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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