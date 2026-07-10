सबसे बड़ी OLED डिस्प्ले और 8000mAh बैटरी, धूम मचाने आ रहा तगड़ा रेडमी फोन, सामने आई डिटेल
Redmi Note 17 आते ही बाजार में धूम मचा देगा। लॉन्च से पहले खुद कंपनी ने फोन में मिलने वाले खास फीचर्स की जानकारी दी है। यह फोन सबसे बड़े OLED डिस्प्ले वाला रेडमी फोन होगा। इसमें 8000mAh की बड़ी बैटरी भी मिलेगी।
Redmi के नए फोन जल्द बाजार में धूम मचाने आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं Redmi Note 17 Series में आने वाले स्मार्टफोन्स की। नई सीरीज चीन में 14 जुलाई को डेब्यू करेगी। लॉन्च से पहले सीरीज में शामिल Redmi Note 17 के बारे में कई अहम जानकारियां सामने आ गई हैं। खुद कंपनी के अधिकारियों ने स्टैंडर्ड मॉडल में होने वाले कुछ बड़े अपग्रेड्स की पुष्टि की है, जिनमें डिस्प्ले, बैटरी और एक नया कलर ऑप्शन शामिल है। इससे खरीदारों को यह साफ अंदाजा हो गया है कि आने वाले इस बजट स्मार्टफोन से क्या उम्मीद की जा सकती है। इसका डिस्प्ले सबसे खास होगा। दावा है कि यह रेडमी का सबसे बड़े OLED डिस्प्ले वाला फोन होगा। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर…
Redmi Note 17 में रेडमी का अब तक का सबसे बड़ा OLED डिस्प्ले मिलेगा
रेडमी नोट 17 में रेडमी स्मार्टफोन का अब तक का सबसे बड़ा OLED डिस्प्ले होगा, जो डायगोनली 7 इंच का है। यह पैनल 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है, इसकी ग्लोबल ब्राइटनेस 1200 निट्स तक जाती है और इसमें कंफर्टेबल व्यूइंग के लिए Xiaomi की आई प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी भी शामिल है।
पिछले रेडमी नोट 15 में 6.77-इंच का डिस्प्ले था, लेकिन नए मॉडल का साइज काफी बड़ा है। इस वजह से यह अपने सेगमेंट के उन चुनिंदा स्मार्टफोन में से एक बन गया है जिनमें 7-इंच की स्क्रीन मिलती है।
नए मीटियोर पर्पल कलर में भी आ रहा फोन
रेडमी ने 'मीटियोर पर्पल' कलर वेरिएंट भी पेश किया है, जिसके पिछले हिस्से (रियर पैनल) पर एक खास तरह की धारियों वाली फिनिश दी गई है। आधिकारिक तस्वीरों से पता चलता है कि स्टैंडर्ड रेडमी नोट 17 में प्लास्टिक फ्रेम के साथ फ्लैट डिजाइन बरकरार रखा गया है, जबकि इसके रियर कैमरा मॉड्यूल का लेआउट Pro मॉडल जैसा ही है, लेकिन कैमरे का अरेंजमेंट अलग है।
फोन में 8000mAh की तगड़ी बैटरी
इसकी एक और बड़ी खासियत 8000mAh की बैटरी है, जो इस प्राइस रेंज में आम नहीं है। रेडमी इस डिवाइस को एक ऐसे लंबे समय तक चलने वाले स्मार्टफोन के तौर पर पेश कर रहा है जो बार-बार चार्ज किए बिना रोजाना के भारी इस्तेमाल को भी आसानी से संभाल सकता है। हालांकि कंपनी ने अभी तक स्टैंडर्ड मॉडल की चार्जिंग से जुड़ी जानकारी नहीं दी है, लेकिन उम्मीद है कि इसकी बड़ी बैटरी ही इसकी सबसे बड़ी खासियत होगी।
रेडमी ने नोट 17 सीरीज के लिए मजबूती (ड्यूरेबिलिटी) पर भी खास जोर दिया है और पूरी सीरीज में बेहतर ड्रॉप रेजिस्टेंस और पानी से सुरक्षा का वादा किया है। यह सीरीज 14 जुलाई को शाम 7 बजे चीन में लॉन्च होगी, जहां रेडमी के Redmi Note 17 और Redmi Note 17 Pro, दोनों के पूरे स्पेसिफिकेशन्स, कीमत और उपलब्धता की जानकारी देने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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