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7 इंच की सबसे बड़ी स्क्रीन, 9000mAh बैटरी, लॉन्च होते ही छा जाएंगे ये दो धांसू फोन

By Arpit Soni
लाइव हिन्दुस्तान
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Redmi Note 17 और Redmi Note 17 Pro स्मार्टफोन 14 जुलाई को लॉन्च होने के लिए तैयार है। लॉन्च से पहले फोन के कई खास फीचर्स सामने आ गए हैं। स्टैंडर्ड मॉडल सबसे बड़ी 7 इंच OLED स्क्रीन वाला रेडमी फोन होगा। Pro मॉडल में 9000mAh बैटरी मिलेगी।

7 इंच की सबसे बड़ी स्क्रीन, 9000mAh बैटरी, लॉन्च होते ही छा जाएंगे ये दो धांसू फोन

Redmi Note 17 Series लॉन्च से पहले ही चर्चा में है। सीरीज में दो मॉडल Redmi Note 17 और Redmi Note 17 Pro शामिल हैं। ये 14 जुलाई यानी इस मंगलवार को लॉन्च हो रहे हैं। ब्रांड ने लॉन्च से पहले ही फोन में मिलने वाले कई खास स्पेसिफिकेशन्स की पुष्टि की है, जिसमें यह भी शामिल है कि Note 17 मॉडल 7-इंच OLED स्क्रीन वाला उनका पहला फोन होगा। अब, चीन की सोशल मीडिया साइट बीवो पर टिप्स्टर फिक्स्ड फोकस डिजिटल ने आने वाले Redmi Note 17 और Redmi Note 17 Pro के बारे में लगभग सारे स्पेसिफिकेशन्स शेयर कर दिए हैं। इन दोनों रेडमी फोन में क्या-क्या खास मिलने वाला है, चलिए जानते हैं...

Redmi Note 17 और 17 Pro में क्या खास होगा

लीक के अनुसार, स्टैंडर्ड रेडमी नोट 17 में स्नैपड्रैगन 4 जेन 4 प्रोसेसर होगा। कहा जा रहा है कि इस फोन में 7-इंच का 1080 पिक्सेल सैमसंग E4 प्रो डिस्प्ले होगा, जिसकी ब्राइटनेस 1200 से 1800 निट्स के बीच होगी। इसे पावर देने के लिए 8000mAh की बैटरी होगी जो 45W वायर्ड चार्जिंग और 22.5W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। कैमरे की बात करें तो, फोन में 50 मेगापिक्सेल का मेन सेंसर और शॉर्ट-फोकस ऑप्टिकल इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होने की उम्मीद है। फोन में IP65 रेटिंग और प्लास्टिक फ्रेम होने की भी बात कही जा रही है।

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redmi note 17 series

वहीं, रेडमी नोट 17 Pro में ज्यादा पावरफुल स्नैपड्रैगन 6s जेन 4 चिपसेट होने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि इसमें 6.83-इंच का 1.5K फ्लैगशिप-लेवल फ्लैट डिस्प्ले होगा, जिसकी पीक ब्राइटनेस 3500 निट्स तक होगी। प्रो वेरिएंट में बड़ी 9000mAh की बैटरी होने की उम्मीद है, जो 67W वायर्ड चार्जिंग और 22.5W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करेगी।

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स्टैंडर्ड मॉडल की तरह, Pro मॉडल में भी 50 मेगापिक्सेल मेन कैमरा और एक शॉर्ट-फोकस ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर शामिल होने की संभावना है। कहा जा रहा है कि प्रो मॉडल मजबूती पर ज्यादा फोकस करेगा और यह IP66+IP68+IP69+IP69K रेटिंग के साथ आएगा, जबकि स्टैंडर्ड नोट 17 मॉडल केवल IP65 रेटिंग के साथ आएगा। कहा जा रहा है कि कई बेहतरीन अपग्रेड के बावजूद दोनों फोन प्लास्टिक फ्रेम के साथ आएंगे।

ये आंकड़े काफी हद तक उन जानकारियों से मेल खाते हैं जिनकी पुष्टि कंपनी पहले ही अपने ऑफिशियल टीजर में कर चुकी है। इन टीजर्स में लॉन्च से पहले ही Note 17 Pro की 9000mAh बैटरी, 67W चार्जिंग और 3500-निट डिस्प्ले के बारे में जानकारी दी गई थी। दोनों मॉडल्स का डिजाइन भी पहले ही सामने आ चुका है, जिससे यह कन्फर्म हो गया है कि इनके पिछले हिस्से (रियर पैनल) के ऊपरी-बाएं कोने में एक नया रेक्टैंगुलर कैमरा मॉड्यूल दिया गया है।

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अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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