अब भारत में तहलका मचाएंगे ये रेडमी फोन, सामने आई लॉन्च डिटेल, यह है खास

संक्षेप: Redmi Note 15 series को इस साल की शुरुआत में चीन में लॉन्च किया गया था और अब यह जल्द ही भारतीय बाजार में भी दस्तक देगी। एक टिप्स्टर ने इन फोन्स की लॉन्च टाइमलाइन का खुलासा किया है। इसी बीच, देश में रेडमी 15C की लॉन्च टाइमलाइन का भी खुलासा हुआ है।

Sat, 15 Nov 2025 02:15 PM

Redmi Note 15 series को इस साल की शुरुआत में चीन में लॉन्च किया गया था और अब यह जल्द ही भारतीय बाजार में भी दस्तक देगी। एक टिप्स्टर ने इन फोन्स की लॉन्च टाइमलाइन का खुलासा किया है। इस लाइनअप में Redmi Note 15 Pro+ और Redmi Note 15 Pro मॉडल के शामिल होने की उम्मीद है, और यह दिसंबर में भारत में लॉन्च हो सकता है। इसी बीच, देश में रेडमी 15C की लॉन्च टाइमलाइन का भी खुलासा हुआ है। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

भारत में कब लॉन्च होंगे Redmi Note 15 सीरीज फोन? टिप्स्टर अभिषेक यादव के मुताबिक, रेडमी नोट 15 सीरीज भारत में दिसंबर में लॉन्च होगी। शाओमी के सब-ब्रांड के इन अपकमिंग फोन्स की पहली सेल 9 जनवरी, 2026 से शुरू होने की उम्मीद है।

पिछली रिपोर्ट्स के अनुसार, रेडमी नोट 15 प्रो+ और रेडमी नोट 15 प्रो की कीमत उनके पिछले मॉडल के समान ही बताई जा रही है। बता दें कि, रेडमी नोट 14 प्रो+ 5G के 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की शुरुआती कीमत 29,999 रुपये थी। वहीं, रेडमी नोट 14 प्रो 5G की कीमत इसी कॉन्फिगरेशन के लिए 23,999 रुपये थी। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो अपकमिंग फोन्स में उनके चीनी वर्जन की तुलना में थोड़ा अलग कैमरा होने की सूचना है।