ग्राहकों को झटका, अब ₹3000 तक महंगे पड़ेंगे रेडमी के ये दो फोन, इतनी है नई कीमत
हाल ही में Realme और OnePlus ने अपने कुछ स्मार्टफोन्स की कीमतों में बदलाव किया था, और अब Xiaomi भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। कंपनी ने Redmi Note 15 SE और Redmi A7 Pro 5G की कीमतों में 3,000 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी है।
मेमोरी और कंपोनेंट्स की बढ़ती कीमतों का असर अब स्मार्टफोन बाजार में देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई OEM ब्रांड्स ने अलग-अलग क्षेत्रों में अपने डिवाइस की कीमतें बढ़ाना शुरू कर दिया है। हाल ही में Realme और OnePlus ने अपने कुछ स्मार्टफोन्स की कीमतों में बदलाव किया था, और अब Xiaomi भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है।
महंगे हुए रेडमी के पॉपुलर फोन
Xiaomi ने अपने दो पॉपुलर स्मार्टफोन्स की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी ने Redmi Note 15 SE और Redmi A7 Pro 5G की कीमतों में 3,000 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी है। अगर आप भी रेडमी का नया फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो अब आपको इसके लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। Redmi Note 15 SE स्मार्टफोन के 6GB+128GB, 8GB+128GB और 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमतें अब क्रमशः 19,999 रुपये से बढ़ाकर 22,999 रुपये, 21,999 रुपये से बढ़ाकर 24,999 रुपये और 23,999 रुपये से बढ़ाकर 26,999 रुपये कर दी गई हैं।
अब 3,000 रुपये महंगा पड़ेगा Redmi Note 15 SE
19,999 रुपये के 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत में 3,000 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है, अब यह 22,999 रुपये का हो गया है।
21,999 रुपये के 8GB+128GB वेरिएंट की कीमत में 3,000 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है, अब यह 24,999 रुपये का हो गया है।
23,999 रुपये के 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत में 3,000 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है, अब यह 26,999 रुपये का हो गया है।
इसके अलावा, शाओमी ने Redmi A7 Pro 5G स्मार्टफोन की कीमत में भी बढ़ोतरी कर दी है। अब इसके 4GB+64GB वेरिएंट की कीमत अब 12,499 रुपये से बढ़कर 14,999 रुपये हो गई है, जबकि 4GB+128GB वेरिएंट की कीमत 13,499 रुपये से बढ़कर 15,999 रुपये हो गई है।
अब 2,500 रुपये महंगा पड़ेगा Redmi A7 Pro 5G
12,499 रुपये के 4GB+64GB वेरिएंट की कीमत में 2,500 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है, अब यह 14,999 रुपये का हो गया है।
13,499 रुपये के 4GB+128GB वेरिएंट की कीमत में 2,500 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है, अब यह 15,999 रुपये का हो गया है।
Realme P4 Lite 5G भी 2,000 रुपये तक महंगा हुआ
Realme का P4 Lite 5G स्मार्टफोन भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। 4GB+64GB वेरिएंट की कीमत अब 13,499 रुपये से बढ़ाकर 14,999 रुपये कर दी गई है, जबकि 4GB+128GB और 6GB+128GB वेरिएंट की कीमतें क्रमशः 14,499 रुपये से बढ़ाकर 16,499 रुपये और 16,499 रुपये से बढ़ाकर 18,499 रुपये कर दी गई हैं।
ऊपर बताए गए सभी डिवाइसों की संशोधित कीमतें अब उनके संबंधित प्रोडक्ट पेजों पर भी अपडेट कर दी गई हैं।
महंगे हुए OnePlus के दो पॉपुलर फोन
टिप्स्टर संजू चौधरी द्वारा शेयर की गई जानकारी के अनुसार, हाल ही में लॉन्च हुए OnePlus Nord CE 6 सीरीज के स्मार्टफोन की कीमत भारतीय बाजार में बढ़ गई है। OnePlus Nord CE 6 स्मार्टफोन, जिसे शुरू में 8GB+128GB वेरिएंट के लिए 29,999 रुपये और 8GB+256GB वेरिएंट के लिए 32,999 रुपये में लॉन्च किया गया था, अब दोनों स्टोरेज ऑप्शन पर 2,000 रुपये महंगा हो गया है।
OnePlus Nord CE 6 Lite स्मार्टफोन की बात करें, तो इसके 6GB+128GB, 8GB+128GB और 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है। 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत अब 20,999 रुपये से बढ़कर 22,999 रुपये हो गई है, जबकि 8GB+128GB और 8GB+256GB वेरिएंट की कीमतें क्रमशः 22,999 रुपये से बढ़कर 25,999 रुपये और 25,999 रुपये से बढ़कर 28,999 रुपये हो गई हैं।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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