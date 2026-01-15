200MP कैमरा, 6580mAh बैटरी के साथ जल्द भारत आ रहा Redmi Note 15 सीरीज का नया फोन, Geekbench पर हुआ स्पॉट

संक्षेप: Redmi जल्द Note 15 सीरीज का Pro वर्जन भारत में लाने की तैयारी कर रहा है। फोन Geekbench पर लीक हुआ है। खबर है कि इस फोन में MediaTek Dimensity 7400 चिपसेट, 8GB RAM, HyperOS 2 और शक्तिशाली बैटरी होगी।

Jan 15, 2026 08:08 am IST

भारत में हाल ही में Redmi Note 15 5G लॉन्च हुआ है, और ऐसा लगता है कि चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Redmi Note 15 Pro 5G को भी भारत में लाने की तैयारी कर रही है। इस स्मार्टफोन को एक बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म पर टेस्ट करते हुए देखा गया है। लिस्टिंग से फोन के चिपसेट और रैम का भी पता चलता है, साथ ही इसके संभावित परफॉर्मेंस का भी संकेत मिलता है। Redmi Note 15 Pro 5G भारत के बाहर चुनिंदा बाजारों में पहले से ही उपलब्ध है। इस हैंडसेट को Redmi Note 15 Pro+ 5G और Redmi Note 15 5G के साथ दिसंबर 2025 में वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया गया था। इस हैंडसेट में 6,580mAh की बैटरी है।

हाल ही में Geekbench प्लेटफॉर्म पर Redmi Note 15 Pro 5G का भारतीय वेरिएंट दिखाई दिया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि फोन भारत में जल्द लॉन्च हो सकता है। Geekbench लिस्टिंग में यह डिवाइस मॉडल नंबर 25080RABDI के नाम से रिकॉर्ड हुआ है, जो कथित तौर पर भारतीय संस्करण का कोडनेम है। Geekbench लिस्टिंग में यह फोन 8GB RAM के साथ नजर आया है और इसमें एक ऑक्टाकोर CPU है जो 2.6GHz तक सबसे अधिक क्लॉक स्पीड पर काम करता है।

Redmi Note 15 Pro 5G के फीचर्स (संभावित) Redmi Note 15 Pro 5G भारत में MediaTek Dimensity 7400 SoC के साथ आ सकता है। डिवाइस 8GB RAM के साथ टेस्ट किया गया और इसमें GPU के रूप में Mali-G615 MC2 का उपयोग हुआ है। यह रोजमर्रा के टास्क, मल्टीटास्किंग और हल्के-मध्यम गेमिंग के लिए काफी सक्षम है। जहां तक ग्लोबल वेरिएंट की बात है, Redmi Note 15 Pro 5G में 6.83-इंच 1.5K AMOLED डिस्प्ले है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 3,200nits तक पीक ब्राइटनेस मिलती है। स्क्रीन को Gorilla Glass Victus 2 से प्रोटेक्ट किया गया है, जो रोज़मर्रा की खरोंच और दरारों से सुरक्षा देता है।

ग्लोबली फोन में 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा शामिल है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 20MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। बैटरी क्षमता 6580mAh है और यह 45W फास्ट चार्जिंग और 22.5W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है।