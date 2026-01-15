Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Redmi Note 15 Pro spotted on Geekbench soon launch in india with 200MP camera and 6580mAh battery
200MP कैमरा, 6580mAh बैटरी के साथ जल्द भारत आ रहा Redmi Note 15 सीरीज का नया फोन, Geekbench पर हुआ स्पॉट

200MP कैमरा, 6580mAh बैटरी के साथ जल्द भारत आ रहा Redmi Note 15 सीरीज का नया फोन, Geekbench पर हुआ स्पॉट

संक्षेप:

Redmi जल्द Note 15 सीरीज का Pro वर्जन भारत में लाने की तैयारी कर रहा है। फोन Geekbench पर लीक हुआ है। खबर है कि इस फोन में MediaTek Dimensity 7400 चिपसेट, 8GB RAM, HyperOS 2 और शक्तिशाली बैटरी होगी।

Jan 15, 2026 08:08 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Xiaomi Redmi Note 15 Pro

Xiaomi Redmi Note 15 Pro

  • checkLikely Arctic White
  • check16 GB RAM
  • check512GB Storage

₹24990

और जाने

discount

15% OFF

Redmi Note 15 5G

Redmi Note 15 5G

  • checkBlack
  • check6GB/8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹22999

₹26999

खरीदिये

discount

15% OFF

Xiaomi Redmi Note 15

Xiaomi Redmi Note 15

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹22999

₹26999

खरीदिये

Redmi Note 15 Pro 5G

Redmi Note 15 Pro 5G

  • checkMultiple colour options
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage

₹20000

और जाने

discount

15% OFF

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹15296

₹17999

खरीदिये

भारत में हाल ही में Redmi Note 15 5G लॉन्च हुआ है, और ऐसा लगता है कि चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Redmi Note 15 Pro 5G को भी भारत में लाने की तैयारी कर रही है। इस स्मार्टफोन को एक बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म पर टेस्ट करते हुए देखा गया है। लिस्टिंग से फोन के चिपसेट और रैम का भी पता चलता है, साथ ही इसके संभावित परफॉर्मेंस का भी संकेत मिलता है। Redmi Note 15 Pro 5G भारत के बाहर चुनिंदा बाजारों में पहले से ही उपलब्ध है। इस हैंडसेट को Redmi Note 15 Pro+ 5G और Redmi Note 15 5G के साथ दिसंबर 2025 में वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया गया था। इस हैंडसेट में 6,580mAh की बैटरी है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Xiaomi Redmi Note 15 Pro

Xiaomi Redmi Note 15 Pro

  • checkLikely Arctic White
  • check16 GB RAM
  • check512GB Storage

₹24990

और जाने

discount

15% OFF

Redmi Note 15 5G

Redmi Note 15 5G

  • checkBlack
  • check6GB/8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹22999

₹26999

खरीदिये

discount

15% OFF

Xiaomi Redmi Note 15

Xiaomi Redmi Note 15

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹22999

₹26999

खरीदिये

Redmi Note 15 Pro 5G

Redmi Note 15 Pro 5G

  • checkMultiple colour options
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage

₹20000

और जाने

discount

15% OFF

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹15296

₹17999

खरीदिये

हाल ही में Geekbench प्लेटफॉर्म पर Redmi Note 15 Pro 5G का भारतीय वेरिएंट दिखाई दिया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि फोन भारत में जल्द लॉन्च हो सकता है। Geekbench लिस्टिंग में यह डिवाइस मॉडल नंबर 25080RABDI के नाम से रिकॉर्ड हुआ है, जो कथित तौर पर भारतीय संस्करण का कोडनेम है। Geekbench लिस्टिंग में यह फोन 8GB RAM के साथ नजर आया है और इसमें एक ऑक्टाकोर CPU है जो 2.6GHz तक सबसे अधिक क्लॉक स्पीड पर काम करता है।

ये भी पढ़ें:सावधान! दो Aadhaar Card में एक ही फोटो है तो तुरंत करें ये काम, नहीं तो फंसेंगे

Redmi Note 15 Pro 5G के फीचर्स (संभावित)

Redmi Note 15 Pro 5G भारत में MediaTek Dimensity 7400 SoC के साथ आ सकता है। डिवाइस 8GB RAM के साथ टेस्ट किया गया और इसमें GPU के रूप में Mali-G615 MC2 का उपयोग हुआ है। यह रोजमर्रा के टास्क, मल्टीटास्किंग और हल्के-मध्यम गेमिंग के लिए काफी सक्षम है। जहां तक ग्लोबल वेरिएंट की बात है, Redmi Note 15 Pro 5G में 6.83-इंच 1.5K AMOLED डिस्प्ले है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 3,200nits तक पीक ब्राइटनेस मिलती है। स्क्रीन को Gorilla Glass Victus 2 से प्रोटेक्ट किया गया है, जो रोज़मर्रा की खरोंच और दरारों से सुरक्षा देता है।

ग्लोबली फोन में 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा शामिल है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 20MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। बैटरी क्षमता 6580mAh है और यह 45W फास्ट चार्जिंग और 22.5W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

8% OFF

Oppo Reno 15 5G

Oppo Reno 15 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.59-inch Display Size
amazon-logo

₹45999

₹49999

खरीदिये

discount

9% OFF

Oppo Reno 15 Pro 5G

Oppo Reno 15 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹67999

₹74999

खरीदिये

discount

13% OFF

Poco M8 5G

Poco M8 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77 inch Display Size
flipkart-logo

₹18999

₹21999

खरीदिये

discount

8% OFF

Realme 16 Pro 5G

Realme 16 Pro 5G

  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
flipkart-logo

₹31999

₹34999

खरीदिये

discount

9% OFF

Realme 16 Pro Plus 5G

Realme 16 Pro Plus 5G

  • check8GB/128GB RAM
  • check12GB / 256GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
flipkart-logo

₹39999

₹43999

खरीदिये

भारत लॉन्च अपडेट

कंपनी ने अभी तक भारत में Redmi Note 15 Pro 5G के लॉन्च की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि Geekbench पर स्पॉट होने के बाद उम्मीद है कि रेडमी जल्द से जल्द घोषणा कर सकती है, खासकर तब जब रेडमी नोट 15 5G मॉडल पहले ही भारतीय बाजार में उपलब्ध हो चुका है।

ये भी पढ़ें:कमाल डील! ₹25,999 में खरीदें 50MP फ्रंट कैमरा, बिंदास AI फीचर वाला Motorola फोन
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Redmi Redmi Phone

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।