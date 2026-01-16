Hindustan Hindi News
Redmi का कैमरा सुपरस्टार हुआ लॉन्च; 200MP OIS कैमरा, 6500mAh बैटरी, प्रीमियम AI फीचर्स से लैस

Redmi का कैमरा सुपरस्टार हुआ लॉन्च; 200MP OIS कैमरा, 6500mAh बैटरी, प्रीमियम AI फीचर्स से लैस

संक्षेप:

Redmi Note 15 Pro 5G और Pro+ 5G को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। यह फोन 200MP कैमरा और 6500mAh बैटरी जैसे प्रीमियम फीचर्स के साथ आता है। जानें कीमत, स्पेसिफिकेशंस और कब भारत में आ सकता है।

Jan 16, 2026 12:40 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Xiaomi ने Redmi Note 15 Pro Series को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है, जिसमें Redmi Note 15 Pro 5G और Redmi Note 15 Pro+ 5G शामिल हैं। यह दोनों डिवाइसेज मिड-रेंज स्मार्टफोन सेगमेंट में दमदार फीचर्स और प्रीमियम अनुभव देने का दावा करते हैं। पहले यह सीरीज चीन में लॉन्च हो चुकी थी, लेकिन ग्लोबल वर्ज़न में कुछ महत्वपूर्ण सुधार और बदलाव किए गए हैं, खासकर कैमरा, बैटरी और प्रोसेसर के मामले में।

Redmi Note 15 Pro Series की सबसे बड़ी खासियत इसमें मिलने वाला 200MP HPE इमेज सेंसर है, जो फोटोग्राफी अनुभव को अगले लेवल पर ले जाता है और ऑप्टिकल-लेवल ज़ूम तक सपोर्ट करता है। दोनों मॉडल्स में Dolby Vision, और HDR10+ सपोर्ट के साथ आता है मतलब पिक्चर क्वालिटी और ब्राइटनेस दोनों शानदार हैं। यह सीरीज Android 15 के साथ HyperOS 2 पर चलेगी, जो यूजर एक्सपीरियंस को स्मूद और स्मार्ट बनाती है।

ये भी पढ़ें:Republic Day Sale में Motorola का ताबड़तोड़ धमाका: ₹4000 तक सस्ते हुए फोन्स

Redmi Note 15 Pro Series के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

डिस्प्ले और डिज़ाइन

Redmi Note 15 Pro Series दोनों मॉडल्स में 6.83-इंच 1.5K OLED डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट, 480Hz टच सैंपलिंग, Dolby Vision, और HDR10+ सपोर्ट के साथ आती है। पिक ब्राइटनेस 3200 nits तक है, जो आउटडोर विज़िबिलिटी के लिए बेहतरीन है। डिस्प्ले को Corning Gorilla Glass Victus 2 से प्रोटेक्ट किया गया है। फोन में IP66/IP68/IP69/IP69K सर्टिफिकेशन भी है, जिससे यह पानी, धूल और शॉक के खिलाफ मजबूत है।

प्रोसेसर और परफॉर्मेंस

Redmi Note 15 Pro+ 5G Snapdragon 7s Gen 4 मोबाइल प्लेटफॉर्म के साथ आता है, जिसके साथ Adreno 810 GPU है जिससे गेमिंग और भारी ग्राफ़िक्स काम स्मूद होंगे। वहीं Redmi Note 15 Pro 5G में MediaTek Dimensity 7400 Ultra चिपसेट है, जो रोज़मर्रा के काम से लेकर मल्टीटास्किंग तक अच्छा परफॉर्मेंस देता है। दोनों मॉडलों में 8GB/12GB LPDDR4X RAM और 256GB/512GB UFS 2.2 स्टोरेज उपलब्ध है, जिससे ऐप्स और गेम जल्दी लोड होते हैं।

ये भी पढ़ें:₹6,999 से कम में खरीदें 50MP AI कैमरा, बड़ी बैटरी, बिना नेटवर्क Calling फोन्स
ये भी पढ़ें:माता-पिता के लिए बड़ी खबर! YouTube Shorts पर टाइम लिमिट और ब्लॉक फीचर आया, नया क

कैमरा सिस्टम

Redmi Note 15 Pro Series का कैमरा सिस्टम 1/1.4-inch 200MP HPE इमेज सेंसर के इर्द-गिर्द केंद्रीत है, जिसमें 2× और 4× ऑप्टिकल-लेवल ज़ूम सपोर्ट मिलता है और फाइव अलग-अलग फोकल लेंथ में फोटो कैप्चर कर सकता है। AI-आधारित फोटोग्राफी टूल जैसे Triple-focal-length DAG HDR, AI Creativity Assistant, और Dynamic Shots 2.0 भी दिए गए हैं, जो लो-लाइट और शार्प शॉट्स के लिए मददगार साबित होंगे।

Front Camera:

• Note 15 Pro: 20MP

• Note 15 Pro+: 32MP

ये सेल्फ़ी कैमरे भी 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग और साफ सेल्फ़ीज के लिए सक्षम हैं।

बैटरी और चार्जिंग

Battery दोनों मॉडलों में SiC (Silicon–Carbon) बैटरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है।

• Note 15 Pro+: 6500mAh + 100W Fast Charging

• Note 15 Pro: 6580mAh + 45W Fast Charging

उपयोग के अनुसार यह बैटरी दिन भर का बैकअप देती है, और 22.5W Reverse Charging फीचर भी है।

