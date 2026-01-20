Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Redmi Note 15 Pro Series Full Specifications Leaked Ahead of India Launch
Redmi Note 15 Pro और 15 Pro+ के सारे स्पेसिफिकेशंस लीक, लॉन्च से पहले बड़ा खुलासा

Redmi Note 15 Pro और 15 Pro+ के सारे स्पेसिफिकेशंस लीक, लॉन्च से पहले बड़ा खुलासा

संक्षेप:

Redmi Note 15 Pro सीरीज के स्पेसिफिकेशंस लॉन्च से पहले लीक हो गए हैं, जिनमें 1.5K AMOLED डिस्प्ले, 200MP कैमरा और बड़ी बैटरी जैसे प्रीमियम फीचर्स सामने आए हैं। आइए आपको इनके बारे में बताएं। 

Jan 20, 2026 09:28 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Xiaomi Redmi Note 15 Pro

Xiaomi Redmi Note 15 Pro

  • checkLikely Arctic White
  • check16 GB RAM
  • check512GB Storage

₹24990

और जाने

discount

15% OFF

Redmi Note 15 5G

Redmi Note 15 5G

  • checkBlack
  • check6GB/8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹22999

₹26999

खरीदिये

discount

15% OFF

Xiaomi Redmi Note 15

Xiaomi Redmi Note 15

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹22999

₹26999

खरीदिये

discount

16% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
flipkart-logo

₹23475

₹27999

खरीदिये

discount

13% OFF

Realme P4 Pro 5G

Realme P4 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
flipkart-logo

₹24999

₹28999

खरीदिये

भारत में आधिकारिक लॉन्च से पहले ही Redmi Note 15 Pro और Redmi Note 15 Pro+ के लगभग सभी स्पेसिफिकेशंस लीक हो चुके हैं। टिप्स्टर अभिषेक यादव के मुताबिक, Xiaomi इस बार भी मिड-रेंज सेगमेंट में प्रीमियम फीचर्स देने की स्ट्रेटजी पर काम कर रही है। लीक से साफ संकेत मिलते हैं कि कंपनी डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी और ड्यूरेबिलिटी सभी मामलों में यूजर्स को दमदार पैकेज देने वाली है। आइए आपको लीक हुई डीटेल्स के बारे में बताते हैं।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Xiaomi Redmi Note 15 Pro

Xiaomi Redmi Note 15 Pro

  • checkLikely Arctic White
  • check16 GB RAM
  • check512GB Storage

₹24990

और जाने

discount

15% OFF

Redmi Note 15 5G

Redmi Note 15 5G

  • checkBlack
  • check6GB/8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹22999

₹26999

खरीदिये

discount

15% OFF

Xiaomi Redmi Note 15

Xiaomi Redmi Note 15

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹22999

₹26999

खरीदिये

discount

16% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
flipkart-logo

₹23475

₹27999

खरीदिये

discount

13% OFF

Realme P4 Pro 5G

Realme P4 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
flipkart-logo

₹24999

₹28999

खरीदिये

ऐसे होंगे Redmi Note 15 Pro के स्पेसिफिकेशंस

Redmi Note 15 Pro में 6.83-इंच का फ्लैट AMOLED डिस्प्ले दिए जाने की बात सामने आई है। यह डिस्प्ले 1.5K रेजोल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट, HDR10+ और Dolby Vision सपोर्ट के साथ आएगा। इसमें Corning Gorilla Glass Victus 2 दिया जा सकता है, जबकि 1800 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस धूप में भी बेहतर विजिबिलिटी देगी। Note 15 Pro में MediaTek Dimensity 7400 Ultra प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है, जिसे Mali-G615 MC2 GPU के साथ जोड़ा जाएगा। यह स्मार्टफोन Android 15 पर बेस्ड HyperOS 2 पर चलेगा, जिससे डेली यूज, मल्टीटास्किंग और गेमिंग में स्मूद एक्सपीरियंस मिलने की संभावना है। स्टोरेज के लिए फोन में 8GB RAM के साथ 128GB और 256GB इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन मिल सकते हैं।

ये भी पढ़ें:₹10 हजार से कम में मिल रहे Samsung M07, Redmi A4 5G समेत ये दमदार स्मार्टफोन

लीक के मुताबिक, इसमें 200MP का Samsung HPE प्राइमरी सेंसर दिया जाएगा, जो OIS सपोर्ट के साथ आएगा। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिल सकता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 20MP का फ्रंट कैमरा दिए जाने की उम्मीद है। बैटरी के मामले में Redmi Note 15 Pro में 6,580mAh की बड़ी बैटरी हो सकती है, जो 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। इसके अलावा 22.5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग भी मिलने की बात सामने आई है। इसमें Dolby Atmos सपोर्ट वाले डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, साथ ही IP66, IP68, IP69 और IP69K रेटिंग दी जा सकती है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

8% OFF

Oppo Reno 15 5G

Oppo Reno 15 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.59-inch Display Size
amazon-logo

₹45999

₹49999

खरीदिये

discount

9% OFF

Oppo Reno 15 Pro 5G

Oppo Reno 15 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹67999

₹74999

खरीदिये

discount

13% OFF

Poco M8 5G

Poco M8 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77 inch Display Size
flipkart-logo

₹18999

₹21999

खरीदिये

discount

8% OFF

Realme 16 Pro 5G

Realme 16 Pro 5G

  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
flipkart-logo

₹33999

₹36999

खरीदिये

discount

9% OFF

Realme 16 Pro Plus 5G

Realme 16 Pro Plus 5G

  • check8GB/128GB RAM
  • check12GB / 256GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
flipkart-logo

₹39999

₹43999

खरीदिये

ऐसे होंगे Redmi Note 15 Pro+ के स्पेसिफिकेशंस

Redmi Note 15 Pro+ अपने स्टैंडर्ड वेरिएंट से कहीं बेहतर हो सकता है। इसमें भी 6.83 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, लेकिन यह क्वॉड-कर्व्ड डिजाइन के साथ आ सकता है। डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन्स लगभग वैसे ही रहेंगे, इसमें भी 1.5K रेजोल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट, HDR10+ और Dolby Vision सपोर्ट के साथ Gorilla Glass Victus 2 प्रोटेक्शन मिल सकता है।

ये भी पढ़ें:मौका! Amazon Sale में Samsung फोन्स पर बंपर डिस्काउंट, ये रहीं टॉप-10 डील्स

अच्छी परफॉर्मेंस के लिए Redmi Note 15 Pro+ में Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर दिए जाने की संभावना है, जिसे Adreno 810 GPU के साथ जोड़ा जाएगा। यह फोन भी Android 15 आधारित HyperOS 2 पर रन करेगा। कैमरा सेटअप लगभग वही रहेगा, जिसमें 200MP Samsung HPE प्राइमरी कैमरा और 8MP अल्ट्रा-वाइड लेंस शामिल होगा, लेकिन सेल्फी कैमरा को 32MP तक अपग्रेड किया जा सकता है।

बैटरी और चार्जिंग Redmi Note 15 Pro+ का सबसे बड़ा हाईलाइट हो सकता है। इसमें 6,500mAh की बैटरी के साथ 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने की उम्मीद है, जबकि 22.5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग भी दी जा सकती है। यह फोन 8GB + 256GB, 12GB + 256GB और 12GB + 512GB वेरिएंट्स में आ सकता है।

इतनी हो सकती है कीमत

ग्लोबल मार्केट में Redmi Note 15 की कीमत करीब 330 डॉलर रखी गई है, जो भारतीय करेंसी में करीब 27,000 से 28,000 रुपये के आसपास है। इसी तरह, Redmi Note 15 Pro की ग्लोबल मार्केट में कीमत 468 डॉलर है, जिसके हिसाब से भारत में इसकी संभावित कीमत 38,000 से 40,000 रुपये के बीच हो सकती है। वहीं, टॉप वेरिएंट Redmi Note 15 Pro+ को 550 डॉलर में लॉन्च किया गया है, जिससे भारत में इसकी अनुमानित कीमत 45,000 से 47,000 रुपये के आसपास रहने की उम्मीद है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Xiaomi Xiaomi Phone Redmi अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।