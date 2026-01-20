Redmi Note 15 Pro और 15 Pro+ के सारे स्पेसिफिकेशंस लीक, लॉन्च से पहले बड़ा खुलासा

संक्षेप: Redmi Note 15 Pro सीरीज के स्पेसिफिकेशंस लॉन्च से पहले लीक हो गए हैं, जिनमें 1.5K AMOLED डिस्प्ले, 200MP कैमरा और बड़ी बैटरी जैसे प्रीमियम फीचर्स सामने आए हैं। आइए आपको इनके बारे में बताएं।

Jan 20, 2026 09:28 pm IST

भारत में आधिकारिक लॉन्च से पहले ही Redmi Note 15 Pro और Redmi Note 15 Pro+ के लगभग सभी स्पेसिफिकेशंस लीक हो चुके हैं। टिप्स्टर अभिषेक यादव के मुताबिक, Xiaomi इस बार भी मिड-रेंज सेगमेंट में प्रीमियम फीचर्स देने की स्ट्रेटजी पर काम कर रही है। लीक से साफ संकेत मिलते हैं कि कंपनी डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी और ड्यूरेबिलिटी सभी मामलों में यूजर्स को दमदार पैकेज देने वाली है। आइए आपको लीक हुई डीटेल्स के बारे में बताते हैं।

ऐसे होंगे Redmi Note 15 Pro के स्पेसिफिकेशंस Redmi Note 15 Pro में 6.83-इंच का फ्लैट AMOLED डिस्प्ले दिए जाने की बात सामने आई है। यह डिस्प्ले 1.5K रेजोल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट, HDR10+ और Dolby Vision सपोर्ट के साथ आएगा। इसमें Corning Gorilla Glass Victus 2 दिया जा सकता है, जबकि 1800 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस धूप में भी बेहतर विजिबिलिटी देगी। Note 15 Pro में MediaTek Dimensity 7400 Ultra प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है, जिसे Mali-G615 MC2 GPU के साथ जोड़ा जाएगा। यह स्मार्टफोन Android 15 पर बेस्ड HyperOS 2 पर चलेगा, जिससे डेली यूज, मल्टीटास्किंग और गेमिंग में स्मूद एक्सपीरियंस मिलने की संभावना है। स्टोरेज के लिए फोन में 8GB RAM के साथ 128GB और 256GB इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन मिल सकते हैं।

लीक के मुताबिक, इसमें 200MP का Samsung HPE प्राइमरी सेंसर दिया जाएगा, जो OIS सपोर्ट के साथ आएगा। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिल सकता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 20MP का फ्रंट कैमरा दिए जाने की उम्मीद है। बैटरी के मामले में Redmi Note 15 Pro में 6,580mAh की बड़ी बैटरी हो सकती है, जो 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। इसके अलावा 22.5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग भी मिलने की बात सामने आई है। इसमें Dolby Atmos सपोर्ट वाले डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, साथ ही IP66, IP68, IP69 और IP69K रेटिंग दी जा सकती है।

ऐसे होंगे Redmi Note 15 Pro+ के स्पेसिफिकेशंस Redmi Note 15 Pro+ अपने स्टैंडर्ड वेरिएंट से कहीं बेहतर हो सकता है। इसमें भी 6.83 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, लेकिन यह क्वॉड-कर्व्ड डिजाइन के साथ आ सकता है। डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन्स लगभग वैसे ही रहेंगे, इसमें भी 1.5K रेजोल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट, HDR10+ और Dolby Vision सपोर्ट के साथ Gorilla Glass Victus 2 प्रोटेक्शन मिल सकता है।

अच्छी परफॉर्मेंस के लिए Redmi Note 15 Pro+ में Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर दिए जाने की संभावना है, जिसे Adreno 810 GPU के साथ जोड़ा जाएगा। यह फोन भी Android 15 आधारित HyperOS 2 पर रन करेगा। कैमरा सेटअप लगभग वही रहेगा, जिसमें 200MP Samsung HPE प्राइमरी कैमरा और 8MP अल्ट्रा-वाइड लेंस शामिल होगा, लेकिन सेल्फी कैमरा को 32MP तक अपग्रेड किया जा सकता है।

बैटरी और चार्जिंग Redmi Note 15 Pro+ का सबसे बड़ा हाईलाइट हो सकता है। इसमें 6,500mAh की बैटरी के साथ 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने की उम्मीद है, जबकि 22.5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग भी दी जा सकती है। यह फोन 8GB + 256GB, 12GB + 256GB और 12GB + 512GB वेरिएंट्स में आ सकता है।