भारत में इतनी होगी 200MP कैमरे वाला रेडमी फोन, साथ फ्री मिलेगी ₹2000 की स्मार्टवॉच

संक्षेप: Redmi Note 15 Pro+ 5G फोन की कीमत लॉन्च से पहले सामने आ गई है। टिप्स्टर के अनुसार, फोन के 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 38,999 रुपये है। फोन के साथ 2,000 रुपये की Redmi Watch Move मुफ्त मिलेगी।

Jan 25, 2026 04:05 pm IST

200 मेगापिक्सेल कैमरे वाली Redmi Note 15 Pro Series जल्द भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाली है। सीरीज में दो स्मार्टफोन मॉडल - Redmi Note 15 Pro 5G और Redmi Note 15 Pro+ 5G मॉडल शामिल हैं। इनमें से एक मॉडल की कीमत लॉन्च से पहले सामने आ गई है। बता दें कि यह दोनों फोन भारतीय बाजार में 29 जनवरी को लॉन्च होने के लिए तैयार हैं। सीरीज के दोनों फोन अमेजन पर लिस्ट भी हो चुके हैं। लिस्टिंग से कंफर्म हो गया है कि दोनों ही फोन में 200 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा है। एक टिप्स्टर ने प्लस मॉडल की कीमत लीक कर दी है। देखें आपके बजट में है या नहीं...

कीमत और प्री-बुकिंग ऑफर दरअसल एक्स पर पॉपुलर टिप्सटर अभिषेक यादव ने फोन के बॉक्स की बैक की एक तस्वीर के साथ फोन की कीमत के बारे में जानकारी दी है। टिप्स्टर के अनुसार, फोन के 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 38,999 रुपये है। इसके साथ ही टिप्स्टर ने कुछ प्री-बुकिंग बेनिफिट्स की भी जानकारी दी है। टिप्स्टर का कहना है कि ग्राहकों को प्री-बुकिंग ऑफर्स के तहत 1 साल का फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट और फ्री में Redmi Watch Move मिलेगी, जिसकी कीमत 1,999 रुपये है।

Redmi Note 15 Pro Series की खासियत रेडमी नोट 15 प्रो सीरीज में पीछे की तरफ 200-मेगापिक्सेल का 'मास्टरपिक्सेल' कैमरा होगा, जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) और "HDR + AI" इमेज इंजन होगा। कंपनी ने कंफर्म किया है कि इस सीरीज के हैंडसेट 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। अमेजन लिस्टिंग के अनुसार, Redmi Note 15 Pro+ में 6.83 इंच का 1.5K रिजॉल्यूशन वाला क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा।

दोनों हैंडसेट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन वाली डिस्प्ले होंगी, और इनमें IP66+IP68+IP69+IP69K डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग है। कंपनी का दावा है कि यह लाइनअप अपने रेडमील टाइटन स्ट्रक्चर की वजह से बेहतर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस देगा।

रेडमी की नोट 15 प्रो सीरीज में 6,500mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी होगी, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह पांच साल की 'लंबी लाइफ साइकिल' देगी। इस लाइनअप में 100W हाइपरचार्ज वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 22.5W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट भी होगा। यह टेक फर्म Redmi Note 15 Pro सीरीज में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 7s जेन 4 चिपसेट लगाएगी, जो 4nm प्रोसेस पर बना है, और इसमें 12GB तक रैम होगी। इन फोन में टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए आइसलूप कूलिंग सिस्टम भी होगा।