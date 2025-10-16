Hindustan Hindi News
खुल गया राज, पुराने फोन जितनी होगी रेडमी नोट 15 सीरीज की कीमत, देखें बजट में है क्या

संक्षेप: Redmi अब भारत में Redmi Note 15 Pro और Redmi Note 15 Pro+ को लॉन्च करन की तैयारी में जुट गई है। एक टिप्स्टर ने फोन की भारतीय कीमत और स्पेसिफिकेशन्स की डिटेल को लीक कर दिया है। कहा जा रहा है कि इनकी कीमत पुराने फोन जितनी ही होगी।

Thu, 16 Oct 2025 03:56 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Redmi के धांसू स्मार्टफोन अब भारत में धूम मचाने आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं Redmi Note 15 Pro और Redmi Note 15 Pro+ की। कंपनी ने कुछ महीने पहले ही इन्हें चीन में लॉन्च किया है और अब रेडमी इन्हें भारत में लॉन्च करने की तैयारी में जुट गई है। बताया जा रहा है कि इन फोन की कीमत देश में अपने पिछले मॉडल के समान ही होगी। इसके अलावा, ये फोन अपने चीनी वेरिएंट की तुलना में थोड़े अलग कैमरा स्पेसिफिकेशन के साथ भारत में आ सकते हैं। रेडमी नोट 15 सीरीज, नोट 14 सीरीज की सक्सेसर होगी, जिसे इस साल की शुरुआत में भारत में लॉन्च किया गया था।

भारत में Redmi Note 15 सीरीज की कीमत (संभावित)

स्मार्टप्रिक्स ने टिप्स्टर योगेश बरार के साथ मिलकर भारत में रेडमी नोट 15 सीरीज की कीमत, स्पेसिफिकेशन और लॉन्च टाइमलाइन लीक की है। पब्लिकेशन के अनुसार, फोन भारत में जनवरी 2026 में लॉन्च किए जाएंगे। यह सीरीज, जिसमें रेडमी नोट 15 प्रो और नोट 15 प्रो प्लस शामिल हैं, कथित तौर पर जनवरी के मध्य तक बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। इसके अलावा टिप्स्टर द्वारा भारत में इन फोन्स की संभावित प्राइसिंग और स्पेसिफिकेशन्स की डिटेल्स भी शेयर की हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, रेडमी नोट 15 सीरीज की भारत में कीमत इसके पिछले मॉडल रेडमी नोट 14 सीरीज के "काफी हद तक समान" होगी। बता दें कि रेडमी नोट 14 प्रो+ 5G का बेस वेरिएंट, 8GB रैम + 128GB स्टोरेज के साथ, इस साल जनवरी में भारत में 22,400 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। वहीं, रेडमी नोट 14 प्रो 5G के 8GB रैम + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 20,900 रुपये थी।

Redmi Note 15 सीरीज के स्पेसिफिकेशन्स (संभावित)

स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो, रेडमी नोट 15 सीरीज 21 अगस्त को चीन में लॉन्च हुई थी। प्रो मॉडल मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 अल्ट्रा चिपसेट पर चलता है, जबकि प्रो प्लस में स्नैपड्रैगन 7s जेनरेशन 4 प्रोसेसर दिया गया है। हालांकि, भारतीय वर्जन में अपने चीनी वर्जन से थोड़ा अलग कैमरा सेटअप होने की उम्मीद है।

रेडमी नोट 15 प्रो प्लस में कथित तौर पर पीछे की तरफ एक "नया" 200-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा होगा। वहीं, नोट 15 प्रो में 108-मेगापिक्सेल का सेंसर हो सकता है। दोनों फोन में चीनी वर्जन वाले ही चिपसेट और डिस्प्ले होने की बात कही जा रही है।

बता दें कि, रेडमी नोट 15 प्रो प्लस और नोट 15 प्रो में 6.83-इंच 1.5K (1280×2772 पिक्सेल) माइक्रो-कर्व्ड डिस्प्ले हैं, जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 480 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट और 3,200 निट्स की पीक ब्राइटनेस प्रदान करते हैं। दोनों में 16GB तक LPDDR4x रैम और 512GB तक UFS2.2 ऑनबोर्ड स्टोरेज भी है।

फोटोग्राफी के लिए, रेडमी नोट 15 प्रो प्लस में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50-मेगापिक्सेल लाइट फ्यूजन 800 शूटर, 50-मेगापिक्सेल टेलीफोटो कैमरा और 8-मेगापिक्सेल अल्ट्रावाइड सेंसर शामिल हैं। वहीं, प्रो मॉडल में 50-मेगापिक्सेल सोनी LYT-600 सेंसर और 8-मेगापिक्सेल सोनी IMX355 अल्ट्रावाइड सेंसर दिया गया है। सेल्फी के लिए, नोट 15 प्रो प्लस में 32 मेगापिक्सेल और नोट 15 प्रो में 20-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा है।

दोनों ही फोन 22.5W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7000mAh की बैटरी से लैस हैं। हालांकि, Redmi Note 15 Pro+ 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और Note 15 Pro 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है।

