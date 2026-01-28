Hindustan Hindi News
Redmi Note 15 Pro and Redmi Note Pro plus price leak before launch cost more last year models higher than 30000 rupees
कल लॉन्च से पहले लीक हुई Redmi Note 15 Pro सीरीज की कीमत; मिलेगा 200MP कैमरा, 7000mAh बैटरी

कल लॉन्च से पहले लीक हुई Redmi Note 15 Pro सीरीज की कीमत; मिलेगा 200MP कैमरा, 7000mAh बैटरी

संक्षेप:

Redmi Note 15 Pro और Pro+ 5G सीरीज की कीमत, कलर और स्पेसिफिकेशंस कल लॉन्च से पहले लीक हो गए हैं। ये फोन 200MP तक के कैमरा और 7000mAh तक की बैटरी के साथ आएंगे। 

Jan 28, 2026 08:49 pm IST
Xiaomi की पॉपुलर Redmi Note 15 Pro सीरीज को लेकर नया खुलासा हुआ है जिसमें इंडिया में कीमतें लीक हुई हैं। जो इस बार पिछले मॉडल की तुलना में कुछ महंगी लग रही हैं। Redmi Note 15 Pro सीरीज कल 29 जनवरी को लॉन्च होने वाली है। लीक रिपोर्ट के अनुसार Redmi Note 15 Pro सीरीज 30,000 रुपए से ऊपर प्राइस टैग के साथ आएगी, जो कि पिछले मॉडल्स की तुलना में थोड़ा महंगी है, लेकिन इस बार फीचर्स भी काफी दमदार दिख रहे हैं। दोनों ही मॉडल्स में 6.83 इंच OLED/AMOLED 120Hz डिस्प्ले, 200MP कैमरा सेटअप, बड़ी बैटरी और IP68/69 रेटिंग जैसी क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस मिलने की उम्मीद है, जिससे यह मिड-रेंज सेगमेंट में काफी मजबूत ऑप्शन बन सकते हैं।

Redmi Note 15 Pro Series के कीमतें और वेरिएंट्स (लीक)

लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक जो अनुमान सामने आया है, उसके अनुसार Redmi Note 15 Pro 5G और Redmi Note 15 Pro+ 5G भारत में इस प्रकार होंगे:

Redmi Note 15 Pro 5G (लीक प्राइस)

8GB रैम + 128GB स्टोरेज वैरिएंट: 30,999 रुपए

8GB रैम + 256GB स्टोरेज: 32,999 रुपए

यह कीमत पिछले मॉडल्स की तुलना में थोड़ी ऊपर दिखाई दे रही है, जिससे कंपनी के फीचर-अपग्रेड और प्रीमियम क्वालिटी का संकेत मिलता है।

ये भी पढ़ें:पहली बार ₹15,499 में मिल रहा iPhone जैसे लुक, 7000mAh बैटरी, वाटरप्रूफ 5G फोन

Redmi Note 15 Pro+ 5G (लीक प्राइस)

8GB + 256GB: 38,999 रुपए

12GB + 256GB: 40,999 रुपए

12GB + 512GB: 44,999 रुपए

Redmi Note 15 Pro के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस (संभावित)

दोनों मॉडल्स में 6.83-इंच 1.5K OLED/AMOLED डिस्प्ले और 120Hz रिफ्रेश रेट मिलने की संभावना है, जो गेमिंग, वीडियो और मल्टीमीडिया के लिए शानदार अनुभव देगा। लीक डेटा के अनुसार Pro+ वेरिएंट में 200MP मुख्य कैमरा मिलने की उम्मीद है। इसके साथ भी अल्ट्रा-वाइड और टेलीफोटो सेंसर भी मिल सकते हैं। 200MP कैमरा आज के स्मार्टफोन फोटो यानी पोर्ट्रेट और लो-लाइट डिटेलिंग दोनों के लिए काफी अच्छा माना जाता है।

Redmi Note 15 Pro सीरीज में बड़ी बैटरी साइज लगभग 6500mAh या उससे ऊपर की होने की बात कही जा रही है, जिससे यह लंबे समय तक इस्तेमाल में टिक सकता है। Pro मॉडल में 45W फास्ट चार्जिंग और Pro+ में 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के भी संकेत मिले हैं, जो बड़ी बैटरी को जल्दी चार्ज करने में मदद करेंगे। लीक रिपोर्टों के मुताबिक Pro+ वेरिएंट Snapdragon 7s Gen 4 चिपसेट के साथ आ सकता है। Pro मॉडल में MediaTek Dimensity 7400-Ultra प्रोसेसर हो सकता है।

ये भी पढ़ें:ATM से कैश नहीं निकला लेकिन अकाउंट हो गया खाली? जानें 7 दिन में रिफंड का तरीका
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
