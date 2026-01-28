कल लॉन्च से पहले लीक हुई Redmi Note 15 Pro सीरीज की कीमत; मिलेगा 200MP कैमरा, 7000mAh बैटरी

संक्षेप: Redmi Note 15 Pro और Pro+ 5G सीरीज की कीमत, कलर और स्पेसिफिकेशंस कल लॉन्च से पहले लीक हो गए हैं। ये फोन 200MP तक के कैमरा और 7000mAh तक की बैटरी के साथ आएंगे।

Jan 28, 2026 08:49 pm IST

Xiaomi की पॉपुलर Redmi Note 15 Pro सीरीज को लेकर नया खुलासा हुआ है जिसमें इंडिया में कीमतें लीक हुई हैं। जो इस बार पिछले मॉडल की तुलना में कुछ महंगी लग रही हैं। Redmi Note 15 Pro सीरीज कल 29 जनवरी को लॉन्च होने वाली है। लीक रिपोर्ट के अनुसार Redmi Note 15 Pro सीरीज 30,000 रुपए से ऊपर प्राइस टैग के साथ आएगी, जो कि पिछले मॉडल्स की तुलना में थोड़ा महंगी है, लेकिन इस बार फीचर्स भी काफी दमदार दिख रहे हैं। दोनों ही मॉडल्स में 6.83 इंच OLED/AMOLED 120Hz डिस्प्ले, 200MP कैमरा सेटअप, बड़ी बैटरी और IP68/69 रेटिंग जैसी क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस मिलने की उम्मीद है, जिससे यह मिड-रेंज सेगमेंट में काफी मजबूत ऑप्शन बन सकते हैं।

Redmi Note 15 Pro Series के कीमतें और वेरिएंट्स (लीक) लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक जो अनुमान सामने आया है, उसके अनुसार Redmi Note 15 Pro 5G और Redmi Note 15 Pro+ 5G भारत में इस प्रकार होंगे:

Redmi Note 15 Pro 5G (लीक प्राइस) 8GB रैम + 128GB स्टोरेज वैरिएंट: 30,999 रुपए

8GB रैम + 256GB स्टोरेज: 32,999 रुपए

यह कीमत पिछले मॉडल्स की तुलना में थोड़ी ऊपर दिखाई दे रही है, जिससे कंपनी के फीचर-अपग्रेड और प्रीमियम क्वालिटी का संकेत मिलता है।

Redmi Note 15 Pro+ 5G (लीक प्राइस) 8GB + 256GB: 38,999 रुपए

12GB + 256GB: 40,999 रुपए

12GB + 512GB: 44,999 रुपए

Redmi Note 15 Pro के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस (संभावित) दोनों मॉडल्स में 6.83-इंच 1.5K OLED/AMOLED डिस्प्ले और 120Hz रिफ्रेश रेट मिलने की संभावना है, जो गेमिंग, वीडियो और मल्टीमीडिया के लिए शानदार अनुभव देगा। लीक डेटा के अनुसार Pro+ वेरिएंट में 200MP मुख्य कैमरा मिलने की उम्मीद है। इसके साथ भी अल्ट्रा-वाइड और टेलीफोटो सेंसर भी मिल सकते हैं। 200MP कैमरा आज के स्मार्टफोन फोटो यानी पोर्ट्रेट और लो-लाइट डिटेलिंग दोनों के लिए काफी अच्छा माना जाता है।