आ गए रेडमी के दो मजबूत और फुल वॉटरप्रूफ स्मार्टफोन, दोनों में 7000mAh बैटरी, इतनी है कीमत

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 07:57 PM
Xiaomi ने चीन में आधिकारिक तौर पर Redmi Note 15 Pro Series को लॉन्च कर दिया है। सीरीज में दो स्मार्टफोन मॉडल Redmi Note 15 Pro और Redmi Note 15 Pro+ शामिल हैं। दोनों ही फोन 7000 एमएएच बैटरी के साथ आते हैं और ड्रॉप रेजिस्टेंस होने के साथ-साथ वॉटरप्रूफ भी हैं। इनमें सटीक GPS का सपोर्ट भी मिलता है। ये फोन फुल वॉटरप्रूफ हैं और चार IP रेटिंग (IP66+IP68+IP69+IP69K) के साथ आते हैं। कितनी है कीमत और इन फोन्स में क्या-क्या खास मिलता है, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ...

Redmi Note 15 Pro और Pro+ के स्पेसिफिकेशन्स

रेडमी नोट 15 प्रो और प्रो+ में 6.83-इंच 1.5K AMOLED डिस्प्ले है जिसका रिजॉल्यूशन 2772x1280 पिक्सेल है। यह पैनल 3200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस प्रदान करता है और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है, जिससे स्मूथ विजुअल मिलते हैं। यह 480 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट भी प्रदान करता है और चुनिंदा गेम्स में 2560 हर्ट्ज इंस्टेंट सैंपलिंग तक पहुंच सकता है।

रेडमी नोट 15 प्रो में मीडियाटेक का डाइमेंसिटी 7400 अल्ट्रा प्रोसेसर है, जो 4nm प्रोसेस पर बना है और इसमें 2.6 गीगाहर्ट्ज तक की क्लॉक स्पीड वाला ऑक्टा-कोर सीपीयू और माली-G615 MC2 जीपीयू है। प्रो प्लस मॉडल में स्नैपड्रैगन 7s जेनरेशन 4 चिपसेट के साथ एड्रेनो 810 जीपीयू दिया गया है। यह स्नैपड्रैगन के नए मिड-टियर प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाला पहला नोट-सीरीज फोन है। प्रो प्लस में हैवी वर्कलोड के दौरान बेहतर हीट मैनेजमेंट के लिए एक बड़े ग्रेफाइट एरिया क्षेत्र के साथ एक एडवांस्ड आइस-सील्ड सर्कुलेटिंग कूलिंग पंप भी इंटीग्रेटेड है।

दोनों फोन हाइपरओएस 2 के साथ आते हैं, जो एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड है। यह सॉफ्टवेयर एआई पावर्ड फोटोग्राफी, मल्टीटास्किंग और सिस्टम-लेवल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है। इसमें वेट टच 2.0 भी शामिल है, जिससे यूजर स्क्रीन गीली होने पर भी फोन चला सकते हैं, जो इनके वाटरप्रूफ डिजाइन को और भी बेहतर बनाता है।

redmi note 15 pro series

दमदार कैमरे से लैस हैं दोनों फोन

नोट 15 प्रो में ट्रिपल-कैमरा सेटअप है, जिसमें f/1.5 अपर्चर और OIS के साथ 50 मेगापिक्सेल सोनी LYT-600 सेंसर, 8 मेगापिक्सेल अल्ट्रा-वाइड लेंस और 2 मेगापिक्सेल मैक्रो कैमरा है। इसमें 20 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है। वहीं दूसरी ओर, नोट 15 प्रो+ में ट्रिपल-कैमरा सेटअप है, जिसमें OIS के साथ 50 मेगापिक्सेल लाइट फ्यूजन 800 प्राइमरी सेंसर, 2.5x जूम वाला 50 मेगापिक्सेल टेलीफोटो लेंस और 8 मेगापिक्सेल अल्ट्रा-वाइड कैमरा है। इसमें 32 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है। दोनों मॉडल 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, मैजिक इरेजर और AI पोर्ट्रेट जैसे AI पावर्ड फीचर और कई क्रिएटिव शूटिंग मोड सपोर्ट करते हैं।

दोनों में 7000mAh की बड़ी बैटरी

बैटरी लाइफ की बात करें तो, दोनों में 7000mAh की बड़ी Xiaomi Jinsajiang बैटरी है, जो नोट सीरीज में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी है। प्रो 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, जबकि प्रो+ 90W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। दोनों डिवाइस 22.5W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं, जिससे ये दूसरे गैजेट्स को भी पावर दे सकते हैं।

फोन में मिलेगी स्टील जैसी मजबूत बॉडी

अब मजबूती की बात करें तो, दोनों फोन आगे की तरफ शाओमी ड्रैगन क्रिस्टल ग्लास और अल्ट्रा-टफ फाइबरग्लास बैक पैनल से लैस हैं। ये 2-मीटर ग्रेनाइट ड्रॉप टेस्ट में पास हो चुके हैं और इन्हें डुअल फाइव-स्टार प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन मिले हैं। यह फोन IP66+IP68+IP69+IP69K रेटिंग के साथ आते हैं। दमदार साउंड के लिए इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, जो 400% वॉल्यूम प्रदान करते हैं, और डॉल्बी एटमॉस और हाई-रेज ऑडियो सपोर्ट करते हैं।

फोन में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में 5G SA/NSA, वाई-फाई 6, ब्लूटूथ 5.4, एनएफसी और बेहतर जीपीएस शामिल हैं। प्रो+ मॉडल में पास्कल T1S चिप है, जो वाई-फाई और ब्लूटूथ स्पीड को 26% तक बढ़ा देता है और जीपीएस की सटीकता को भी बढ़ाता है। कंपनी ने प्रो+ मॉडल का सैटेलाइट मैसेजिंग एडिशन भी पेश किया है, जो बिना नेटवर्क के टू-वे टेक्स्ट और वन-क्लिक इमरजेंसी SMS के लिए बाइदौ सैटेलाइट मैसेजिंग को सपोर्ट करता है।

इतनी है अलग-अलग मॉडल की कीमत

redmi note 15 pro series

Redmi Note 15 Pro की कीमत

8GB+256GB वेरिएंट की कीमत 1499 युआन (करीब 18,300 रुपये), पहली सेल में यह 1399 युआन (करीब 17,000 रुपये) में मिलेगा।

12GB+256GB वेरिएंट की कीमत 1699 युआन (करीब 20700 रुपये), पहली सेल में यह 1599 युआन (करीब 19,500 रुपये) में मिलेगा।

12GB+512GB वेरिएंट की कीमत 1899 युआन (करीब 23,000 रुपये), पहली सेल में यह 1799 युआन (करीब 21,900 रुपये) में मिलेगा।

Redmi Note 15 Pro+ की कीमत

12GB+256GB वेरिएंट की कीमत 1999 युआन (करीब 24,400 रुपये), पहली सेल में यह 1899 युआन (करीब 23,000 रुपये) में मिलेगा।

12GB+512GB वेरिएंट की कीमत 2199 युआन (करीब 26,800 रुपये), पहली सेल में यह 2099 युआन (करीब 25,600 रुपये) में मिलेगा।

16GB+512GB वेरिएंट की कीमत 2399 युआन (करीब 29,200 रुपये), पहली सेल में यह 2299 युआन (करीब 28,000 रुपये) में मिलेगा।

सैटेलाइट मैसेजिंग एडिशन (विद बाइदौ सपोर्ट) वेरिएंट की कीमत 2499 युआन (करीब 30,400 रुपये), पहली सेल में यह 2399 युआन (करीब 29,200 रुपये) में मिलेगा।

दोनों रेडमी फोन - मिडनाइट ब्लैक, पर्पल, व्हाइट और ब्लू जैसे कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध है और फिलहाल चीन में खरीदने के लिए उपलब्ध हैं।

