redmi note 15 pro and redmi note 15 pro plus 5G will be launched in india on 27 january
हो जाइए तैयार, भारत में इस दिन आ रहे 200MP कैमरे वाले पावरफुल रेडमी फोन, यह होगा खास

हो जाइए तैयार, भारत में इस दिन आ रहे 200MP कैमरे वाले पावरफुल रेडमी फोन, यह होगा खास

संक्षेप:

रेडमी के दमदार कैमरे वाले दो धांसू फोन अब भारत में डेब्यू करने की तैयारी में है। एक रिपोर्ट के अनुसार, Redmi Note 15 Pro Series 5G जल्द ही भारत में लॉन्च होगी। इस सीरीज में दो मॉडल Redmi Note 15 Pro और Redmi Note 15 Pro+ 5G शामिल हैं। देखें इंडिया लॉन्च डेट की डिटेल

Jan 16, 2026 04:39 pm IST
सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Xiaomi Redmi Note 15 Pro

Xiaomi Redmi Note 15 Pro

  • checkLikely Arctic White
  • check16 GB RAM
  • check512GB Storage

₹24990

और जाने

discount

15% OFF

Redmi Note 15 5G

Redmi Note 15 5G

  • checkBlack
  • check6GB/8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹22999

₹26999

खरीदिये

discount

15% OFF

Xiaomi Redmi Note 15

Xiaomi Redmi Note 15

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹22999

₹26999

खरीदिये

discount

11% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹27999

खरीदिये

discount

13% OFF

Realme P4 Pro 5G

Realme P4 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
flipkart-logo

₹24999

₹28999

खरीदिये

रेडमी के दमदार कैमरे वाले दो धांसू फोन अब भारत में डेब्यू करने की तैयारी में है। एक रिपोर्ट के अनुसार, Redmi Note 15 Pro Series 5G जल्द ही भारत में लॉन्च होगी। इस सीरीज में दो मॉडल Redmi Note 15 Pro और Redmi Note 15 Pro+ 5G शामिल हैं, जो अपने घरेलू बाजार यानी चीन में पहले ही मौजूद हैं। हालांकि, कंपनी ने भारत में इनकी उपलब्धता के बारे में सिर्फ हिंट दिया है, लेकिन अब इनकी लॉन्च डेट भी सामने आ गई है। उम्मीद है कि ये फोन भारत में Redmi Note 15 Series में लेटेस्ट एडिशन के तौर पर आएंगे। इस महीने की शुरुआत में वैनिला Redmi Note 15 5G लॉन्च हुआ था।

भारत में इस दिन लॉन्च होंगे फोन (लीक के अनुसार)

स्मार्टप्रिक्स ने अपनी रिपोर्ट में टिप्स्टर योगेश बरार के हवाले से बताया कि Redmi Note 15 Pro और Redmi Note 15 Pro+ 5G भारत में 27 जनवरी को लॉन्च होंगे। उम्मीद है कि Pro+ मॉडल में स्नैपड्रैगन 7s जेन 4 चिपसेट होगा, जिसे क्वालकॉम ने अगस्त 2025 में लॉन्च किया था।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, रेडमी नोट 15 प्रो+ 5G में 6.83-इंच की 1.5K कर्व्ड एमोलेड स्क्रीन होगी, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज होगा। कैमरे की बात करें तो, अपकमिंग फोन में डुअल रियर कैमरा यूनिट हो सकता है, जिसमें 200-मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा और 8-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल शूटर शामिल होगा। इसमें सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 32-मेगापिक्सेल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा भी होने की बात कही जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार, रेडमी नोट 15 प्रो+ में 6,500mAh की बैटरी हो सकती है जो 100W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी।

ये भी पढ़ें:टूट पड़े ग्राहक, ₹93,000 सस्ता मिल रहा 65 inch Smat TV, इन पांच मॉडल पर भी छूट
ये भी पढ़ें:₹12,500 से भी कम में 43 inch Smart TV, सेल में सबसे सस्ते मिल रहे ये पांच मॉडल

इसके अलावा, रेडमी नोट 15 प्रो 5G में 6.83-इंच की 1.5K रिजॉल्यूशन वाली फ्लैट एमोलेड स्क्रीन होने की उम्मीद है। यह मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 अल्ट्रा प्रोसेसर से लैस हो सकता है। टिप्स्टर का दावा है कि आने वाले प्रो मॉडल में Pro+ वेरिएंट जैसा ही प्राइमरी कैमरा होगा, लेकिन इसमें 20-मेगापिक्सेल का सेल्फी शूटर मिलेगा। रेडमी नोट 15 प्रो 5G में 6,580mAh की बड़ी बैटरी होने की खबर है, लेकिन चार्जिंग स्पीड धीमी होगी। रेडमी नोट 15 प्रो और रेडमी नोट 15 प्रो+ 5G दोनों में एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड हाइपरओएस 2 के साथ आने की उम्मीद है। इनमें चार साल के OS अपग्रेड और छह साल के सिक्योरिटी पैच का सपोर्ट भी मिल सकता है।

रेडमी ने हाल ही में भारत में रेडमी नोट 15 प्रो सीरीज 5G के लॉन्च को भी टीज किया था, लेकिन इसकी उपलब्धता के बारे में डिटेल्स अभी भी सामने नहीं आई हैं। प्रो वेरिएंट हाल ही में गीकबेंच पर मॉडल नंबर 25080RABDI के साथ देखा गया था। यह लिस्टिंग इस बात का इशारा करती है कि यह स्मार्टफोन जल्द ही देश में लॉन्च होने वाला है।

चीन में इतनी है अलग-अलग मॉडल की कीमत

Redmi Note 15 Pro की कीमत

8GB+256GB वेरिएंट की कीमत 1499 युआन (करीब 18,300 रुपये) है।

12GB+256GB वेरिएंट की कीमत 1699 युआन (करीब 20700 रुपये) है।

12GB+512GB वेरिएंट की कीमत 1899 युआन (करीब 23,000 रुपये) है।

Redmi Note 15 Pro+ की कीमत

12GB+256GB वेरिएंट की कीमत 1999 युआन (करीब 24,400 रुपये) है।

12GB+512GB वेरिएंट की कीमत 2199 युआन (करीब 26,800 रुपये) है।

16GB+512GB वेरिएंट की कीमत 2399 युआन (करीब 29,200 रुपये) है।

सैटेलाइट मैसेजिंग एडिशन (विद बाइदौ सपोर्ट) वेरिएंट की कीमत 2499 युआन (करीब 30,400 रुपये) है।

दोनों रेडमी फोन - मिडनाइट ब्लैक, पर्पल, व्हाइट और ब्लू जैसे कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध है और फिलहाल चीन में खरीदने के लिए उपलब्ध हैं।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
