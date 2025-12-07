200MP कैमरे वाला 4G फोन ला रहा रेडमी, OLED डिस्प्ले के साथ 8GB रैम, सामने आई डिटेल

संक्षेप: REDMI Note 15 Pro 4G को एक यूरोपियन रिटेलर ने लिस्ट किया है, जिससेजो Redmi Note 15 Pro 4G है। लिस्टिंग से फोन में मिलने वाले कई फीचर्स सामने आ गए हैं।

REDMI Note 15 Pro 4G लंबे समय से सुर्खियों में है और अब लॉन्च से पहले इसकी डिटेल्स सामने आ गई है। दरअसल, एक यूरोपियन रिटेलर ने चुपके से Redmi Note 15 लाइनअप का एक नया वर्जन लिस्ट किया है, जो Redmi Note 15 Pro 4G है। लिस्टिंग से फोन में मिलने वाले कई फीचर्स सामने आ गए हैं। फोन दमदार चिपसेट के साथ आएगा और इसमें 200 मेगापिक्सेल कैमरा भी मिलेगा। चलिए एक नजर डालते हैं अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास मिलेगा...

दमदार प्रोसेसर और हैवी रैम लिस्टिंग से पता चलता है कि, फोन में डाइमेंसिटी 7400 अल्ट्रा की जगह MediaTek Helio G200 Ultra है और यह कोई पावरहाउस नहीं है, बल्कि रोजाना के कामों को संभालने के लिए पर्याप्त है। यह स्टैंडर्ड तौर पर 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ आता है, और 5G मॉडल के उलट, इसमें उन लोगों के लिए एक माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट भी है जो क्लाउड सब्सक्रिप्शन के बजाय एक्सपेंडेबल स्टोरेज पसंद करते हैं।

फोन में फ्लैगशिप लेवल कैमरा भी इमेजिंग की बात करें तो, शाओमी इस सस्ते 4G वेरिएंट में 5G प्रो मॉडल वाला ही 200MP 1/1.4-इंच मेन शूटर ला रहा है। डिस्प्ले 6.77 इंच का थोड़ा छोटा है और 1280p+ के बजाय 1080p+ हो जाता है, लेकिन यह अभी भी एक OLED पैनल है। बैटरी के स्पेसिफिकेशन भी उतने ही अच्छे हैं। फोन में 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6500mAh की बैटरी है, जो 4G नेटवर्क पर आसानी से एक लंबा दिन (या दो दिन तक) चल सकती है।