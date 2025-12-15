Hindustan Hindi News
Redmi Note 15 5G to Launch in India on January 6 Snapdragon 6 Gen 3 and 108MP Camera Confirmed
भारत आ रहा है Redmi Note 15 5G, मिलेगा Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर

भारत आ रहा है Redmi Note 15 5G, मिलेगा Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर

संक्षेप:

Xiaomi भारत में 6 जनवरी, 2026 को Redmi Note 15 5G लॉन्च करने जा रही है, जो Amazon पर मिलेगा। फोन में Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर, 108MP OIS कैमरा, AMOLED डिस्प्ले और 5520mAh बैटरी मिल सकती है।

Dec 15, 2025 07:48 pm IST Pranesh Tiwari
सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Redmi Note 15 Pro 5G

Redmi Note 15 Pro 5G

  • checkMultiple colour options
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage

₹20000

और जाने

discount

9% OFF

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹16299

₹17999

खरीदिये

discount

9% OFF

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 5G

  • checkGrey
  • check4GB / 6GB / 8GBRAM
  • check128GB / 256GB Storage
amazon-logo

₹15499

₹16999

खरीदिये

discount

23% OFF

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
amazon-logo

₹16999

₹21999

खरीदिये

discount

10% OFF

Vivo T4R 5G

Vivo T4R 5G

  • check8GB / 12GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
flipkart-logo

₹20999

₹23499

खरीदिये

पिछले कुछ दिनों से स्मार्टफोन मेकर Xiaomi अपनी Redmi Note सीरीज को लेकर लगातार टीजर जारी कर रहा है। कंपनी पहले ही इस महीने की शुरुआत में Redmi Note 15 5G के कुछ की-स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स कन्फर्म कर चुकी है। अब एक नए टीजर के जरिए इस स्मार्टफोन के चिपसेट से जुड़ी जानकारी भी सामने आ गई है, जिससे लॉन्च से पहले पता चला है कि इसमें Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर मिलेगा।

Xiaomi ने हाल ही में ग्लोबल मार्केट में Redmi Note 15 5G, Note 15 Pro 5G, Note 15 Pro+ 5G, Note 15 4G और Note 15 Pro 4G को लॉन्च किया है। अब कंपनी भारत में भी Redmi Note 15 5G को पेश करने की तैयारी कर रही है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, यह स्मार्टफोन 6 जनवरी 2026 को भारतीय मार्केट में लॉन्च होगा। लॉन्च से पहले जारी नए टीजर पोस्टर में कन्फर्म हुआ है कि यह Amazon India पर मिलेगा।

ये भी पढ़ें:₹15 हजार से कम में साल 2025 के बेस्ट स्मार्टफोन! लिस्ट में Samsung, Motorola सब

धाकड़ परफॉर्मेंस ऑफर करेगा फोन

परफॉर्मेंस की बात करें तो Redmi Note 15 5G में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 चिपसेट दिया जाएगा। कंपनी का दावा है कि यह प्रोसेसर अपने पिछले वर्जन के मुकाबले CPU परफॉर्मेंस में करीब 30 प्रतिशत और GPU परफॉर्मेंस में लगभग 10 प्रतिशत का सुधार देता है। यह इसे मिड-रेंज सेगमेंट में एक दमदार विकल्प बना सकता है।

ऐसे होंगे फोन के बाकी स्पेसिफिकेशंस

कैमरा सेक्शन में भी Redmi Note 15 5G काफी मजबूत नजर आता है। अब तक सामने आई जानकारी के अनुसार, फोन के रियर में 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, जो OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को सपोर्ट करेगा। इसके साथ ही 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा भी दी जा सकती है, जो कंटेंट क्रिएटर्स और वीडियो लवर्स के लिए फायदेमंद होगी।

वहीं, Redmi Note 15 5G में 5520mAh की बड़ी बैटरी दी जाने की उम्मीद है, जो लगभग 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर सकती है। ये स्पेसिफिकेशंस इसे चीनी वेरिएंट के काफी करीब ले जाते हैं।

ये भी पढ़ें:साल 2025 में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए गए ये ऐप्स, Apple ने कर दिया खुलासा

डिस्प्ले की बात करें तो फोन में 6.77 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिल सकता है, जिसमें FHD+ रेजॉल्यूशन और 120Hz का रिफ्रेश रेट होगा। इसके अलावा, इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और IP65 रेटिंग के साथ पानी और धूल से सुरक्षा मिलने की भी संभावना है। कुल मिलाकर, Redmi Note 15 5G भारतीय मिड-रेंज स्मार्टफोन मार्केट में एक मजबूत दावेदार के तौर पर उभर सकता है।

Pranesh Tiwari

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
