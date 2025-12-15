भारत आ रहा है Redmi Note 15 5G, मिलेगा Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर

संक्षेप: Xiaomi भारत में 6 जनवरी, 2026 को Redmi Note 15 5G लॉन्च करने जा रही है, जो Amazon पर मिलेगा। फोन में Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर, 108MP OIS कैमरा, AMOLED डिस्प्ले और 5520mAh बैटरी मिल सकती है।

Dec 15, 2025 07:48 pm IST

पिछले कुछ दिनों से स्मार्टफोन मेकर Xiaomi अपनी Redmi Note सीरीज को लेकर लगातार टीजर जारी कर रहा है। कंपनी पहले ही इस महीने की शुरुआत में Redmi Note 15 5G के कुछ की-स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स कन्फर्म कर चुकी है। अब एक नए टीजर के जरिए इस स्मार्टफोन के चिपसेट से जुड़ी जानकारी भी सामने आ गई है, जिससे लॉन्च से पहले पता चला है कि इसमें Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर मिलेगा।

Xiaomi ने हाल ही में ग्लोबल मार्केट में Redmi Note 15 5G, Note 15 Pro 5G, Note 15 Pro+ 5G, Note 15 4G और Note 15 Pro 4G को लॉन्च किया है। अब कंपनी भारत में भी Redmi Note 15 5G को पेश करने की तैयारी कर रही है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, यह स्मार्टफोन 6 जनवरी 2026 को भारतीय मार्केट में लॉन्च होगा। लॉन्च से पहले जारी नए टीजर पोस्टर में कन्फर्म हुआ है कि यह Amazon India पर मिलेगा।

धाकड़ परफॉर्मेंस ऑफर करेगा फोन परफॉर्मेंस की बात करें तो Redmi Note 15 5G में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 चिपसेट दिया जाएगा। कंपनी का दावा है कि यह प्रोसेसर अपने पिछले वर्जन के मुकाबले CPU परफॉर्मेंस में करीब 30 प्रतिशत और GPU परफॉर्मेंस में लगभग 10 प्रतिशत का सुधार देता है। यह इसे मिड-रेंज सेगमेंट में एक दमदार विकल्प बना सकता है।

ऐसे होंगे फोन के बाकी स्पेसिफिकेशंस कैमरा सेक्शन में भी Redmi Note 15 5G काफी मजबूत नजर आता है। अब तक सामने आई जानकारी के अनुसार, फोन के रियर में 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, जो OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को सपोर्ट करेगा। इसके साथ ही 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा भी दी जा सकती है, जो कंटेंट क्रिएटर्स और वीडियो लवर्स के लिए फायदेमंद होगी।

वहीं, Redmi Note 15 5G में 5520mAh की बड़ी बैटरी दी जाने की उम्मीद है, जो लगभग 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर सकती है। ये स्पेसिफिकेशंस इसे चीनी वेरिएंट के काफी करीब ले जाते हैं।