200MP तक कैमरा, 60 घंटे की बैटरी लाइफ, आते ही छा जाएंगे ये रेडमी फोन, इतनी होगी कीमत

200MP तक कैमरा, 60 घंटे की बैटरी लाइफ, आते ही छा जाएंगे ये रेडमी फोन, इतनी होगी कीमत

संक्षेप:

Xiaomi की Redmi Note 15 सीरीज, जो चीन में पहले से ही उपलब्ध है, जल्द ही दूसरे मार्केट में भी लॉन्च हो सकती है। एक नए लीक से Redmi Note 15 लाइनअप के यूरोपियन वेरिएंट के बारे में खास जानकारी सामने आई है। कितनी होगी कीमत और क्या-क्या खास मिलेगा, चलिए बताते हैं…

Tue, 2 Dec 2025 07:41 PM
Xiaomi Redmi Note 15 Pro

Xiaomi Redmi Note 15 Pro

  • checkLikely Arctic White
  • check16 GB RAM
  • check512GB Storage

₹24990

और जाने

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

  • checkBlack
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage

₹23990

और जाने

discount

14% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹23999

₹27999

खरीदिये

discount

16% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹26999

₹31999

खरीदिये

Xiaomi की Redmi Note 15 सीरीज, जो चीन में पहले से ही उपलब्ध है, जल्द ही दूसरे मार्केट में भी लॉन्च हो सकती है। एक नए लीक से Redmi Note 15 लाइनअप के यूरोपियन वेरिएंट के बारे में खास जानकारी सामने आई है। लीक से Redmi Note 15 5G, Redmi Note 15 Pro 5G और Redmi Note 15 Pro+ 5G की अनुमानित कीमत, बैटरी कैपेसिटी और कुछ खास स्पेसिफिकेशन्स के बारे में पता चल गया है। यह जानकारी यूरोपियन रेगुलेटरी लिस्टिंग और इंडस्ट्री सोर्स से मिली है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि शाओमी अपने लेटेस्ट मिडरेंज लाइनअप को इंटरनेशनल मार्केट में कैसे पेश कर सकता है।

Xiaomi Redmi Note 15 Pro

Xiaomi Redmi Note 15 Pro

  • checkLikely Arctic White
  • check16 GB RAM
  • check512GB Storage

₹24990

और जाने

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

  • checkBlack
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage

₹23990

और जाने

discount

14% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹23999

₹27999

खरीदिये

discount

16% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹26999

₹31999

खरीदिये

Redmi Note 15 5G सीरीज ग्लोबल वेरिएंट की कीमत (संभावित)

YTECHB की रिपोर्ट के मुताबिक, यूरोप में Redmi Note 15 5G की कीमत 8GB+256GB वेरिएंट के लिए 299 यूरो (लगभग 31,200 रुपये) हो सकती है। Redmi Note 15 Pro 5G की शुरुआती कीमत 399 यूरो (लगभग 41,700 रुपये) होने की उम्मीद है, जबकि Note 15 Pro+ 5G की कीमत 499 यूरो (लगभग 52,100 रुपये) हो सकती है। Redmi Note 15 Pro+ 5G ब्लैक, ग्लेशियर ब्लू और मोका ब्राउन कलर ऑप्शन में आ सकता है।

ये भी पढ़ें:Moto का जलवा: ₹12,999 में 7000mAh बैटरी वाला 5G फोन, पहली सेल में मचेगी लूट

Redmi Note 15 5G सीरीज के स्पेसिफिकेशन्स (संभावित)

रिपोर्ट के मुताबिक, यूरोपियन प्रोडक्ट रजिस्ट्री फॉर एनर्जी लेबलिंग (EPREL) ने Redmi Note 15 5G को 5520mAh की बैटरी के साथ लिस्ट किया है, जो एक बार चार्ज करने पर 51 घंटे और 22 मिनट तक चलती है। Redmi Note 15 Pro 5G में 6580mAh की बैटरी हो सकती है जो 60 घंटे और 50 मिनट तक चल सकती है। Redmi Note 15 Pro+ 5G वेरिएंट में 6500mAh की बैटरी हो सकती है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह 60 घंटे और 47 मिनट तक चलेगी। EPREL लिस्टिंग से पता चला है कि Note 15 सीरीज के हैंडसेट के ग्लोबल मॉडल में इस्तेमाल होने वाली बैटरी 1,000 चार्जिंग साइकिल तक अपनी 80 प्रतिशत कैपेसिटी बनाए रखती हैं।

Redmi Note 15 5G में 6.83-इंच फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले होने की उम्मीद है और इसमें स्नैपड्रैगन 6 जेन 3 चिपसेट के साथ 8GB रैम और 256GB स्टोरेज हो सकता है। रियर कैमरे में 108-मेगापिक्सेल का मेन सेंसर और 8-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड लेंस हो सकता है, जबकि फ्रंट कैमरे में 20-मेगापिक्सेल का सेंसर हो सकता है। फोन 45W चार्जिंग को सपोर्ट कर सकता है, और इसका साइज 164×75.42×7.35 एमएम और वजन लगभग 178 ग्राम हो सकता है।

ये भी पढ़ें:बच्चों के लिए स्पेशल स्मार्टफोन, दिखने में धांसू, फीचर्स भी कमाल, यह है खास

Redmi Note 15 Pro 5G में 6.83-इंच 1.5K pOLED डिस्प्ले होने की उम्मीद है और यह मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 अल्ट्रा चिपसेट पर चल सकता है, जिसमें 8GB रैम और 256GB स्टोरेज सपोर्ट होगा। फोटोग्राफी के लिए, इसमें 200-मेगापिक्सेल का मेन सेंसर, 8-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड लेंस और 2-मेगापिक्सेल का मैक्रो कैमरा हो सकता है। फ्रंट कैमरे में 20-मेगापिक्सेल का सेंसर होने की उम्मीद है। फोन में 45W चार्जिंग भी सपोर्ट करने की उम्मीद है। इसका साइज 163.61×78.09×7.78 एमएम और वजन लगभग 210 ग्राम हो सकता है।

Redmi Note 15 Pro+ 5G में 6.83-इंच 1.5K pOLED डिस्प्ले हो सकता है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और 1280×2772 पिक्सेल रिजॉल्यूशन होगा। यह 8GB रैम और 512GB तक स्टोरेज वाले वेरिएंट में लॉन्च हो सकता है। अफवाह है कि फोन में स्नैपड्रैगन 7s जेन 4 चिपसेट का इस्तेमाल होगा और यह Android 15 पर आधारित HyperOS पर चलेगा।

Redmi Note 15 Pro+ 5G के रियर कैमरा सेटअप में 200-मेगापिक्सेल का मेन सेंसर, 8-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड शूटर और 2-मेगापिक्सेल का मैक्रो कैमरा हो सकता है, जबकि फ्रंट में 32-मेगापिक्सेल का सेंसर हो सकता है। फोन का साइज 163.34 × 78.31 × 7.91 एमएम और वजन लगभग 207 ग्राम हो सकता है और यह 100W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर सकता है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
