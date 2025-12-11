Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Redmi Note 15 5G Note 15 Pro 5G and Note 15 Pro plus 5G launched with 200MP camera 6500mAh battery AI tools know price

200MP कैमरा, 12GB रैम, 6500mAh बैटरी, AI टूल्स के साथ आए Redmi के 3 सस्ते धाकड़ फोन, जानें कीमत

200MP कैमरा, 12GB रैम, 6500mAh बैटरी, AI टूल्स के साथ आए Redmi के 3 सस्ते धाकड़ फोन, जानें कीमत

संक्षेप:

Redmi Note 15 5G सीरीज को ग्लोबल स्तर पर लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें Note 15 5G, Note 15 Pro 5G और Note 15 Pro+ 5G शामिल हैं। ये फोन्स 200MP तक के कैमरा बड़ी बैटरी और HyperOS 2 के साथ मिड-रेंज सेगमेंट में आते हैं। जानें कीमत।

Dec 11, 2025 12:40 pm IST Himani Gupta
share

अगर आप 2025–26 में एक नया मिड-रेंज स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं, तो Redmi Note 15 सीरीज आ गया है। Redmi Note 15 5G सीरीज अब ग्लोबल मार्केट में आधिकारिक तौर पर लॉन्च हो चुकी है जिसमें Redmi Note 15 5G, Redmi Note 15 Pro 5G और Redmi Note 15 Pro+ 5G जैसे तीन बेहतरीन मॉडल शामिल हैं। इस सीरीज के सभी स्मार्टफोन 5G कनेक्टिविटी, तेज प्रोसेसर, AMOLED डिस्प्ले और हाई-रिज़ॉल्यूशन कैमरा के साथ आते हैं, जो इसे मिड-रेंज सेगमेंट का एक किफायती लेकिन पॉवरफुल ऑप्शन बनाते हैं।

Redmi Note 15 5G सीरीज के स्पेक्स और कीमत

Redmi Note 15 5G के फीचर्स

Redmi Note 15 5G में 6.77-इंच का FHD+ AMOLED पैनल मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ स्मूद विज़ुअल अनुभव देता है। इस फोन में Snapdragon 6 Gen 3 चिपसेट है। कैमरा की बात करें तो Note 15 5G में 108MP का प्राइमरी कैमरा, 8MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर और 20MP सेल्फी कैमरा मिलेगा। फोन में 5,520mAh की बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है।

Redmi Note 15 की कीमत और उपलब्धता

ग्लोबल मार्केट में 6GB+128GB वैरिएंट लगभग 1,199 PLN (~$330) (लगभग ₹31,000 के आसपास) में उपलब्ध है, और सेल दिसंबर 18 से शुरू हो रही है।

read moreये भी पढ़ें:
सिर्फ ₹12,499 में खरीदें Redmi का 16GB रैम, 6000mAh बैटरी, 50MP AI कैमरा 5G फोन

Redmi Note 15 Pro 5G के फीचर्स

Note 15 Pro 5G में 6.83-इंच का AMOLED CrystalRes डिस्प्ले मिलता है जिसमें बेहतर ब्राइटनेस और कलर प्रेज़ेंटेशन होता है। इस मॉडल में Dimensity 7400 Ultra चिपसेट दिया गया है। Pro मॉडल में बेस मॉडल की तुलना में कैमरा पावर बढ़ाई गई है। 200MP के प्राइमरी कैमरा के साथ यह बड़े और डिटेल्ड शॉट्स ले सकता है। इसमें 6,580mAh बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग भी शामिल है। HyperOS 2 के साथ स्मार्ट AI टूल्स, बेहतर कूलिंग और IP68-रेटिंग के साथ प्रोटेक्शन भी मिलता है।

Redmi Note 15 Pro 5G की कीमत

Redmi Note 15 Pro 5G की ग्लोबल शुरुआत लगभग 1,699 PLN (~$468) के आसपास बताई जा रही है जो भारतीय बाजार में लगभग ₹41,000 के आस-पास हो सकती है।

read moreये भी पढ़ें:
2025 के टॉप-10 सबसे ज्यादा बिकने वाले फोन की लिस्ट OUT, iPhone 16 बेस्ट-सेलिंग

Redmi Note 15 Pro+ 5G के फीचर्स

Pro+ भी 6.83-इंच AMOLED CrystalRes डिस्प्ले के साथ आता है, लेकिन इसमें और भी हाइयर ब्राइटनेस और Corning Gorilla Glass Victus 2 सुरक्षा मिलती है। टॉप मॉडल में Snapdragon 7s Gen 4 चिपसेट है। 200MP मुख्य सेंसर के साथ 4x ऑप्टिकल ज़ूम और 32MP का सेल्फी कैमरा Pro+ को क्रिएटर्स के लिए एक बेहतर विकल्प बनाते हैं। Pro+ में 6,500mAh बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। IP68 वॉटर/डस्ट रेटिंग, उच्च-स्तरीय साउंड सिस्टम और प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी Pro+ को प्रीमियम कैटेगरी में रखती है।

Redmi Note 15 Pro+ 5G की कीमत

Redmi Note 15 Pro+ मॉडल लगभग 1,999 PLN (~$550) से शुरू होता है, और 12GB+256GB वैरिएंट में उपलब्ध है।

read moreये भी पढ़ें:
Alert! UPI से होते हैं ज्यादातर फ्रॉड परिवार में सबको अभी बताएं ये 5 जरूरी बातें
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें

