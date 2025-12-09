Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Redmi Note 15 5G Master Pixel Special Edition India Launch Date confirm coming with 108MP camera 120Hz AMOLED display

108MP कैमरा, कर्व्ड डिस्प्ले के साथ भारत आ रहा Redmi Note 15 5G फोन, 6 जनवरी को होगा लॉन्च

108MP कैमरा, कर्व्ड डिस्प्ले के साथ भारत आ रहा Redmi Note 15 5G फोन, 6 जनवरी को होगा लॉन्च

संक्षेप:

Redmi Note 15 5G का 108 Master Pixel Edition भारत में 6 जनवरी 2026 को लॉन्च होगा। फोन में 108MP प्राइमरी कैमरा, 6.8 इंच AMOLED डिस्प्ले, स्लिम डिज़ाइन और 5G सपोर्ट। जानिए क्या है इस स्मार्टफोन की पूरी डील।

Dec 09, 2025 04:24 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Redmi Note 15 5G Master Pixel Special Edition India Launch Date: चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने मंगलवार को पुष्टि की है कि Redmi Note 15 5G 108 मास्टर पिक्सल एडिशन जल्द ही भारत में लॉन्च होगा। कंपनी ने घोषणा की है कि उसका नया Redmi Note 15 5G का “108 Master Pixel Edition” भारत में 6 जनवरी 2026 को लॉन्च होगा। यह फोन Amazon के माध्यम से बेचा जाएगा। Redmi Note 15 5G 108 Master Pixel Edition फोन 108 मेगापिक्सल के मास्टर-कैमरा, कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले और 5G सपोर्ट जैसे फीचर्स के साथ आएगा, फोन मिड-बजट सेगमेंट में दस्तक देगा।

यह फोन स्लिम फॉर्म फैक्टर और कर्व्ड डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें मेटल फ्रेम भी हो सकता है। फोन में 6.8 इंच AMOLED डिस्प्ले, स्लिम डिज़ाइन और 5G सपोर्ट है।

खुशखबरी! पहली बार पूरे ₹13,050 सस्ता हुआ 50MP सेल्फी कैमरे वाला Motorola का फोन

Redmi Note 15 5G 108 मास्टर पिक्सल एडिशन भारत में 6 जनवरी, 2026 को लॉन्च होगा

X पर एक पोस्ट में, Xiaomi सब-ब्रांड ने पुष्टि की है कि वह जल्द ही भारत में Redmi Note 15 5G 108 मास्टर पिक्सल एडिशन लॉन्च करेगा। इसके अलावा, अमेजन पर इस फ़ोन के लिए एक समर्पित माइक्रोसाइट लाइव हो गई है, जो देश में फोन की सटीक लॉन्च डेट का खुलासा करती है और ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पर इसकी उपलब्धता की भी पुष्टि करती है। यह स्मार्टफोन देश में 6 जनवरी, 2026 को लॉन्च होगा। हालांकि, जल्द ही लॉन्च होने वाले इस हैंडसेट के मुख्य स्पेसिफिकेशन और फीचर्स अभी गुप्त रखे गए हैं।

Redmi Note 15 5G Master Pixel Special Edition India के फीचर्स (लीक)

हाल ही में, टिप्स्टर योगेश बरार (@heyitsyogesh) ने X पर रेडमी नोट 15 के भारतीय वर्ज़न के स्पेसिफिकेशन लीक किए थे। बताया जा रहा है कि हैंडसेट 6.8 इंच के AMOLED डिस्प्ले से लैस होगा जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz तक होगा। यह हाइपरOS पर चलने वाला एक अज्ञात स्नैपड्रैगन चिपसेट हो सकता है। नोट 15 में पीछे की तरफ 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा भी हो सकता है। इसमें 5500mAh से बड़ी बैटरी हो सकती है। आने वाले दिनों में फोन के बारे में और जानकारी ऑनलाइन सामने आने की उम्मीद है।

ये जानकारी पहले लीक हुए स्पेसिफिकेशन से अलग प्रतीत होती है। हाल ही में, एक रिपोर्ट में कहा गया था कि रेडमी नोट 15 5G में 120Hz रिफ्रेश रेट वाली 6.77-इंच (1,080 x 2,392 पिक्सल) AMOLED डिस्प्ले होगी। इसका डाइमेंशन 164 x 75.42 x 7.35 मिमी हो सकता है, जबकि इसका वज़न लगभग 178 ग्राम हो सकता है। स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 6 जेनरेशन 3 चिपसेट होने की बात कही जा रही है। यह कथित तौर पर एंड्रॉयड 15-आधारित हाइपरओएस 2 के साथ आएगा।

Jio और Airtel के सबसे सस्ते सालभर चलने वाले Plans, 2027 तक Unlimited डेटा-कॉलिंग
Himani Gupta

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है।

