108MP के कैमरा के साथ आया नया 5G फोन, मिलेगी 5520mAh की बैटरी, ₹3 हजार का डिस्काउंट

संक्षेप: रेडमी ने इंडियन मार्केट में अपने नए फोन - Note 15 5G को लॉन्च कर दिया है। कंपनी का यह लेटेस्ट फोन 108 मेगापिक्सल के कैमरा से लैस है। फोन में आपको 5520mAh की बैटरी मिलेगी। फोन स्नैपड्रैगन जेन 3 प्रोसेसर पर काम करता है।

Jan 06, 2026 12:40 pm IST

रेडमी ने इंडियन मार्केट में अपना नया फोन लॉन्च किया है। कंपनी के इस लेटेस्ट फोन का नाम Redmi Note 15 5G है। फोन में कंपनी 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 5520mAh की बैटरी दे रही है। फोन दो वेरिएंट - 8जीबी + 128जीबी और 8जीबी + 256जीबी में लॉन्च हुआ है। इसके बेस वेरिएंट की कीमत 22,999 रुपये और टॉप वेरिएंट की कीमत 24,999 रुपये है। फोन की सेल 9 जनवरी से शुरू होगी। आप इसे कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और अमेजन इंडिया के अलावा रिटेल स्टोर्स से भी खरीद सकेंगे। लॉन्च ऑफर में फोन पर आपको 3 हजार रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा।

रेडमी नोट 15 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन कंपनी इस फोन में 6.77 इंच का फुल एचडी+ AMOLED डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन 8जीबी की LPDDR4x रैम और 256जीबी तक के UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 6 जेन 3 दे रही है।

फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन में 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दे रही है। इसके अलावा फोन में एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा भी दिया गया है। वहीं, सेल्फी के लिए आपको रेडमी के इस नए फोन में 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। फोन में ऑफर की जा रही बैटरी 5520mAh की है। यह बैटरी 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।