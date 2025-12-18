Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Redmi Note 15 5G 108MP camera chipset display price range under 20000 rupees details revealed ahead of 6 January launch
108MP कैमरा, कर्व्ड डिस्प्ले वाले Redmi Note 15 5G की लॉन्च से पहले कीमत लीक, फीचर्स जानकर उड़ जाएंगे होश

108MP कैमरा, कर्व्ड डिस्प्ले वाले Redmi Note 15 5G की लॉन्च से पहले कीमत लीक, फीचर्स जानकर उड़ जाएंगे होश

संक्षेप:

Redmi Note 15 5G फोन 6 जनवरी 2026 को भारत में लॉन्च होने वाला है। Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर, 108MP कैमरा, 5520mAh बैटरी के साथ यह स्मार्टफोन बजट सेगमेंट में बड़ा धमाका करने को तैयार है।

Dec 18, 2025 09:08 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Redmi Note 15 Pro 5G

Redmi Note 15 Pro 5G

  • checkMultiple colour options
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage

₹20000

और जाने

discount

12% OFF

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹15899

₹17999

खरीदिये

discount

9% OFF

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 5G

  • checkGrey
  • check4GB / 6GB / 8GBRAM
  • check128GB / 256GB Storage
amazon-logo

₹15499

₹16999

खरीदिये

discount

11% OFF

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
amazon-logo

₹16995

₹18999

खरीदिये

discount

10% OFF

Vivo T4R 5G

Vivo T4R 5G

  • check8GB / 12GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
flipkart-logo

₹20999

₹23499

खरीदिये

भारत में Redmi Note 15 5G अगले साल 6 जनवरी 2026 को लॉन्च होने वाला है। अब लॉन्च से पहले ही फोन के फीचर्स और कीमत लीक हो गई हैं। इस फोन की जानकारी Xiaomi ने ग्लोबल मार्केट में पहले ही पेश की थी और अब इसे 108 MasterPixel Edition के नाम से भारत में उतारा जा रहा है। खास बात यह है कि कंपनी ने अमेजन इंडिया माइक्रोसाइट पर कई ऑफ़िशियल डिटेल्स पहले ही शामिल कर दी हैं जिनमें प्रमुख स्पेसिफिकेशंस, प्रोसेसर, डिस्प्ले और कैमरा जैसे फीचर्स लीक हो चुके हैं।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Redmi Note 15 Pro 5G

Redmi Note 15 Pro 5G

  • checkMultiple colour options
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage

₹20000

और जाने

discount

12% OFF

Realme P4x

Realme P4x

  • checkMatte Silver
  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹15899

₹17999

खरीदिये

discount

9% OFF

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 5G

  • checkGrey
  • check4GB / 6GB / 8GBRAM
  • check128GB / 256GB Storage
amazon-logo

₹15499

₹16999

खरीदिये

discount

11% OFF

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
amazon-logo

₹16995

₹18999

खरीदिये

discount

10% OFF

Vivo T4R 5G

Vivo T4R 5G

  • check8GB / 12GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
flipkart-logo

₹20999

₹23499

खरीदिये

Redmi Note 15 5G में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 चिपसेट लगाया जाएगा, जो CPU में लगभग 30% ज्यादा पावर और GPU में 10% तक बेहतर ग्राफ़िक प्रदर्शन का दावा करता है। फोन में 6.77-इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ स्मूद विज़ुअल्स देगा और इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी शामिल होगा।

ये भी पढ़ें:अब UPI PIN का झंझट खत्म! सिर्फ उंगली या चेहरे से होगा पेमेंट, Amazon Pay का कमाल

Redmi Note 15 5G की कीमत (संभावित)

जैसा कि अमेज़न माइक्रोसाइट पर दिखाया गया है, Redmi Note 15 5G को 20,000 रुपए के नीचे कीमत से लॉन्च किया जाएगा जिससे यह बजट सेगमेंट में कड़ी टक्कर दे सकता है। भारत में यह फोन Black, Glacier Blue और Mist Purple जैसे कलर ऑप्शंस के साथ उपलब्ध होगा और प्री-बुकिंग आमतौर पर लॉन्च से पहले शुरू हो जाएगी।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

14% OFF

Samsung Galaxy F17 5G

Samsung Galaxy F17 5G

  • checkViolet Pop
  • check4GB/6GB/8GB RAM
  • check128GB Storage
amazon-logo

₹18999

₹21999

खरीदिये

discount

13% OFF

Realme P4 5G

Realme P4 5G

  • checkPink
  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
flipkart-logo

₹18999

₹21999

खरीदिये

Redmi Note 15 5G के फीचर्स

Redmi Note 15 5G में 6.77-इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलने की संभावना है, जो FHD+ रिज़ॉल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ स्मूद और तेज़ UI अनुभव देगा खासकर गेमिंग और वीडियो देखने में। इस स्क्रीन के साथ इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी जोड़ा गया है, जिससे सिक्योरिटी और इज़ी अनलॉकिंग दोनों मिलती है। फोन में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 चिपसेट मिलने वाला है, जो GPU में लगभग 10% बेहतर ग्राफ़िक प्रदर्शन और CPU में 30% तक बेहतर प्रोसेसिंग पावर देने का दावा करता है। HyperOS 2 के साथ इंटरफ़ेस और पावर एफिशिएंसी दोनों बेहतर होने के भी संकेत हैं।

Redmi Note 15 5G में 108MP प्राइमरी कैमरा का बड़ा सेंसर होगा, जो शानदार डिटेल और बेहतर कम-लाइट परफॉर्मेंस देने में सक्षम है जैसे ग्लोबल मॉडल में लीक हुआ है। इसके अलावा 8MP Ultra-Wide कैमरा और 20MP फ्रंट कैमरा भी फोन में दिखे हैं। फोन 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट भी दे सकता है, जिससे आप प्रो-लेवल शूटिंग भी कर सकते हैं। फोन में 5,520mAh की बैटरी दी जाएगी, जो कम-से-कम 1.5 दिनों का उपयोग देने का दावा करती है खासकर रोज़ाना यूज़ के लिए पर्याप्त बैकअप। इसके साथ 45W वायर्ड फास्ट-चार्जिंग का सपोर्ट मिलने की उम्मीद है, जिससे बैटरी कम समय में जल्दी चार्ज हो सकती है। इससे आपको चार्ज की चिंता कम रहेगी।

ये भी पढ़ें:मौज! अब बिना स्टेशन जाए मोबाइल से बुक करें जनरल Train Ticket, जानें आसान तरीका
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
Redmi Redmi Phone

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।