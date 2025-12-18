108MP कैमरा, कर्व्ड डिस्प्ले वाले Redmi Note 15 5G की लॉन्च से पहले कीमत लीक, फीचर्स जानकर उड़ जाएंगे होश
Redmi Note 15 5G फोन 6 जनवरी 2026 को भारत में लॉन्च होने वाला है। Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर, 108MP कैमरा, 5520mAh बैटरी के साथ यह स्मार्टफोन बजट सेगमेंट में बड़ा धमाका करने को तैयार है।
भारत में Redmi Note 15 5G अगले साल 6 जनवरी 2026 को लॉन्च होने वाला है। अब लॉन्च से पहले ही फोन के फीचर्स और कीमत लीक हो गई हैं। इस फोन की जानकारी Xiaomi ने ग्लोबल मार्केट में पहले ही पेश की थी और अब इसे 108 MasterPixel Edition के नाम से भारत में उतारा जा रहा है। खास बात यह है कि कंपनी ने अमेजन इंडिया माइक्रोसाइट पर कई ऑफ़िशियल डिटेल्स पहले ही शामिल कर दी हैं जिनमें प्रमुख स्पेसिफिकेशंस, प्रोसेसर, डिस्प्ले और कैमरा जैसे फीचर्स लीक हो चुके हैं।
Redmi Note 15 5G में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 चिपसेट लगाया जाएगा, जो CPU में लगभग 30% ज्यादा पावर और GPU में 10% तक बेहतर ग्राफ़िक प्रदर्शन का दावा करता है। फोन में 6.77-इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ स्मूद विज़ुअल्स देगा और इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी शामिल होगा।
Redmi Note 15 5G की कीमत (संभावित)
जैसा कि अमेज़न माइक्रोसाइट पर दिखाया गया है, Redmi Note 15 5G को 20,000 रुपए के नीचे कीमत से लॉन्च किया जाएगा जिससे यह बजट सेगमेंट में कड़ी टक्कर दे सकता है। भारत में यह फोन Black, Glacier Blue और Mist Purple जैसे कलर ऑप्शंस के साथ उपलब्ध होगा और प्री-बुकिंग आमतौर पर लॉन्च से पहले शुरू हो जाएगी।
Redmi Note 15 5G के फीचर्स
Redmi Note 15 5G में 6.77-इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलने की संभावना है, जो FHD+ रिज़ॉल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ स्मूद और तेज़ UI अनुभव देगा खासकर गेमिंग और वीडियो देखने में। इस स्क्रीन के साथ इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी जोड़ा गया है, जिससे सिक्योरिटी और इज़ी अनलॉकिंग दोनों मिलती है। फोन में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 चिपसेट मिलने वाला है, जो GPU में लगभग 10% बेहतर ग्राफ़िक प्रदर्शन और CPU में 30% तक बेहतर प्रोसेसिंग पावर देने का दावा करता है। HyperOS 2 के साथ इंटरफ़ेस और पावर एफिशिएंसी दोनों बेहतर होने के भी संकेत हैं।
Redmi Note 15 5G में 108MP प्राइमरी कैमरा का बड़ा सेंसर होगा, जो शानदार डिटेल और बेहतर कम-लाइट परफॉर्मेंस देने में सक्षम है जैसे ग्लोबल मॉडल में लीक हुआ है। इसके अलावा 8MP Ultra-Wide कैमरा और 20MP फ्रंट कैमरा भी फोन में दिखे हैं। फोन 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट भी दे सकता है, जिससे आप प्रो-लेवल शूटिंग भी कर सकते हैं। फोन में 5,520mAh की बैटरी दी जाएगी, जो कम-से-कम 1.5 दिनों का उपयोग देने का दावा करती है खासकर रोज़ाना यूज़ के लिए पर्याप्त बैकअप। इसके साथ 45W वायर्ड फास्ट-चार्जिंग का सपोर्ट मिलने की उम्मीद है, जिससे बैटरी कम समय में जल्दी चार्ज हो सकती है। इससे आपको चार्ज की चिंता कम रहेगी।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।