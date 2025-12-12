बड़ा मौका: Redmi Note 15 के लॉन्च से पहले ₹4000 सस्ता हुआ Note 14, जल्दी करें फटाफट खत्म हो रहा स्टॉक!

संक्षेप: Redmi Note 14 5G की कीमत में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। Redmi Note 15 सीरीज के भारत लॉन्च से पहले यह फोन 4000 रुपए तक सस्ता हो गया है। जिससे यह बजट-फ्रेंडली 5G डिवाइस और ज़्यादा Value-for-Money बन गया है। जानें नई कीमत, स्पेसिफिकेशंस और ऑफर डिटेल्स।

Dec 12, 2025 02:51 pm IST

Redmi Note 14 5G Big Price Drop: Xiaomi जल्द अपनी पॉपुलर Note सीरीज का नया स्मार्टफोन लाने वाला है। हालांकि कंपनी ने अभी सटीक तारीख की घोषणा नहीं की है। लेकिन इस खबर से इससे पहले आए Redmi Note 14 5G की कीमत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। Note 14 सीरीज के बेस मॉडल को बैंक छूट के साथ 4000 रुपए के डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है। आइए आपको बताते हैं कि अभी आप कितने में Redmi Note 14 5G को खरीद सकते हैं और कहां से इतने रुपए की छूट आपको मिलने वाली है।

Redmi Note 14 5G को अब इतने में खरीदें सबसे पहले आपको बता दें कि Redmi Note 14 5G को भारत में 17,999 रुपए (6GB+128GB) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। अब कीमत में कटौती के बाद यह फोन अमेजन पर 14,999 रुपए में लिस्ट हुआ है। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड से फोन को खरीदते हैं, तो आपको 1,000 रुपए का डिस्काउंट भी मिल जायेगा है जिससे Effective Price कम होकर 13,999 तक पहुंच जाता है और टोटल छूट 4000 रुपए की हो जाती है।

वहीं पुराने फोन को एक्सचेंज करने पर आपको 9000 रुपए तक का एक्स्ट्रा फायदा मिल सकता है, लेकिन यह आपके पुराने फोन पर निर्भर करेगा।

Redmi Note 14 5G के 5 दमदार फीचर्स 1. Redmi Note 14 5G फोन में 6.67-इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और लगभग 2100 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस के साथ तेज़, स्मूद और चमकीले विज़ुअल अनुभव प्रदान करता है चाहे आप धूप में हो या इंडोर।

2. परफॉर्मेंस की बात करें तो फोन में MediaTek Dimensity 7025 Ultra चिपसेट है, जो 6nm प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर आधारित है और रोज़मर्रा के उपयोग, मल्टीटास्किंग और हल्के-मध्यम गेमिंग के लिए पर्याप्त पावर देता है। इसके साथ ही HyperOS (Android 14 बेस) मिलता है जो यूजर इंटरफेस को हल्का और तेज बनाता है।

3. कैमरा सेटअप में 50MP Sony LYT-600 मुख्य कैमरा शामिल है, जो OIS सपोर्ट के साथ बेहतर तस्वीरें लेने में मदद करता है, साथ ही 8MP अल्ट्रा-वाइड और 2MP मैक्रो कैमरा भी है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 16MP फ्रंट कैमरा मौजूद है।

4. फोन में 5110mAh की बड़ी बैटरी है, जो 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है जिससे चार्ज कम समय में होता है।